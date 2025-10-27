Văn mẫu "Dear... Tiền kiếm được..." là gì mà gây sốt, dàn Anh trai "đu" nhiệt tình?

HHTO - Những dòng trạng thái "Dear... Tiền kiếm được từ văn hóa idol..." đang được cộng đồng mạng và dàn nghệ sĩ chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Vài ngày vừa qua, trên mạng xã hội (đặc biệt là Threads) đang rầm rộ trào lưu văn mẫu "Dear... Tiền kiếm được...". Không ít cư dân mạng đã đăng tải dạng bài viết này với những biến tấu khác biệt, và các nghệ sĩ cũng bắt đầu tham gia.

Trào lưu văn mẫu "Dear..." trở nên rầm rộ trên mạng xã hội.

Đoạn văn mẫu này bắt đầu được biết đến sau khi một tài khoản đăng tải dòng trạng thái gửi đến "Anh trai" Phúc Du. Nội dung nguyên văn như sau:

"Dear Phúc Du,

Tiền kiếm được từ văn hoá idol có thể làm m*y đổi đời, nhưng nó cũng sẽ đưa m*y vào con đường mà khi cái phase idol kết thúc, m*y sẽ không bao giờ tìm thấy lối để quay lại nữa.

Là 1 fan, tao thực sự tiếc cho m*y."

Bài viết này không thu hút lượng tương tác quá cao nhưng nhận về nhiều luồng ý kiến bàn tán trái chiều. Sau đó, nhiều cư dân mạng mang nó về và đăng tải theo sự sáng tạo riêng của mình, từ đó tạo nên trào lưu trên Threads.

Bài viết gốc của trend "Dear...".

Giờ đây không chỉ có cư dân mạng mà các nghệ sĩ cũng đã "đu trend" này vô cùng nhiệt tình Các "Anh trai" như Mason Nguyễn, OgeNus, RIO, và thậm chí Phúc Du - "đối tượng" được nhắc đến trong bài viết gốc đã đăng tải phiên bản của riêng mình.

Mason Nguyễn gửi lời đến Nhâm Phương Nam, Phúc Du nhắn nhủ Jey B, trong khi RIO gửi "tâm thư" cho bà xã 52Hz. Thậm chí sau đó, BigDaddy còn gửi phiên bản của mình đến cả đội trong vòng Live Stage 3.

Các Anh trai bắt đầu "gia nhập" làn sóng văn mẫu mới.

Chưa kể, trang chính thức của Anh Trai "Say Hi" trên Facebook cũng đã đăng tải phiên bản riêng dành cho khán giả vô cùng hài hước. Có thể thấy từ một bài viết quan điểm riêng, nó đã trở thành trào lưu mới không chỉ có vũ trụ "Say Hi", mà các khán giả và nghệ sĩ "ngoài vòng" cũng đang bắt đầu hưởng ứng.

Trang Anh Trai "Say Hi" hưởng ứng trào lưu.

Theo như nội dung bài viết gốc, khán giả này bày tỏ sự tiếc nuối với Phúc Du khi nam rapper tham gia Anh Trai "Say Hi" mùa 2, bước vào "con đường idol" và không còn chất hip hop như xưa. Đây cũng là chủ đề được bàn tán rôm rả khi chương trình bắt đầu, khi nhiều rapper từ gạo cội đến tân binh lựa chọn tham gia, thay đổi từ ngoại hình đến phong cách làm nhạc theo tiêu chí chương trình. Tuy vậy, vẫn có không ít khán giả bênh vực, cho rằng đây là cơ hội mới để các nghệ sĩ thử sức, tìm kiếm hướng đi mới cho sự nghiệp.