Sao Nhập Ngũ tập 12: Chi Pu khóc nấc khi gặp bố, bất ngờ biểu diễn "Từ Hôm Nay"

HHTO - Trong tập 12 Sao Nhập Ngũ, "đồng chí" Chi Pu nhận nhiều sự quan tâm với khoảnh khắc xúc động khi gặp "đồng chí bố" ngay tại doanh trại. Cùng với đó, màn "gáy to ò ó o" của giọng ca "Từ Hôm Nay" khiến dàn người chơi cười bò.

Tập 12 Sao Nhập Ngũ 2025 mang chủ đề Quyết chí đồng lòng, tiếp tục hành trình rèn luyện ý chí và tinh thần tập thể của các chiến sĩ. Chương trình tiếp tục rèn luyện các đồng chí nghệ sĩ nhiều thử thách mới.

Trò chơi tin tưởng - không chỉ là bài kiểm tra thể lực mà còn là thử thách cực đại của niềm tin, sự bình tĩnh và khả năng lãnh đạo trong áp lực, đòi hỏi sự phối hợp tuyệt đối. Hội thao đẩy thùng - trò chơi đòi hỏi sức mạnh, chiến thuật và khả năng phối hợp nhóm giữa các chiến sĩ, qua đó thể hiện rõ phẩm chất kiên định, gan dạ và sẵn sàng vượt qua mọi giới hạn của người lính.

Đáng chú ý, xen giữa những phút giây rèn luyện khắc nghiệt là khoảnh khắc xúc động khi bố của Chi Pu xuất hiện tại doanh trại. Ngay khi nhìn thấy bố, Chi Pu để lộ rõ vẻ bất ngờ, ngỡ ngàng, vừa bật khóc vừa dõng dạc "chào đồng chí bố". Khoảnh khắc là lần đầu tiên hai cha con cùng mặc quân phục, cùng đứng trong doanh trại khiến người xem vừa xúc động vừa hành phúc.

Nguồn clip: Sao Nhập Ngũ

Chi Pu chia sẻ: "Gia đình Chi có truyền thống phục vụ cho Tổ quốc, rất nhiều đời là quân nhân. Lần đầu tiên hai bố con cùng mặc quân phục khiến Chi rất tự hào". Cũng trong phần này, các đồng chí nam có dịp gặp gỡ và trò chuyện cùng bố Chi Pu. Độ Mixi bày tỏ: "Chi Pu thật sự đã phá vỡ hình tượng tiểu thư của mình khi vào Sao Nhập Ngũ".

Ngoài ra, Chi Pu còn khiến Hương Giang "đỡ không kịp" khi bất ngờ tái hiện bản hit Từ Hôm Qua. Cụ thể, trong quá trình công bố tên đội cho hội thao đẩy thùng 3 đường, đội 1 của Kỳ Duyên - Trang Pháp - Diệp Lâm Anh - Linh Ngọc Đàm - PewPew - Độ Mixi - Bình An - Tim đặt tên "Cuộc chơi hay" liền bị đội 2 của Hương Giang - Chi Pu - Diệu Nhi - Hậu Hoàng - Cara - Duy Khánh - Xuân Phúc - Nam Thành khiêu khích khi hô vang tên đội là "Không đủ wow".

Sau đó, Diệp Lâm Anh bất ngờ tung khẩu hiệu "Gáy to lên", nhắm thẳng vào đội bạn. Không chịu thua, đội Hương Giang tiếp tục đồng thanh "không đủ wow". Chi Pu còn bất ngờ cất giọng, thể hiện điệu gáy "ò ó o" triệu view trong ca khúc Từ Hôm Qua làm bầu không khí thêm rộn ràng.