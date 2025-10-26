Ma Ran Đô đầy dí dỏm, Quang Tuấn phải nắn lại chân khi quay phim hành động

Trong phim, Nguyên Thảo đảm nhận vai Út Linh - nhân vật vừa hài hước, vừa bản lĩnh. Phân cảnh lái xe lao ra khỏi nhà kho của Nguyên Thảo cũng được bật mí: “Cảnh ấn tượng nhất là một đêm quay, tôi phải chở anh Tuấn, anh Hoàng và Đô từ nhà kho chạy ra ngoài. Chiếc xe chở hơn 200 kg nên phải đạp ga hết sức, nhưng một khi đã có đà lao ra ngoài thì không thể dừng lại được.

Tôi vừa chạy tới điểm cắt là không phanh kịp. Phía trước là một chiếc xe hơi, tôi đã lao tới rất gần rồi. Tôi thắng lết bánh, đánh lái gấp, và chiếc xe dừng lại cách chiếc xe hơi khoảng 100 cm. Đạo diễn và ekip ở sau không biết khoảng cách gần như vậy đâu. Tôi chỉ tỏ ra bình tĩnh và trấn an "Các anh yên tâm, em tập dữ lắm rồi" Chứ thật ra lúc đó tâm lý cũng run".

Một chi tiết thú vị được bật mí trong hậu trường là việc Nguyên Thảo tát thật bạn diễn Đại Bảo đến 7 lần, khiến anh ù tai và phải ngừng quay. Sau cảnh đó, nữ diễn viên lập tức xin lỗi và chăm sóc bạn diễn.

Nam diễn viên Quang Tuấn cũng chia sẻ về các cảnh hành động: “Đóng phim hành động chắc chắn là sẽ trúng đòn và bị thương. Ngay cả bây giờ, ngón tay của tôi vẫn chưa lành hẳn vì chấn thương đó. Lâu lâu nó vẫn bị trật, nên khi tôi tham gia Running Man tôi cũng không đủ lực để có thể xé được bảng tên. Nhưng thật ra, người đeo đạo cụ để đánh người khác lại là người chịu đau nhiều hơn. Anh Tuấn Voi rất tội nghiệp khi tay bị sưng tấy vì phải cầm một cục sắt để ra đòn. Có lần tôi đứng ra hứng đòn, thay vì tôi đau thì người đau lại là anh ấy, tay và chân sưng rất to".

Nam diễn viên chia sẻ thêm, ở phân đoạn phóng lên xe ba gác, chân anh bị mắc lại và bẻ ngược vào chiếc xe khiến nó bị gập lại. Cả đoàn đã phải dừng quay và gọi y tế đến để nắn lại chân cho anh.

Cùng với Quang Tuấn, Ma Ran Đô - người đảm nhận vai Tuấn, em trai của Tâm - lại mang đến màu sắc dí dỏm, tự nhiên. Anh nói: “Đoàn này ai cũng có máu hài, từ chị Thảo đến anh Tuấn, anh Hoàng. Nhờ vậy mà những đoạn tung hứng diễn ra rất tự nhiên, không cần cố”.

Hậu trường Truy Tìm Long Diên Hương không chỉ ghi lại những giây phút tập trung căng thẳng, mà còn đầy tiếng cười và sự đồng lòng. Quang Tuấn kể lại: “Đúng là có những lúc mệt và đau, nhưng khi nhìn các bạn trẻ ActionC vẫn siết tay nhau, nói rằng làm không chỉ vì mình mà còn vì khán giả - tôi thật sự xúc động. Các bạn có đam mê, có khát vọng và một niềm tin mãnh liệt”.