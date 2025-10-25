Anh lớn "Say Hi" sơ hở là nhõng nhẽo với đàn em, tuổi U40 nhưng tâm hồn "em bé"

HHTO - Là một trong những anh lớn của Anh Trai "Say Hi" mùa 2 nhưng nam nghệ sĩ này luôn thích "nhõng nhẽo" với đàn em của mình.

Trong Anh Trai "Say Hi" mùa 2, Karik là một trong những "anh lớn" giàu kinh nghiệm, được nhiều đàn em yêu thích và muốn về chung đội. Tuy vậy, nam rapper sở hữu nhiều bản hit cũng có nhiều khoảnh khắc dở khóc dở cười khi liên tục nhõng nhẽo, thậm chí "ăn thua đủ" với đàn em khi bị chọc ghẹo.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của Karik là khi anh "nhõng nhẽo" với CONGB trong hậu trường Anh Trai "Say Hi" mùa 2. Trong một phân đoạn, CONGB mang xúc xích đến cho Karik ăn nhưng khi biết CONGB đã ăn hai cái trước đó, Karik giả vờ giận dỗi, trách cậu em "no rồi mới nhớ đến tôi".

Karik "hờn" khi nhận đồ ăn từ CONGB. Nguồn: @bebukp

Karik còn hài hước trong một đoạn clip chơi trò chơi cùng Ngô Kiến Huy và Bùi Duy Ngọc. Khi thấy Bùi Duy Ngọc không nhận ra ảnh của anh trong một thử thách, thậm chí còn buông lời trêu chọc, Karik đã buồn bã nói "Là anh đó" khiến hai thành viên chung nhóm té ngửa. Một lần khác khi chơi game chấm điểm cùng đông đủ cả đội Live Stage 2, Karik còn bị "hùa" vào ăn hiếp, khiến anh "tức không chịu được".

Karik đáp lại hài hước khi Bùi Duy Ngọc và Ngô Kiến Huy không nhận ra mình. Nguồn: @duy.ngoc.wings

Karik "chất vấn" các cậu em khi chấm điểm mình thấp. Nguồn: @bebukp

Một tình huống "lầy lội" không kém, cho thấy sự "hơn thua" của Karik là khi Vũ Cát Tường tỏ ra bất ngờ đến 2 lần khi biết đàn anh lớn hơn mình tới 4 tuổi. Sự ngạc nhiên của Vũ Cát Tường khiến Karik không thể không "tự ái", thậm chí hỏi ngược lại đàn em tại sao có thái độ bất ngờ như vậy.

Karik dở khóc dở cười khi thấy Vũ Cát Tường bất ngờ về tuổi của mình. Nguồn: @fantastictrend

Tuy thích "hóa em bé" trước các đàn em trong Anh Trai "Say Hi" mùa 2 là vậy, khi "vào việc", Karik luôn thể hiện mình là người anh lớn đầy tình cảm và trách nhiệm. Ngay từ khi mới làm quen với CONGB, Karik đã dành thời gian hỏi thăm, quan tâm đến định hướng và đam mê của cậu em. Hoặc, khi chứng kiến các bạn trẻ thất vọng vì không giành chiến thắng, Karik nhanh chóng ở bên, an ủi và khích lệ. Anh khẳng định rằng dù các em còn mới nhưng đã làm rất tốt, không có gì phải buồn nếu thua trước các anh lớn giàu kinh nghiệm hơn.

Karik thích nhõng nhẽo nhưng cũng rất quan tâm đến các em.

Sinh 1989, Karik (tên thật Phạm Hoàng Khoa) được xem là một trong những rapper tiên phong của làng Rap Việt. Anh đã ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc đình đám từ khi hoạt động underground, sau đó trở thành người mở đường đưa nhạc rap lên thị trường âm nhạc đại chúng. Những bản hit đình đám như Người Lạ Ơi, Anh Không Đòi Quà, Anh Là Của Em, Bạn Đời... chính là minh chứng cho tài năng không phải bàn cãi của Karik.

Sự nghiệp của Karik trong nhiều năm trở lại đây còn gắn bó với các gameshow âm nhạc, đơn cử như Rap Việt mùa 1, 2 và 4 với vai trò huấn luyện viên, mùa 3 với vai trò cố vấn. Sau mùa 4 của Rap Việt, Karik chọn "ở ẩn", dành thời gian cho bản thân và gia đình nhiều hơn. Cho đến cuối năm nay, anh mới gây bất ngờ lớn khi tái xuất thông qua Anh Trai "Say Hi" mùa 2, nhanh chóng trở thành "hot pick" vào Chung kết của không ít khán giả.