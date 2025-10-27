Hoàng Thùy - Lê Thúy "gương vỡ lại lành", dành hẳn nửa tiếng cùng nhau làm 1 điều

Đám cưới của người mẫu - Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu đã trở thành tâm điểm của làng mẫu Việt thời gian qua, nhưng kèm theo đó còn có nhiều câu chuyện hậu trường thú vị. Đặc biệt, một màn "gương vỡ lại lành" đã trở thành đề tài bàn tán, giữa hai gương mặt người mẫu đình đám là Hoàng Thùy và Lê Thúy sau hơn 1 thập kỷ xa cách.

Lê Thúy và Hoàng Thùy gặp nhau, hóa giải mọi hiểu lầm.

Cụ thể, Lê Thúy đã gây bất ngờ khi đăng bài viết chia sẻ buổi gặp gỡ cùng Hoàng Thùy vừa qua. Cô cho biết hai chị em đã nói chuyện sâu sắc với nhau, kéo dài 30 phút để hóa giải hết mọi khúc mắc tuổi trẻ. Nguyên văn bài viết của Lê Thúy:

"Hai chị em tối qua nói chuyện với nhau lúc cả 2 đang rất tỉnh táo, hoá giải hết những tất cả những gì khúc mắc trước đây của tuổi trẻ. Em ấy nói em vẫn luôn theo dõi Chị, thấy chị như bây giờ em vui lắm, cảm ơn Chị đã mở lòng với em hôm nay. Còn Thúy ‘Chị Xin lỗi em vì Chị đã không hiểu cho những cảm xúc của em lúc đó’. Hai chị em nói cỡ 30 phút chứ không có nhiêu, kết bài hai chị em hẹn nhau bữa nào đi ăn Chay và làm cái gì đó với nhau".

Lê Thúy chia sẻ hình ảnh trò chuyện cùng Hoàng Thùy.

Cả hai nhắn tin cùng nhau sau cuộc gặp gỡ.

Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp đã vào bình luận chúc mừng cho Lê Thúy và Hoàng Thùy, thích thú vì màn tái hợp dễ thương này. Thậm chí, MC Thanh Thanh Huyền và Lê Hoàng Phương còn đùa rằng thực chất cuộc nói chuyện này kéo dài 1 tiếng chứ không phải 30 phút.

Ngoài ra, Hoàng Thùy cũng để lại bình luận trong bài viết của Lê Thúy rằng: "Có những điều đúng thời điểm lại đắt giá lắm chị nhỉ. 13 năm có lẽ con số quá dài, nhưng cũng chưa muộn lắm. Cũng như em nói với chị tối qua: em nể phục về hành động đẹp của chị tối qua, cả hai bên đều muốn kết nối nhưng cả hai bên đều ngại. Cầu mong cho chị luôn hạnh phúc nhé. À chị còn uống sữa không để em gửi chị 1 thùng nè".

Bình luận chúc mừng của cư dân mạng và các đồng nghiệp.

Trước đó, Lê Thúy và Hoàng Thùy cùng tham gia chương trình Vietnam's Next Top Model mùa 2, có siêu mẫu Xuân Lan dẫn dắt. Kết quả chung cuộc, Hoàng Thùy trở thành Quán quân còn Lê Thúy dừng chân ở Top 3. Sau khi chương trình khép lại, mỗi người có con đường riêng nhưng có một số lần dính vào "ồn ào", khiến mối quan hệ của cả hai trở nên xa cách.

Lê Thúy và Hoàng Thùy thời điểm thi xong Vietnam's Next Top Model.

Hiện tại, Lê Thúy đã không còn hoạt động người mẫu sôi nổi như trước. Năm 2015, cô "lên xe hoa" cùng diễn viên Đỗ An và tập trung cho gia đình lẫn công việc kinh doanh. Trong khi đó, Hoàng Thùy tiếp tục phát triển sự nghiệp, từ người mẫu trở thành thí sinh đại diện Việt Nam tham gia đấu trường sắc đẹp quốc tế, cũng như tham gia nhiều chương trình thực tế với vai trò huấn luyện viên dẫn dắt như The Face, The Next Gentleman...