Thanh Thủy tiết lộ thay đổi rõ nhất sau 3 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam

Ngày này của 3 năm trước, cô sinh viên Huỳnh Thị Thanh Thủy đã bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 2022. Ngày ấy, Thanh Thủy dù chưa có nhiều kinh nghiệm trình diễn, nhan sắc cũng chưa bừng nở hết nhưng đã được ban giám khảo chấm điểm rất cao cả về hình thể, gương mặt lẫn tính cách.

Ba năm qua, Thanh Thủy đã có những bước đi rất dài khi đăng quang Miss International 2024 giúp Việt Nam thăng hạng trên bản đồ nhan sắc thế giới. Nàng hậu ngày càng xinh đẹp hơn, nhưng tính cách thân thiện, tốt bụng và nụ cười rạng rỡ thì chưa bao giờ thay đổi và ngày càng được khán giả yêu quý nhiều hơn.

Trên trang cá nhân, Thanh Thủy chia sẻ rằng cảm xúc vỡ òa khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022 vẫn còn nguyên vẹn như một đoạn ký ức đẹp. Nàng hậu tự nhận ngày ấy, cô vẫn còn lo lắng, rụt rè và dễ xúc động thì bây giờ, cô đã bình tĩnh hơn, dạn dĩ hơn, nhưng cảm giác hồi hộp vẫn còn đó. Đó là nhờ cô đã có nhiều cơ hội học hỏi, va chạm và lớn dần lên trong suốt nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam 2022 và cả sau đó nữa.

Thanh Thủy luôn tự hào khi là một phần của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, luôn trân trọng và biết ơn tình yêu thương mà mọi người gửi tới. Còn khán giả cũng hết lòng khen ngợi nàng hậu đã nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ nên đã trưởng thành lên rất nhiều sau ba năm đăng quang.

Thanh Thủy luôn có khả năng biến hóa không nhừng. Cô có thể hóa thành nữ thần kiêu sa trong bộ ảnh thời trang, lạnh lùng trên sàn catwalk nhưng khi về cuộc sống đời thường, nàng hậu lại là Gen Z trẻ trung, tràn đầy năng lượng tích cực, luôn sẻ chia và yêu thương người khác.