Hàng Xóm Mới: Chi Pu, Hương Giang, Ninh Anh Bùi “tái mặt” khi lần đầu chăm em

Như Lê

HHTO - Tập 3 "Hàng Xóm Mới" mở đầu cho chuỗi hoạt động đáng mong đợi khi lần đầu tiên dàn cast được thức dậy ở một nơi xa sau đêm dài ngủ và sinh hoạt cùng nhau tại nhà chung.

Thua cuộc trước đó, team “ăn sung mặc sướng” của đội trưởng Chi Pu phải tự tay chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, trong khi team “bướm đêm” của đội trưởng Hương Giang được “ngủ nướng”. Sự đối lập này cũng đã tạo nhiều nhiều khoảnh khắc khó quên khi dàn cast vẫn phải loay hoay tập quen với nhịp sống mới.

Sau khi kết thúc bữa ăn sáng, cả nhà lại đón thêm sự xuất hiện của các hàng xóm nhỏ đáng yêu sang thăm nhà. Dù khá hào hứng khi làm quen bạn mới, song dàn cast không giấu được sự hoang mang khi được cô hàng xóm tin tưởng gửi các con sang giữ hộ. Trong khi Khuyến Dương, An Trương và Tuấn Ngọc ngỏ ý chèo xuống để đi cắt cỏ cùng hàng xóm, các thành viên còn lại ở nhà nhận nhiệm vụ trông trẻ.

luan0178.jpg
1ed65c4066b9ebe7b2a8.jpg

Với nhiệm vụ đi cắt cỏ và đặt lờ bẫy cá trên kênh, các thành viên đều không giấu được sự bỡ ngỡ khi lần đầu tiếp xúc với công việc tưởng đơn giản nhưng lại không kém phần khó khăn này. Tại nhà chung, dàn cast cũng đang chật vật khi chăm sóc các em nhỏ từ việc ăn uống, giấc ngủ đến vui chơi cùng. Sau buổi sáng vất vả, các thành viên không chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà còn mang về loạt nông sản đặc trưng mang về.

luan0151.jpg

Ngay sau đó, cả nhà di chuyển sang gia đình thím Tư, thím Bảy để cùng ăn tiệc trưa với loạt món ăn đặc sản như lẩu mắm, bánh xèo, mắm cá… Trong bữa tiệc, dàn cast cũng được lắng nghe thêm về câu chuyện lúa gạo từ các nông dân và không khỏi bất ngờ bởi sự vất vả, cố gắng của bà con tại đây. Không khí còn trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ bởi màn góp giọng của các cô chú hàng xóm và cùng nhau nhâm nhi rượu chuối hột dưới cơn mưa bất chợt.

lana2634.jpg

Tiệc vui chưa kết thúc, dàn cast nhận được nhiệm vụ mới với việc chia đội. Mỗi đội phải cử ra một thành viên đeo tai nghe để nghe nhạc và hát lại đoạn nhạc vừa nghe. Với những ca khúc với giai điệu không quá quen thuộc cùng phần diễn tả khó đoán đã khiến các thành viên liên tục xào xáo để tìm ra đáp án chính xác. Chung cuộc, team “bướm đêm” của đội trưởng Hương Giang tiếp tục chiến thắng với màn kết hợp cực ăn ý.

Kết thúc phần nhiệm vụ, dàn cast đã có những giây phút khó quên bởi phần hát karaoke - đặc sản khác của bà con ở làng quê. “Khai trương” là giọng hát nội lực của Ninh Anh Bùi khiến các hàng xóm cười ngả nghiêng. Trong khi đó Hương Giang - Chi Pu được dịp tái hiện bản mashup I Don’t Need Photoshop - Đóa Hoa Hồng.

luan0385.jpg
lana2655.jpg

Trở về nhà sau cuộc vui và đầy kỷ niệm cùng các cô chú hàng xóm, dàn cast tiếp tục bước vào những nhiệm vụ khác đến từ chương trình. Tập 4 của Hàng Xóm Mới - Hello Neighbors! hứa hẹn mang đến những tràng cười sảng khoái cho khán giả bởi những khoảnh khắc hài hước, cùng với đó là loạt giá trị ý nghĩa và vẻ đẹp của làng quê tỉnh Tây Ninh.

23e99a53-1c09-4920-aad1-c4ab8fa75a48.jpg
Như Lê
#Hàng Xóm Mới #Chi Pu #Hương Giang #Ninh Anh Bùi #làng quê #show thực tế

