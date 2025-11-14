Trend "Em còn những thiếu sót..." gây sốt: Dương Lâm bị HIEUTHUHAI "trách phạt"

HHTO - Trào lưu dựng tình huống trên lời hát "Em còn những thiếu sót..." gây sốt TikTok, được nhiều nghệ sĩ như Lê Dương Bảo Lâm, HIEUTHUHAI, Minh Hằng... tham gia.

Thời gian gần đây, lời hát "Em còn những thiếu sót đang cố gắng để hoàn thiện hơn, anh toan tính thiệt hơn chuyện nhỏ con xé cho thành lớn" đang rầm rộ trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok. Không dừng lại ở đó, câu hát này còn tạo nên trào lưu quay video tình huống hài hước, cuốn hút.

Cụ thể, trào lưu này được diễn trên nền nhạc ca khúc Để Anh Lương Thiện, với tình huống một nhân vật mắc lỗi nào đó và bị đối phương trách phạt. Đó có thể là một lỗi sai trong công việc, sự cố đỗ vỡ bất ngờ hay rộng ra là vợ nấu cơm không ngon, shipper hậu đậu giao nhầm đơn...

Dần dà, nhiều video sáng tạo của cư dân mạng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, mang đến tiếng cười cho người xem và giúp trend thêm phần lan tỏa.

Trend "Em còn những thiếu sót..." gây sốt mạng xã hội.

Nha khoa cũng đu trend "Em còn những thiếu sót...". Nguồn: @nhakhoa.tauhe

Trào lưu "Em còn những thiếu sót..." được cư dân mạng thực hiện nhiệt tình. Nguồn: @bnhthanh1028

Hiện tại, ngay cả nghệ sĩ Việt cũng đã tham gia trào lưu "Em còn những thiếu sót..." như Lê Dương Bảo Lâm - HIEUTHUHAI, Sam - Trương Quỳnh Anh, vợ chồng Gin Tuấn Kiệt - Puka, Minh Hằng và ông xã... Mỗi người đều có một tình huống dở khóc dở cười khác nhau, thu về lượng tương tác khủng và nhiều bình luận hài hước từ khán giả.

Dàn nghệ sĩ tích cực "đu trend".

Lê Dương Bảo Lâm và HIEUTHUHAI đu trend "Em còn những thiếu sót...".

Trương Quỳnh Anh và Sam đu trend "Em còn những thiếu sót...".

Để Anh Lương Thiện thực chất đã ra mắt từ năm 2024, do nam ca sĩ An Clock sáng tác và trình bày. Vào thời điểm đó, An Clock đăng tải ca khúc trên trang TikTok cá nhân và nhanh chóng nhận được sự đón nhận rộng rãi của khán giả. Sau đó, nam ca sĩ mang Để Anh Lương Thiện đi diễn ở nhiều sự kiện, gây sốt bởi chất giọng cuốn hút không khác gì thu âm.

An Clock - chủ nhân ca khúc Để Anh Lương Thiện.

Để Anh Lương Thiện dần dần được nhiều nghệ sĩ khác cover, và có nhiều phiên bản remix đặc sắc. Trong đó, phiên bản nổi tiếng nhất do Linh Hương Luz hát và Huy PT remix, và cũng chính là phiên bản tạo trào lưu "Em còn những thiếu sót..." hiện tại. Ngoài ra, đây cũng là đoạn nhạc thường được sử dụng làm nền cho không ít video trên TikTok, tạo cảm giác hoành tráng, cuốn hút hơn cho nội dung.