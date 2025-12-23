Quốc Anh - Ma Ran Đô - Võ Điền Gia Huy hội ngộ, liệu có đóng phim chung?

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Quốc Anh vừa đăng tải đoạn clip "đu trend" mùa Giáng sinh. Nhiều khán giả thích thú hơn khi nhận ra khung hình hội tụ các mỹ nam sở hữu loạt phim trăm tỷ: Quốc Anh (Bộ Tứ Báo Thủ), Ma Ran Đô (Nụ Hôn Bạc Tỷ), Trần Ngọc Vàng - Võ Điền Gia Huy (Tử Chiến Trên Không). Từ đó, netizen hào hứng gửi tín hiệu về một bộ phim "gấp bốn visual" có sự góp mặt của các nam diễn viên. Bên cạnh "F4 màn ảnh rộng" còn có stylist Kelbin Lei.

Đoạn clip phát ra tiếng ồn khi dàn trai đẹp cùng tranh spotlight. Nguồn clip: @yoontran.official

Chỉ xuất hiện trong 13 giây, các nam diễn viên khoe nhan sắc không góc chết qua các động tác lau camera, "quẩy", nhún nhảy theo nhạc và cùng tương tác trước ống kính. Dàn mỹ nam càng hút ánh nhìn, gây xao xuyến với tạo hình tóc phủ đầy tuyết trắng, má ửng hồng, khoác những chiếc áo lông cá tính.

Ở một bối cảnh khác, stylist Kelbin Lei hóm hỉnh thông báo: "Noel sắp tới, ai ngoan thì được quà, ai quậy thì được kỷ niệm". Nam stylist chia sẻ khoảnh khắc các anh em quay theo góc máy chính diện, thả 7749 kiểu dáng dễ thương, "bắn tim rắc thính" khiến fan chao đảo.

Các phong cách từ nhí nhảnh, đáng yêu đến khoe vẻ nam tính, điển trai của dàn mẫu ảnh "tinh hoa hội tụ". Nguồn clip: @kelbin.lei

Độ lầy lội của dàn diễn viên còn nhận về "bão haha" khi cùng nhau bắt trend các "tiểu phẩm" đang viral trên mạng xã hội. Các bạn fan bất lực trước độ lầy lội của "tổ hợp visual" Quốc Anh, Trần Ngọc Vàng, Võ Điền Gia Huy: "Quậy tan băng luôn", "Thấy đẹp là tui nghi rồi",...

Trend cầm mũ chạy đang hot trong mùa đông năm nay được dàn mỹ nam biến hóa với 2 phiên bản đứng - ngồi. Nguồn clip: @kelbin.lei