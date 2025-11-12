Không nhận ra anh Tạ (Mưa Đỏ) chỉ sau 1 tháng, nhan sắc thăng hạng gây bất ngờ

Những ai đã quen với hình ảnh anh Tạ gầy gò, xanh xao, đầu đầy chấy trong Mưa Đỏ đang vô cùng bất ngờ khi chỉ sau 1 tháng, anh đã có sự thay đổi ngoạn mục về ngoại hình. Phương Nam - diễn viên thủ vai anh Tạ đã chính thức nói lời tạm biệt vai diễn, cũng như trở lại với ngoại hình quen thuộc trước đó của mình.

Cụ thể, những hình ảnh mới nhất của Phương Nam tại phòng tập gym đang khiến cư dân mạng chú ý. Không còn dáng vẻ "trơ xương" như trong Mưa Đỏ, "anh Tạ" Phương Nam giờ đây đã lên cân, có thân hình đầy cơ và múi vô cùng cuốn hút.

Phương Nam thay đổi ngoại hình ngoạn mục so với thời Mưa Đỏ.

Nhiều cư dân mạng không tin vào mắt mình khi Phương Nam có màn "hô biến" nhan sắc bất ngờ như vậy. Song, một số khán giả đã biết nam diễn viên trước Mưa Đỏ không quá ngạc nhiên, khẳng định anh chỉ đang nỗ lực trở về cân nặng, dáng người ban đầu mà thôi.

Khán giả bàn tán về màn "hô biến" của anh Tạ.

Trước đó vào khoảng cuối tháng 9 - đầu tháng 10, Phương Nam vẫn còn gầy gò, đúng chuẩn anh Tạ bước ra từ Mưa Đỏ. Anh còn tổ chức sự kiện fan meeting miễn phí để gặp gỡ khán giả như một cách bày tỏ lời tri ân. Chỉ đến khi vào giữa tháng 10 đến nay, Phương Nam mới bắt đầu tập luyện trở lại để vóc dáng săn chắc lại như cũ.

Phương Nam đã bén duyên với nghệ thuật từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội năm 2017, sao nam sinh năm 1993 bắt đầu sự nghiệp bằng những vai phụ nhỏ trong các bộ phim truyền hình. Bước ngoặt đầu tiên đưa Phương Nam đến gần hơn với khán giả là vai Binh Tư trong phim Cậu Vàng năm 2021. Trong đó, anh gây ấn tượng mạnh với hình tượng nhân vật bặm trợn, to lớn với gương mặt đầy sẹo, cũng như đã sớm khoe thân hình lực lưỡng nhờ tập luyện.

Phương Nam trong Cậu Vàng.

Thế nhưng phải đến tận 4 năm sau, danh tiếng của Phương Nam mới thật sự bùng nổ với vai Tạ - người anh cả kiên cường trong Mưa Đỏ. Bộ phim trở thành hiện tượng phòng vé, góp phần giúp Phương Nam và dàn diễn viên được công chúng cả nước yêu thích. Để hóa thân vào vai Tạ, Phương Nam đã có những hy sinh đáng kinh ngạc, giảm tận 15kg chỉ trong vòng 2 tháng, cạo trọc và chấp nhận những khó khăn thực tế trên phim trường, như việc đầu đầy chấy rận và ghẻ ngứa do điều kiện khắc nghiệt và yêu cầu vai diễn. Nhờ đó, Phương Nam hóa thân hoàn hảo vào bầu không khí trận địa ám ảnh, góp phần giúp phim thiết lập kỷ lục doanh thu mọi thời đại tại thị trường Việt Nam.