Ca sĩ Việt "một hit": Không có Ngô Kiến Huy nhưng có một "em xinh" gây tiếc nuối

HHTO - Những ca sĩ Việt này chỉ có đúng một bản hit trong xuyên suốt sự nghiệp, tính đến hiện tại, họ đều chưa có thêm ca khúc tạo được tiếng vang lớn như trước.

Còn nhớ trong tập 1 Anh Trai "Say Hi" mùa 2, Ngô Kiến Huy bị các anh em "dí 1 hit" ở phần battle rap. Nhưng thực tế, nam ca sĩ có không ít ca khúc gây sốt với thế hệ 8X - 9X. Làng nhạc Việt chứng kiến không ít trường hợp nghệ sĩ trở thành hiện tượng "một hit" (hay "one hit wonder") - sở hữu ca khúc để đời nhưng loay hoay trong việc vượt qua chính cái bóng của mình. Dưới đây là 5 trong số những ví dụ tiêu biểu khi là chủ nhân của sản phẩm đạt trăm triệu lượt xem, tuy nhiên chưa thể chạm lên lại đỉnh cao lần nữa.

Ra mắt năm 2013, Tình Yêu Màu Nắng là bản hit đưa Đoàn Thúy Trang vụt sáng nhanh chóng. Ca khúc mang hơi thở miền núi, kết hợp cùng giọng hát trong trẻo và phần rap ấn tượng của BigDaddy, từng phủ sóng khắp các bảng xếp hạng. Không ít khán giả thích thú với câu hát "ai mặc noọng lái lai" và tạo nên trào lưu một thời. Tuy nhiên sau cú nổ này, Đoàn Thúy Trang dần vắng bóng trên đường đua nhạc Việt. Năm 2025, cô ra mắt album mới Hoa, Mây, Mưa nhưng không tạo tiếng vang.

Từng nổi đình nổi đám như một hiện tượng cover trên mạng xã hội, Hoa Vinh đạt thành công bất ngờ khi ra mắt Đừng Quên Tên Anh vào năm 2018. Giai điệu dễ nhớ, ca từ da diết cùng nội dung chuyện tình buồn đã giúp bài hát đạt mốc trăm triệu lượt xem chỉ sau thời gian ngắn. Thế nhưng đáng tiếc là sau bản hit đầu tay này, Hoa Vinh không còn sản phẩm nào gây tiếng vang tương tự và dần dần vắng bóng trên bản đồ âm nhạc Việt Nam.

Vốn xuất thân là diễn viên, quán quân Cười Xuyên Việt Hồng Thanh khiến khán giả bất ngờ khi "lấn sân" ca hát với sản phẩm Đám Cưới Nha cùng DJ Mie. Giai điệu vui tươi, dễ thương giúp bài hát nhanh chóng trở thành xu hướng, được diễn lại khắp các lễ cưới và trên mạng xã hội. Dù vậy, Hồng Thanh sau đó vẫn chủ yếu tập trung cho lĩnh vực diễn xuất và Đám Cưới Nha đến nay vẫn là dấu ấn âm nhạc đặc sắc duy nhất của anh.

Giọng hát nội lực, cảm xúc của Huỳnh Tú từng khiến làng nhạc Việt "chao đảo" thông qua Đường Một Chiều. Ca khúc buồn man mác về chuyện tình đơn phương, kết hợp phần rap của Magazine được xem là "thánh ca thất tình" một thời, từ đó MV dễ dàng đạt hơn trăm triệu lượt xem trên YouTube. Dù được đánh giá cao về phong cách âm nhạc nhưng Huỳnh Tú vẫn chưa có thêm sản phẩm bứt phá nào sau đó, khiến nhiều người tiếc nuối.

Cuối cùng là trường hợp của "Em xinh" LyLy - một nghệ sĩ toàn năng nhưng vẫn chưa có màn bật lên trông thấy. Sao nữ 9X được công chúng biết đến nhờ siêu hit 24H kết hợp với rapper Magazine, mang giai điệu nhẹ nhàng và bắt tai. Sau sản phẩm "trăm triệu view" này, LyLy ra mắt một số sản phẩm nhưng không thể chạm đến thành công tương tự.

Việc cô nàng tham gia Em Xinh "Say Hi" và ra về sớm cũng để lại cho người xem cảm xúc hối tiếc. Tuy nhiên, LyLy vẫn là một nghệ sĩ thành công với tư cách nhạc sĩ khi là chủ nhân đứng sau hàng loạt bản hit như Sao Anh Chưa Về Nhà?, Đen Đá Không Đường (AMEE), Missing You, ThichThich (Phương Ly)...