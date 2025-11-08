Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Trấn Thành suýt không nhận lời tái xuất Running Man Vietnam, nhờ điều này mới đồng ý

Thiện Dư

HHTO - Trấn Thành chia sẻ trải nghiệm chạy show liên tục cả năm 2025, nhưng vẫn nhận lời Running Man Vietnam mùa 3 dù sức khỏe, tuổi tác không thuận lợi như xưa.

Xét về mức độ "cày job" siêng năng trong làng giải trí Việt, thì Trấn Thành chắc chắn là Quán quân năm 2025. Nam nghệ sĩ đã có một năm tràn ngập các dự án bùng nổ, phần lớn với vai trò MC và tham gia dẫn dắt chính. Các chương trình của Vũ trụ "Say Hi", hay hiện tại là Running Man Vietnam mùa 3 thu hút lượng người xem khủng nhờ sự đóng góp không nhỏ của Trấn Thành.

Trong một phỏng vấn mới đây, Trấn Thành cũng hé lộ việc từng đắn đo, không dám nhận lời trở lại Running Man Vietnam mùa 3, đồng thời động lực khiến anh sau cùng nhận lời dù lịch trình làm việc "căng như dây đàn".

Trấn Thành chia sẻ về các show giải trí mà anh tham gia năm nay. Nguồn tổng hợp: @troiii_datt_oii

Theo lời Trấn Thành, hai chương trình A.I Là Ai Running Man Vietnam mùa 3 chính là những điều bất ngờ, khiến lịch trình làm việc của anh trong năm qua có sự thay đổi đáng kể. Trước đó, anh xác nhận dẫn bộ đôi Em Xinh "Say Hi"Anh Trai "Say Hi" mùa 2, và dành thời gian ghi hình phim Thỏ Ơi. Ngoài ra, anh còn có series ăn uống Siêu Thực Thành mùa 2, nhưng dự án này vẫn nằm trong thế chủ động của nam nghệ sĩ.

Trong số hai chương trình phát sinh, Running Man Vietnam mùa 3 khiến Trấn Thành đắn đo nhất. "Thứ nhất, tôi biết mình đã có tuổi, từ khủng long xuống bò biển. Sau 6 năm nghỉ ngơi, tôi thấy sức khỏe mình thay đổi rõ rệt. Ngày xưa khi thời khóa biểu không quá dày đặc, tôi có nhiều thời gian tập thể dục. Giờ lịch càng dày, tôi lại càng không có thời gian tập luyện. Khi đi làm về nhà là tay chân rệu rã", Trấn Thành chia sẻ.

505133672-1312595843564015-75019.jpg
527632184-1355345105955755-8373245129350504769-n.jpg
Trấn Thành năng nổ tham gia show trong năm 2025.

Vì lý do đó, nam nghệ sĩ đã có thời gian dài phân vân, không biết có nên trở lại Running Man Vietnam mùa 3 không, Anh còn sợ bản thân làm không xuể, "gục ngang" và ảnh hưởng mọi người. Song, chính sự chân thành của ekip Việt Nam lẫn Hàn Quốc, cũng như cảm giác thôi thúc muốn được chơi vận động và được khán giả bàn tán đã mang Trấn Thành đến với Running Man Vietnam mùa 3.

574559114-1428459495310982-2877599528122697177-n.jpg
Nhiều khán giả thích thú khi Trấn Thành trở lại Running Man Vietnam.

Thực tế chứng minh sự góp mặt của Trấn Thành trong Running Man Vietnam năm 2025 đã mang đến thành công lớn, đưa thương hiệu này trở lại mạnh mẽ sau nhiều năm vắng bóng. Trải qua 5 tập đầu tiên, Trấn Thành nhận được nhiều lời khen ngợi bởi khả năng "quăng miếng", "đỡ miếng" cho đàn em, tạo điều kiện cho các khách mời trẻ tỏa sáng. Gần đây nhất, tình tiết Trấn Thành thách đấu Ánh Viên trong cuộc thi bơi nhận về nhiều lời khen ngợi, khi anh cố gắng tạo đề tài cho nữ kình ngư tỏa sáng, mang đến những phút giây hài hước cho khán giả.

530734016-1359944828829116-6599294330195893024-n.jpg
Trấn Thành trở lại mùa phim Tết 2026 với Thỏ Ơi.

Sắp tới sau một loạt show giải trí, Trấn Thành sẽ trở lại với điện ảnh thông qua dự án Thỏ Ơi. Phim Tết lần này vẫn đang giữ kín từ cốt truyện đến dàn diễn viên, qua đó khiến khán giả không khỏi trông chờ. Đặc biệt, mùa phim Tết 2026 sẽ đánh dấu màn trở lại của nhiều "kiện tướng" màn ảnh rộng, trong đó Trấn Thành có khả năng đối đầu với Thu Trang, Lê Thanh Sơn (cùng bộ đôi Tuấn Trần - Phương Anh Đào), và thậm chí có thể là Trường Giang - HIEUTHUHAI theo nhiều lời đồn đoán trong thời gian qua.

banner.jpg
Thiện Dư
#Trấn Thành #Running Man Vietnam mùa 3 #Running Man #Running Man Vietnam #A.I Là Ai? #Siêu Thực Thành #Anh Trai "Say Hi" mùa 2 #Em Xinh "Say Hi" #Thỏ Ơi

Xem thêm

Cùng chuyên mục