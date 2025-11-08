Trấn Thành suýt không nhận lời tái xuất Running Man Vietnam, nhờ điều này mới đồng ý

Xét về mức độ "cày job" siêng năng trong làng giải trí Việt, thì Trấn Thành chắc chắn là Quán quân năm 2025. Nam nghệ sĩ đã có một năm tràn ngập các dự án bùng nổ, phần lớn với vai trò MC và tham gia dẫn dắt chính. Các chương trình của Vũ trụ "Say Hi", hay hiện tại là Running Man Vietnam mùa 3 thu hút lượng người xem khủng nhờ sự đóng góp không nhỏ của Trấn Thành.

Trong một phỏng vấn mới đây, Trấn Thành cũng hé lộ việc từng đắn đo, không dám nhận lời trở lại Running Man Vietnam mùa 3, đồng thời động lực khiến anh sau cùng nhận lời dù lịch trình làm việc "căng như dây đàn".

Trấn Thành chia sẻ về các show giải trí mà anh tham gia năm nay. Nguồn tổng hợp: @troiii_datt_oii

Theo lời Trấn Thành, hai chương trình A.I Là Ai và Running Man Vietnam mùa 3 chính là những điều bất ngờ, khiến lịch trình làm việc của anh trong năm qua có sự thay đổi đáng kể. Trước đó, anh xác nhận dẫn bộ đôi Em Xinh "Say Hi" và Anh Trai "Say Hi" mùa 2, và dành thời gian ghi hình phim Thỏ Ơi. Ngoài ra, anh còn có series ăn uống Siêu Thực Thành mùa 2, nhưng dự án này vẫn nằm trong thế chủ động của nam nghệ sĩ.

Trong số hai chương trình phát sinh, Running Man Vietnam mùa 3 khiến Trấn Thành đắn đo nhất. "Thứ nhất, tôi biết mình đã có tuổi, từ khủng long xuống bò biển. Sau 6 năm nghỉ ngơi, tôi thấy sức khỏe mình thay đổi rõ rệt. Ngày xưa khi thời khóa biểu không quá dày đặc, tôi có nhiều thời gian tập thể dục. Giờ lịch càng dày, tôi lại càng không có thời gian tập luyện. Khi đi làm về nhà là tay chân rệu rã", Trấn Thành chia sẻ.

Trấn Thành năng nổ tham gia show trong năm 2025.

Vì lý do đó, nam nghệ sĩ đã có thời gian dài phân vân, không biết có nên trở lại Running Man Vietnam mùa 3 không, Anh còn sợ bản thân làm không xuể, "gục ngang" và ảnh hưởng mọi người. Song, chính sự chân thành của ekip Việt Nam lẫn Hàn Quốc, cũng như cảm giác thôi thúc muốn được chơi vận động và được khán giả bàn tán đã mang Trấn Thành đến với Running Man Vietnam mùa 3.

Nhiều khán giả thích thú khi Trấn Thành trở lại Running Man Vietnam.

Thực tế chứng minh sự góp mặt của Trấn Thành trong Running Man Vietnam năm 2025 đã mang đến thành công lớn, đưa thương hiệu này trở lại mạnh mẽ sau nhiều năm vắng bóng. Trải qua 5 tập đầu tiên, Trấn Thành nhận được nhiều lời khen ngợi bởi khả năng "quăng miếng", "đỡ miếng" cho đàn em, tạo điều kiện cho các khách mời trẻ tỏa sáng. Gần đây nhất, tình tiết Trấn Thành thách đấu Ánh Viên trong cuộc thi bơi nhận về nhiều lời khen ngợi, khi anh cố gắng tạo đề tài cho nữ kình ngư tỏa sáng, mang đến những phút giây hài hước cho khán giả.

Trấn Thành trở lại mùa phim Tết 2026 với Thỏ Ơi.

Sắp tới sau một loạt show giải trí, Trấn Thành sẽ trở lại với điện ảnh thông qua dự án Thỏ Ơi. Phim Tết lần này vẫn đang giữ kín từ cốt truyện đến dàn diễn viên, qua đó khiến khán giả không khỏi trông chờ. Đặc biệt, mùa phim Tết 2026 sẽ đánh dấu màn trở lại của nhiều "kiện tướng" màn ảnh rộng, trong đó Trấn Thành có khả năng đối đầu với Thu Trang, Lê Thanh Sơn (cùng bộ đôi Tuấn Trần - Phương Anh Đào), và thậm chí có thể là Trường Giang - HIEUTHUHAI theo nhiều lời đồn đoán trong thời gian qua.