MV mới của Nhật Kim Anh gây xôn xao: Hình ảnh như Marvel, nhạc lại "lạc quẻ"

Ngày 20/10 vừa qua, Nhật Kim Anh bất ngờ tái xuất làng nhạc Việt với MV Cát Bụi Dần Tan Trôi, đánh dấu sự trở lại sau thời gian dài tập trung cho diễn xuất và các công việc khác. Là sản phẩm tâm huyết được “thai nghén” suốt 3 năm, Cát Bụi Dần Tan Trôi thể hiện tham vọng lớn của nữ nghệ sĩ với phần hình ảnh, câu chuyện lôi cuốn. Tuy nhiên sau khi ra mắt, sản phẩm hoành tráng này lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ công chúng.

MV Cát Bụi Dần Tan Trôi của Nhật Kim Anh.

MV Cát Bụi Dần Tan Trôi đưa người xem đến một hành tinh lạ ngoài vũ trụ, nơi Nhật Kim Anh vào vai đội trưởng dẫn dắt đồng đội trong những trận chiến không ngừng nghỉ. Câu chuyện thêm phần kịch tính với mối tình nảy sinh giữa cô và một đồng đội, để rồi phát hiện sự phản bội và dẫn đến hành trình báo thù.

MV sở hữu bối cảnh "tương lai" với kỹ xảo công phu, tạo cảm giác như một bộ phim viễn tưởng. Nhiều khán giả không ngần ngại so sánh MV với phim Marvel để cho thấy mức độ mãn nhãn mà Nhật Kim Anh gửi gắm lần này.

Phần hình ảnh của MV được đánh giá tốt.

Tuy nhiên, đi kèm với lời khen "hình ảnh như phim Marvel" lại là những đánh giá không mấy tích cực về phần nghe Cát Bụi Dần Tan Trôi. Ca khúc mang chất liệu dance pop hiện đại nhưng "lệch pha" với giọng hát của Nhật Kim Anh vốn chuộng phong cách luyến láy ballad. Nhiều ý kiến cho rằng cách nhấn nhá như dân ca miền Tây của cô hoàn toàn "lạc quẻ" với câu chuyện viễn tưởng, khiến sản phẩm trở nên rời rạc đáng tiếc.

Cách hát của Nhật Kim Anh nhận ý kiến trái chiều.

Cát Bụi Dần Tan Trôi là sự trở lại của Nhật Kim Anh với âm nhạc sau thời gian dài. Ở tuổi 40, cô từng ghi dấu ấn với các vai trò diễn viên trong Tiếng Sét Trong Mưa, Lời Sám Hối... cũng như đẩy mạnh công việc kinh doanh của bản thân. Với thương hiệu cà phê của mình, Nhật Kim Anh đã từng chiến thắng tại Nhà lãnh đạo doanh nghiệp giỏi - Thương hiệu mạnh quốc gia 2024.