Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Trấn Thành được khen tinh tế với Ánh Viên, giúp nữ kình ngư tự tin "thoại"

Thiện Dư

HHTO - Ánh Viên lần đầu tham gia một chương trình thực tế như Running Man Vietnam mùa 3, được Trấn Thành nhiều lần "tạo mảng miếng" để tự tin tỏa sáng.

Tập 4 của Running Man Vietnam mùa 3 trở thành "cơn sốt" khi sở hữu dàn khách mời đình đám, từ Đông Nhi, Diệu Nhi đến cái tên không ai ngờ đến - nữ kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên. Sự xuất hiện của Ánh Viên trở thành đề tài bàn tán xôn xao, nhất là khi cô có những màn tương tác thú vị với Trấn Thành.

6055324110184713403.jpg
img-1082.jpg
Ánh Viên tham gia Running Man Vietnam mùa 3.

Lần đầu tham gia chương trình thực tế như Running Man Vietnam mùa 3, Ánh Viên có phần ngại ngùng lúc đầu nhưng nhanh chóng "hòa tan" nhờ sự hỗ trợ của dàn cast chính, nhất là Trấn Thành. Ngay từ đầu, anh đã hỏi Ánh Viên đã xem Running Man chưa, để cô nàng có cơ hội "tung miếng" chọc ghẹo anh.

Ánh Viên chọc ghẹo Trấn Thành ở đầu tập 4 Running Man Vietnam mùa 3. Nguồn: Forest Studio

Sau đó khi bước vào trò chơi vận động, Trấn Thành đã chủ động thách đấu Ánh Viên thi bơi thay vì chạy trên nước. Điều này giúp nữ kình ngư dạn dĩ hơn, sẵn tiện phô diễn thế mạnh bơi lội của mình. Khi bước vào phần thi, Ánh Viên gây ấn tượng với khả năng bơi bướm điệu nghệ, trong khi Trấn Thành gây cười nhờ màn "bơi lố" và thua trước đối thủ.

6055324110184713406.jpg
6055324110184713407.jpg
Trấn Thành thách đấu Ánh Viên, nhờ vậy mà cô nàng có cơ hội tỏa sáng.

Nhiều khán giả tỏ ra thích thú khi Trấn Thành tinh tế tạo cơ hội để Ánh Viên có thể tỏa sáng trong Running Man Vietnam mùa 3. Cô nàng khi ấy cũng rất thoải mái đối đáp lại nam nghệ sĩ, được các thành viên đội Hải nữ ủng hộ hết mình. Khán giả cũng thiện cảm với Ánh Viên nhờ sự dễ thương, duyên dáng, chơi game hết mình nhưng cũng quan tâm đến các thành viên. Biết Lan Ngọc bị thương ở chân, cô luôn đi cạnh bên để đỡ người chị, hoặc đi chậm để Lan Ngọc bắt kịp.

1-5447.jpg
Khán giả bình luận khen ngợi Trấn Thành.
6055324110184713405-2.jpg
Ánh Viên có khoảnh khắc tinh tế cạnh Lan Ngọc.

Sinh năm 1996 tại Cần Thơ, Nguyễn Thị Ánh Viên là một trong những kình ngư xuất sắc của làng bơi lội Việt Nam. Cô bắt đầu học bơi từ năm 5 tuổi dưới sự hướng dẫn của ông nội, và nhanh chóng bộc lộ tài năng thiên bẩm. Năm 10 tuổi, Ánh Viên được tuyển vào Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng 4 (Quân khu 9), chính thức luyện tập chuyên nghiệp. Đến năm 15 tuổi, cô đã tỏa sáng tại SEA Games 26 với 2 huy chương bạc. Trong suốt sự nghiệp kéo dài hơn 1 thập kỷ, Ánh Viên tham dự ba kỳ Olympics liên tiếp, trở thành vận động viên bơi lội Việt Nam đầu tiên đạt thành tích này.

anh-vien-222.jpg
Bộ sưu tập huy chương đồ sộ của Ánh Viên.

Tính đến nay, cô sở hữu khoảng 150 huy chương các loại, với kỷ lục 25 huy chương vàng SEA Games, 2 huy chương bạc ASIAD... cũng như thiết lập nhiều kỷ lục ở các cự ly 200m tự do, 400m hỗn hợp, 800m tự do. Thế nhưng, Ánh Viên quyết định giải nghệ vào tháng 10/2021, chuyển hướng sang vai trò huấn luyện viên và thành lập CLB bơi riêng. Năm 2023, Ánh Viên được thăng hàm Trung tá quân nhân chuyên nghiệp trẻ nhất Việt Nam, đồng thời trở thành Sứ giả UNICEF, trở thành tấm gương sáng, tài năng và sở hữu nhân cách đẹp của giới trẻ.

549608267-1324882271816166-2279323675240600686-n.jpg
Thiện Dư
#Running Man Vietnam mùa 3 #Running Man Vietnam #Running Man #Trấn Thành #Ánh Viên #Nguyễn Thị Ánh Viên

Xem thêm

Cùng chuyên mục