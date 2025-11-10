Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Bị ê-kíp Running Man Vietnam vô ý làm đau, Trấn Thành phản ứng sao mà được khen?

Thiện Dư

HHTO - Trấn Thành gặp sự cố với ekip Running Man Vietnam mùa 3, nhưng có cách xử lý vô cùng tinh tế.

Trong tập 6 của Running Man Vietnam mùa 3 vừa qua, Trấn Thành và dàn thành viên chủ chốt đã đón chào khách mời Minh Hằng, cùng hóa thân thành những ông bà lão để thực hiện thử thách.

Tuy bị loại sớm nhưng "bò biển" Trấn Thành vẫn trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Từ một khoảnh khắc nhỏ nhưng vẫn thể hiện được sự tinh tế của nam nghệ sĩ.

img-1386.jpg

Sau khi bị xé bảng tên và loại, Trấn Thành như thường lệ được hai người nam áo đen "rinh" vào phòng chờ. Tuy nhiên, khi đến nơi, hai người vô tình tuột tay khiến Trấn Thành ngã, đầu va vào ghế. Khoảnh khắc này khiến không ít khán giả giật mình, lo ngại nam nghệ sĩ bị thương.

photo-6093670746434505580-y.jpg
Trấn Thành ngã va đầu vào ghế trong Running Man Vietnam mùa 3, tập 6.

Thế nhưng thay vì có phản ứng đau đớn hay tức giận, Trấn Thành đã khiến người xem bất ngờ với phản ứng điềm tĩnh, thậm chí biến sự cố này thành một "miếng hài". Anh đã dùng chất giọng hài hước để than thở, bị hai người nam quăng như "nải chuối" không thương tiếc.

Sau đó, khi Lan Ngọc được mang vào phòng vô cùng nhẹ nhàng, Trấn Thành tiếp tục tận dụng "miếng" này, lao đến "đánh yêu" hai người nam áo đen và trách móc hài hước.

avatar-of-video-6083090.png
Trấn Thành không tức giận, vẫn tươi cười "quăng miếng".
Trấn Thành phản ứng tinh tế khi ngã. Nguồn: @i.nhi.hong

Nhiều cư dân mạng dành lời khen cho sự tinh tế, khả năng xử lý tình huống đỉnh cao của Trấn Thành. Từ một sự cố có thể gây thương tích, "bò biển" của Running Man Vietnam mùa 3 biến nó thành một chi tiết nhẹ nhàng, giúp xoa dịu sự khó xử của hai thành viên ê-kíp, cũng như giữ tâm trạng tích cực cho người xem.

Tuy vậy, vẫn có không ít khán giả lo lắng cho sức khỏe của Trấn Thành, sợ rằng cú va đập sẽ gây đau nhức khi trước đó anh từng gặp vấn đề cột sống. Song cho đến hiện tại, Trấn Thành vẫn vô tư và vui vẻ, cho thấy tình trạng vẫn khỏe mạnh.

photo-6093670746434505578-y.jpg
photo-6093670746434505579-y.jpg
Khán giả khen ngợi Trấn Thành.

Trước đó, Trấn Thành chia sẻ trong một phỏng vấn rằng chính tuổi tác và sức khỏe đã khiến anh đắn đo, không nhận lời tham gia Running Man Vietnam mùa 3 ngay. Thế nhưng nhờ sự thuyết phục có tâm của BTC, nam nghệ sĩ đã nhận lời trở lại.

Hiện tại, Trấn Thành là một trong những mảnh ghép không thể thiếu của chương trình, giúp các khách mời và gương mặt mới có thêm nhiều "đất diễn" để tỏa sáng hơn.

banner.jpg
Thiện Dư
#Running Man Vietnam #Running Man Vietnam mùa 3 #Running Man #Trấn Thành

Xem thêm

Cùng chuyên mục