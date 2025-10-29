Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Sao Việt chụp ảnh cưới tại Paris: Từ Trấn Thành - Hari Won đến Hoa hậu Đỗ Hà

Thiện Dư - Sơn Minh Trí

HHTO - Nhiều sao Việt đã lựa chọn "thành phố tình yêu" Paris của nước Pháp để chụp ảnh cưới, lưu giữ kỷ niệm vợ chồng cùng nhau.

Vừa qua, Hoa hậu Đỗ Hà đã khiến cư dân mạng thích thú khi chính thức "lên xe hoa" cùng doanh nhân Viết Vương. Bên cạnh lễ cưới hoành tráng và quy tụ dàn sao đình đám, Đỗ Hà và chồng còn từng thực hiện một bộ ảnh cưới lãng mạn tại Paris, Pháp. Có thể thấy, "thành phố tình yêu" Paris là điểm đến để lưu giữ kỷ niệm hôn nhân lý tưởng không chỉ với riêng Đỗ Hà, mà còn với nhiều nghệ sĩ đình đám khác của showbiz Việt.

571284136-1399089274916790-8105941219480322824-n.jpg
Hoa hậu Đỗ Hà và ông xã chụp ảnh cưới tại Paris.

Diễn viên - Thạc sĩ Midu cũng từng có bộ ảnh cưới gây sốt tại Paris, cùng với ông xã là "tỷ phú trẻ" Minh Đạt. Midu đã diện trang phục trắng năng động, đeo khăn voan cô dâu và chụp cùng chồng dưới tháp Eiffel. Trước đó, thông tin Midu kết hôn đã khiến mạng xã hội "dậy sóng", đặc biệt khi cô giấu danh tính nửa kia đến tận khi công bố lễ cưới.

anh-cuoi-midu-va-chong-doanh-n-3.jpg
Midu và ông xã dưới tháp Eiffel.

Á hậu Phương Anh đã về chung một nhà với doanh nhân - tiến sĩ Đắc Đức vào năm 2023, cùng một bộ ảnh kỷ niệm tại Paris lãng mạn được công bố sau lễ cưới tại TP.HCM. Trong bộ váy cưới thanh lịch của NTK Lê Thanh Hòa, Phương Anh có những bức ảnh năng động bên chồng, khiến bộ ảnh tràn đầy sức sống và trở nên đáng nhớ.

anh-cuoi-lang-man-o-phap-cua-a-h.jpg
Á hậu Phương Anh chụp ảnh cưới tại Paris theo phong cách năng động.

Ngay cả MC - nghệ sĩ Trấn Thành cũng từng có bộ ảnh cưới kỷ niệm vừa độc đáo, vừa hài hước tại Paris cùng bà xã Hari Won. Cặp đôi "quốc dân" đến thủ đô nước Pháp chụp ảnh vào năm 2016, dưới tiết trời lạnh giá chỉ 3 độ C. Không chỉ cùng nhau có khoảnh khắc lãng mạn tại tháp Eiffel, cả hai còn có một bộ ảnh khác ở Bảo tàng Louvre với phong cách vui vẻ, hài hước.

hari-won-6-1482745197.jpg
Trấn Thành và Hari Won từng chụp ảnh cưới tại Paris.

"Kiện tướng dance sport" Khánh Thi và chồng Phan Hiển đã có những kỷ niệm khó quên khi chụp ảnh cưới tại Paris vào năm 2022. Dưới chân tháp Eiffel, Khánh Thi dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị, cùng ông xã chụp những bộ ảnh vô cùng năng động, giống như cả hai đang cùng nhau khiêu vũ và tận hưởng từng khoảnh khắc.

1671092310-1v3a5609-19.jpg
Khánh Thi - Phan Hiển khiêu vũ dưới chân tháp Eiffel.

Người mẫu Lan Khuê có cuộc hôn nhân viên mãn cùng ông xã John Nguyễn, chính thức về bên nhau vào năm 2018. Khi ấy, cô cũng đã có một bộ ảnh cưới ngọt ngào tại Paris, Pháp. Không cần những bộ váy cưới đắt tiền hay phụ kiện khủng, Lan Khuê và chồng lại chiếm được thiện cảm của khán giả nhờ những khoảnh khắc đời thường giản dị, dễ thương bên nhau.

anh-cuoi-tho-mong-cua-lan-khue-v.jpg
Lan Khuê và chồng ghi điểm bởi bộ ảnh cưới giản dị tại Paris.
549608267-1324882271816166-2279323675240600686-n.jpg
Thiện Dư - Sơn Minh Trí
#Đỗ Thị Hà #Trấn Thành #Hari Won #Khánh Thi - Phan Hiển #Khánh Thi #Lan Khuê #Midu #Midu và chồng #Phương Anh #Á hậu Phương Anh #Đỗ Hà

Xem thêm

Cùng chuyên mục