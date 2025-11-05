Bé Pam cover nhạc của ca sĩ Mỹ Tâm, được chính chủ khen và "trả lễ" dễ thương

Pam - con gái Salim - Hải Long tiếp tục khiến dân mạng "lịm tim" với màn cover nhạc không ai ngờ. Thậm chí, màn cover của cô bé đã đến tai của "chính chủ", tạo nên pha tương tác gián tiếp vô cùng đáng yêu.

Cụ thể, Pam đã hát theo một bài hát vừa quen, vừa lạ, được cho là của ca sĩ Mỹ Tâm. Cách hát "lệch tông", bất chấp ca từ của cô bé trở thành cơn sốt, và ngay cả chủ nhân ca khúc là Mỹ Tâm cũng đã biết tin.

Bé Pam cover nhạc Mỹ Tâm, và nữ ca sĩ đã phản hồi. Nguồn: @iu_haiduong

Trên sóng livestream gần đây, Mỹ Tâm đã xem qua video ca hát của bé Pam và không thể nhịn được cười. Để cảm ơn bé Pam vì đã hát ca khúc của mình, Mỹ Tâm đã trình bày lại một đoạn theo cách nghiêm túc và truyền cảm. Nhờ vậy, khán giả cuối cùng mới nhận ra đây là bài Cứ Vui Lên mà Mỹ Tâm từng phát hành vào năm 2024, trước thềm My Soul 1981 mùa 3 của cô.

Khán giả nhận ra bài hát mà Pam cover của Mỹ Tâm.

Tuy hát không rõ lời và tạo nên sự hài hước, bé Pam tiếp tục trở thành chủ đề rầm rộ trên mạng xã hội, khi nay cô bé còn được ngôi sao như Mỹ Tâm để ý và tỏ ra thích thú.

Trước đó, bé Pam từng gây sốt cộng đồng mạng khi có những màn cover thú vị những bản hit nổi tiếng như Đừng Làm Trái Tim Anh Đau của Sơn Tùng M-TP hay Bắc Bling của Hòa Minzy. Những video bé Pam hát hay nhảy lại nhạc Việt thu về lượng tương tác khủng, khiến người xem khó cưỡng bởi độ hài hước, dễ thương của cô nhóc nhà Long Hạt Nhài - Salim.

Bé Pam múa theo ca khúc Bắc Bling.

Bé Pam hát Đừng Làm Trái Tim Anh Đau. Nguồn: @hatnhaifamily

Bên cạnh những video hát, nhảy theo điệu nhạc, bé Pam còn nổi "rần rần" trên mạng xã hội nhờ gương mặt, điệu bộ vừa độc đáo chuẩn "meme sống" vừa dễ cưng của mình. Những hình ảnh sinh hoạt thường ngày của Pam được bố Long và mẹ Salim đăng tải luôn gây sốt cõi mạng. Ngoài ra, tình bạn của bé Pam cùng các "hot kid" khác cũng được khán giả yêu thích, như anh em Xoài - Dừa nhà Tùng Sơn hay Bún và Đậu nhà vợ chồng Ba Duy - Nam Thương.