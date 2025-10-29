Trấn Thành được khen tinh tế với Ánh Viên, giúp nữ kình ngư tự tin "thoại"

HHTO - Ánh Viên lần đầu tham gia một chương trình thực tế như Running Man Vietnam mùa 3, được Trấn Thành nhiều lần "tạo mảng miếng" để tự tin tỏa sáng.

Tập 4 của Running Man Vietnam mùa 3 trở thành "cơn sốt" khi sở hữu dàn khách mời đình đám, từ Đông Nhi, Diệu Nhi đến cái tên không ai ngờ đến - nữ kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên. Sự xuất hiện của Ánh Viên trở thành đề tài bàn tán xôn xao, nhất là khi cô có những màn tương tác thú vị với Trấn Thành.

Ánh Viên tham gia Running Man Vietnam mùa 3.

Lần đầu tham gia chương trình thực tế như Running Man Vietnam mùa 3, Ánh Viên có phần ngại ngùng lúc đầu nhưng nhanh chóng "hòa tan" nhờ sự hỗ trợ của dàn cast chính, nhất là Trấn Thành. Ngay từ đầu, anh đã hỏi Ánh Viên đã xem Running Man chưa, để cô nàng có cơ hội "tung miếng" chọc ghẹo anh.

Ánh Viên chọc ghẹo Trấn Thành ở đầu tập 4 Running Man Vietnam mùa 3. Nguồn: Forest Studio

Sau đó khi bước vào trò chơi vận động, Trấn Thành đã chủ động thách đấu Ánh Viên thi bơi thay vì chạy trên nước. Điều này giúp nữ kình ngư dạn dĩ hơn, sẵn tiện phô diễn thế mạnh bơi lội của mình. Khi bước vào phần thi, Ánh Viên gây ấn tượng với khả năng bơi bướm điệu nghệ, trong khi Trấn Thành gây cười nhờ màn "bơi lố" và thua trước đối thủ.

Trấn Thành thách đấu Ánh Viên, nhờ vậy mà cô nàng có cơ hội tỏa sáng.

Nhiều khán giả tỏ ra thích thú khi Trấn Thành tinh tế tạo cơ hội để Ánh Viên có thể tỏa sáng trong Running Man Vietnam mùa 3. Cô nàng khi ấy cũng rất thoải mái đối đáp lại nam nghệ sĩ, được các thành viên đội Hải nữ ủng hộ hết mình. Khán giả cũng thiện cảm với Ánh Viên nhờ sự dễ thương, duyên dáng, chơi game hết mình nhưng cũng quan tâm đến các thành viên. Biết Lan Ngọc bị thương ở chân, cô luôn đi cạnh bên để đỡ người chị, hoặc đi chậm để Lan Ngọc bắt kịp.

Khán giả bình luận khen ngợi Trấn Thành.

Ánh Viên có khoảnh khắc tinh tế cạnh Lan Ngọc.

Sinh năm 1996 tại Cần Thơ, Nguyễn Thị Ánh Viên là một trong những kình ngư xuất sắc của làng bơi lội Việt Nam. Cô bắt đầu học bơi từ năm 5 tuổi dưới sự hướng dẫn của ông nội, và nhanh chóng bộc lộ tài năng thiên bẩm. Năm 10 tuổi, Ánh Viên được tuyển vào Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng 4 (Quân khu 9), chính thức luyện tập chuyên nghiệp. Đến năm 15 tuổi, cô đã tỏa sáng tại SEA Games 26 với 2 huy chương bạc. Trong suốt sự nghiệp kéo dài hơn 1 thập kỷ, Ánh Viên tham dự ba kỳ Olympics liên tiếp, trở thành vận động viên bơi lội Việt Nam đầu tiên đạt thành tích này.

Bộ sưu tập huy chương đồ sộ của Ánh Viên.

Tính đến nay, cô sở hữu khoảng 150 huy chương các loại, với kỷ lục 25 huy chương vàng SEA Games, 2 huy chương bạc ASIAD... cũng như thiết lập nhiều kỷ lục ở các cự ly 200m tự do, 400m hỗn hợp, 800m tự do. Thế nhưng, Ánh Viên quyết định giải nghệ vào tháng 10/2021, chuyển hướng sang vai trò huấn luyện viên và thành lập CLB bơi riêng. Năm 2023, Ánh Viên được thăng hàm Trung tá quân nhân chuyên nghiệp trẻ nhất Việt Nam, đồng thời trở thành Sứ giả UNICEF, trở thành tấm gương sáng, tài năng và sở hữu nhân cách đẹp của giới trẻ.