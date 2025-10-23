Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Sao Nhập Ngũ tập 12: Chi Pu khóc nấc khi gặp bố, bất ngờ biểu diễn "Từ Hôm Nay"

Như Quỳnh

HHTO - Trong tập 12 Sao Nhập Ngũ, "đồng chí" Chi Pu nhận nhiều sự quan tâm với khoảnh khắc xúc động khi gặp "đồng chí bố" ngay tại doanh trại. Cùng với đó, màn "gáy to ò ó o" của giọng ca "Từ Hôm Nay" khiến dàn người chơi cười bò.

Tập 12 Sao Nhập Ngũ 2025 mang chủ đề Quyết chí đồng lòng, tiếp tục hành trình rèn luyện ý chí và tinh thần tập thể của các chiến sĩ. Chương trình tiếp tục rèn luyện các đồng chí nghệ sĩ nhiều thử thách mới.

Trò chơi tin tưởng - không chỉ là bài kiểm tra thể lực mà còn là thử thách cực đại của niềm tin, sự bình tĩnh và khả năng lãnh đạo trong áp lực, đòi hỏi sự phối hợp tuyệt đối. Hội thao đẩy thùng - trò chơi đòi hỏi sức mạnh, chiến thuật và khả năng phối hợp nhóm giữa các chiến sĩ, qua đó thể hiện rõ phẩm chất kiên định, gan dạ và sẵn sàng vượt qua mọi giới hạn của người lính.

cover-2025-10-23t112244852.jpg

Đáng chú ý, xen giữa những phút giây rèn luyện khắc nghiệt là khoảnh khắc xúc động khi bố của Chi Pu xuất hiện tại doanh trại. Ngay khi nhìn thấy bố, Chi Pu để lộ rõ vẻ bất ngờ, ngỡ ngàng, vừa bật khóc vừa dõng dạc "chào đồng chí bố". Khoảnh khắc là lần đầu tiên hai cha con cùng mặc quân phục, cùng đứng trong doanh trại khiến người xem vừa xúc động vừa hành phúc.

Nguồn clip: Sao Nhập Ngũ

Chi Pu chia sẻ: "Gia đình Chi có truyền thống phục vụ cho Tổ quốc, rất nhiều đời là quân nhân. Lần đầu tiên hai bố con cùng mặc quân phục khiến Chi rất tự hào". Cũng trong phần này, các đồng chí nam có dịp gặp gỡ và trò chuyện cùng bố Chi Pu. Độ Mixi bày tỏ: "Chi Pu thật sự đã phá vỡ hình tượng tiểu thư của mình khi vào Sao Nhập Ngũ".

Ngoài ra, Chi Pu còn khiến Hương Giang "đỡ không kịp" khi bất ngờ tái hiện bản hit Từ Hôm Qua. Cụ thể, trong quá trình công bố tên đội cho hội thao đẩy thùng 3 đường, đội 1 của Kỳ Duyên - Trang Pháp - Diệp Lâm Anh - Linh Ngọc Đàm - PewPew - Độ Mixi - Bình An - Tim đặt tên "Cuộc chơi hay" liền bị đội 2 của Hương Giang - Chi Pu - Diệu Nhi - Hậu Hoàng - Cara - Duy Khánh - Xuân Phúc - Nam Thành khiêu khích khi hô vang tên đội là "Không đủ wow".

cover-2025-10-23t112919067.jpg

Sau đó, Diệp Lâm Anh bất ngờ tung khẩu hiệu "Gáy to lên", nhắm thẳng vào đội bạn. Không chịu thua, đội Hương Giang tiếp tục đồng thanh "không đủ wow". Chi Pu còn bất ngờ cất giọng, thể hiện điệu gáy "ò ó o" triệu view trong ca khúc Từ Hôm Qua làm bầu không khí thêm rộn ràng.

Nguồn clip: Sao nhập ngũ - Viettel Media
1467.jpg
Như Quỳnh
#Chi Pu #Sao Nhập Ngũ #bố Chi Pu #khoảnh khắc xúc động #Từ Hôm Nay #quân đội #gia đình nghệ sĩ

Xem thêm

Cùng chuyên mục