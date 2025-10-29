Sao Việt chụp ảnh cưới tại Paris: Từ Trấn Thành - Hari Won đến Hoa hậu Đỗ Hà

Vừa qua, Hoa hậu Đỗ Hà đã khiến cư dân mạng thích thú khi chính thức "lên xe hoa" cùng doanh nhân Viết Vương. Bên cạnh lễ cưới hoành tráng và quy tụ dàn sao đình đám, Đỗ Hà và chồng còn từng thực hiện một bộ ảnh cưới lãng mạn tại Paris, Pháp. Có thể thấy, "thành phố tình yêu" Paris là điểm đến để lưu giữ kỷ niệm hôn nhân lý tưởng không chỉ với riêng Đỗ Hà, mà còn với nhiều nghệ sĩ đình đám khác của showbiz Việt.

Hoa hậu Đỗ Hà và ông xã chụp ảnh cưới tại Paris.

Diễn viên - Thạc sĩ Midu cũng từng có bộ ảnh cưới gây sốt tại Paris, cùng với ông xã là "tỷ phú trẻ" Minh Đạt. Midu đã diện trang phục trắng năng động, đeo khăn voan cô dâu và chụp cùng chồng dưới tháp Eiffel. Trước đó, thông tin Midu kết hôn đã khiến mạng xã hội "dậy sóng", đặc biệt khi cô giấu danh tính nửa kia đến tận khi công bố lễ cưới.

Midu và ông xã dưới tháp Eiffel.

Á hậu Phương Anh đã về chung một nhà với doanh nhân - tiến sĩ Đắc Đức vào năm 2023, cùng một bộ ảnh kỷ niệm tại Paris lãng mạn được công bố sau lễ cưới tại TP.HCM. Trong bộ váy cưới thanh lịch của NTK Lê Thanh Hòa, Phương Anh có những bức ảnh năng động bên chồng, khiến bộ ảnh tràn đầy sức sống và trở nên đáng nhớ.

Á hậu Phương Anh chụp ảnh cưới tại Paris theo phong cách năng động.

Ngay cả MC - nghệ sĩ Trấn Thành cũng từng có bộ ảnh cưới kỷ niệm vừa độc đáo, vừa hài hước tại Paris cùng bà xã Hari Won. Cặp đôi "quốc dân" đến thủ đô nước Pháp chụp ảnh vào năm 2016, dưới tiết trời lạnh giá chỉ 3 độ C. Không chỉ cùng nhau có khoảnh khắc lãng mạn tại tháp Eiffel, cả hai còn có một bộ ảnh khác ở Bảo tàng Louvre với phong cách vui vẻ, hài hước.

Trấn Thành và Hari Won từng chụp ảnh cưới tại Paris.

"Kiện tướng dance sport" Khánh Thi và chồng Phan Hiển đã có những kỷ niệm khó quên khi chụp ảnh cưới tại Paris vào năm 2022. Dưới chân tháp Eiffel, Khánh Thi dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị, cùng ông xã chụp những bộ ảnh vô cùng năng động, giống như cả hai đang cùng nhau khiêu vũ và tận hưởng từng khoảnh khắc.

Khánh Thi - Phan Hiển khiêu vũ dưới chân tháp Eiffel.

Người mẫu Lan Khuê có cuộc hôn nhân viên mãn cùng ông xã John Nguyễn, chính thức về bên nhau vào năm 2018. Khi ấy, cô cũng đã có một bộ ảnh cưới ngọt ngào tại Paris, Pháp. Không cần những bộ váy cưới đắt tiền hay phụ kiện khủng, Lan Khuê và chồng lại chiếm được thiện cảm của khán giả nhờ những khoảnh khắc đời thường giản dị, dễ thương bên nhau.