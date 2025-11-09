BB Trần "rớt đế giày" được 1 năm, "dì Lệ" Quốc Thiên giờ đã có hành động bù đắp

HHTO - Hai "Anh tài" BB Trần và Quốc Thiên đã có cuộc gặp gỡ để giải quyết vụ việc "rớt đế giày" gây rúng động cõi mạng 1 năm trước.

Để tích cực quảng bá cho Live Concert SKYNOTE: The Reflection 2025 của mình, ca sĩ Quốc Thiên đã mang đến một loạt chuỗi nội dung đặc sắc, trong đó có series mới SKYNOTE: Re:Flexion - một không gian trò chuyện gần gũi, cùng các đồng nghiệp thân thiết nhìn lại hành trình vừa qua của anh. Đặc biệt trong tập 1, những tương tác của Quốc Thiên và BB Trần đã gây chú ý trên mạng xã hội.

Cụ thể, tập mở màn của series có sự góp mặt của hai khách mời thân thiết là BB Trần và Tiến Luật. Cả ba Anh tài đã hẹn nhau tại một cửa hàng giày, cùng nhau đi mua sắm và sẵn ôn lại chuyện cũ. Đặc biệt, Quốc Thiên và BB Trần đã đến nơi trước, sẵn nhắc lại giai thoại "rớt đế giày" từng gây rúng động mạng xã hội năm 2024 của BB Trần. "Sự cố" hài hước của nam nghệ sĩ xảy ra khi anh ngẫu hứng diễn cùng khách mời SOOBIN tại concert SKYNOTE 2024 của Quốc Thiên.

Sự việc nhanh chóng trở thành chủ đề "hài té ghế" trên mạng xã hội. Thay vì né tránh, BB Trần còn tự đăng trạng thái chọc cười chính mình, sẵn bị các Anh tài khác "bắt nạt". Quốc Thiên cũng tham gia vào làn sóng "ghẹo" BB Trần khi sự việc xảy ra ngay chính sự kiện của anh. Chính vì vậy sau 1 năm, Quốc Thiên đã hẹn gặp BB Trần tại tiệm giày, mua cho đồng nghiệp một đôi mới để "bù đắp".

Ngoài ra, cả hai cùng Tiến Luật cũng sẵn tiện ôn lại những kỷ niệm thời tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, và hành trình âm nhạc của Quốc Thiên sau đó, khởi đầu với SKYNOTE 2024.

Sự việc BB Trần "rớt đế giày" gây rúng động mạng xã hội vào 1 năm trước.

Quốc Thiên cầm đế giày để "chọc" BB Trần. Nguồn: @thhachu

SKYNOTE: Re:Flexion gồm 4 tập, thời lượng khoảng 15 phút và được phát hành trong tháng 11/2025. Chương trình chủ trương không kịch bản, để Quốc Thiên và các khách mời "tung hứng" tự nhiên, sáng tạo. Ngoài BB Trần và Tiến Luật, dàn khách mời còn có SlimV, Đinh Hà Uyên Thư, Bùi Công Nam, Duy Khánh... với mỗi tập được ghi hình tại một không gian riêng, từ phòng thu, hậu trường sân khấu đến cả quán cà phê. Với series đặc biệt này, khán giả sẽ có dịp cùng Quốc Thiên nhìn lại 1 năm đã qua trước khi bước vào Live Concert SKYNOTE: The Reflection 2025, với những câu chuyện âm nhạc được kể một cách cá tính và sâu sắc.

Ngoài "nam chính", Live Concert SKYNOTE: The Reflection 2025 còn có dàn khách mời bao gồm Hồ Ngọc Hà, Bùi Công Nam, MONO... và sẽ diễn ra ngày 22/11/2025 tại The Global City, TP.HCM.