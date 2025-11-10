Bị ê-kíp Running Man Vietnam vô ý làm đau, Trấn Thành phản ứng sao mà được khen?

Trong tập 6 của Running Man Vietnam mùa 3 vừa qua, Trấn Thành và dàn thành viên chủ chốt đã đón chào khách mời Minh Hằng, cùng hóa thân thành những ông bà lão để thực hiện thử thách.

Tuy bị loại sớm nhưng "bò biển" Trấn Thành vẫn trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Từ một khoảnh khắc nhỏ nhưng vẫn thể hiện được sự tinh tế của nam nghệ sĩ.

Sau khi bị xé bảng tên và loại, Trấn Thành như thường lệ được hai người nam áo đen "rinh" vào phòng chờ. Tuy nhiên, khi đến nơi, hai người vô tình tuột tay khiến Trấn Thành ngã, đầu va vào ghế. Khoảnh khắc này khiến không ít khán giả giật mình, lo ngại nam nghệ sĩ bị thương.

Trấn Thành ngã va đầu vào ghế trong Running Man Vietnam mùa 3, tập 6.

Thế nhưng thay vì có phản ứng đau đớn hay tức giận, Trấn Thành đã khiến người xem bất ngờ với phản ứng điềm tĩnh, thậm chí biến sự cố này thành một "miếng hài". Anh đã dùng chất giọng hài hước để than thở, bị hai người nam quăng như "nải chuối" không thương tiếc.

Sau đó, khi Lan Ngọc được mang vào phòng vô cùng nhẹ nhàng, Trấn Thành tiếp tục tận dụng "miếng" này, lao đến "đánh yêu" hai người nam áo đen và trách móc hài hước.

Trấn Thành không tức giận, vẫn tươi cười "quăng miếng".

Trấn Thành phản ứng tinh tế khi ngã. Nguồn: @i.nhi.hong

Nhiều cư dân mạng dành lời khen cho sự tinh tế, khả năng xử lý tình huống đỉnh cao của Trấn Thành. Từ một sự cố có thể gây thương tích, "bò biển" của Running Man Vietnam mùa 3 biến nó thành một chi tiết nhẹ nhàng, giúp xoa dịu sự khó xử của hai thành viên ê-kíp, cũng như giữ tâm trạng tích cực cho người xem.

Tuy vậy, vẫn có không ít khán giả lo lắng cho sức khỏe của Trấn Thành, sợ rằng cú va đập sẽ gây đau nhức khi trước đó anh từng gặp vấn đề cột sống. Song cho đến hiện tại, Trấn Thành vẫn vô tư và vui vẻ, cho thấy tình trạng vẫn khỏe mạnh.

Khán giả khen ngợi Trấn Thành.

Trước đó, Trấn Thành chia sẻ trong một phỏng vấn rằng chính tuổi tác và sức khỏe đã khiến anh đắn đo, không nhận lời tham gia Running Man Vietnam mùa 3 ngay. Thế nhưng nhờ sự thuyết phục có tâm của BTC, nam nghệ sĩ đã nhận lời trở lại.

Hiện tại, Trấn Thành là một trong những mảnh ghép không thể thiếu của chương trình, giúp các khách mời và gương mặt mới có thêm nhiều "đất diễn" để tỏa sáng hơn.