Sao Nhập Ngũ Unitour D-1: Tăng Phúc - Hải Đăng Doo khuấy động USSH

Vân Anh - Ảnh: BTC, Clip: Vân Anh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Ngày 28/9, chuỗi hành trình Sao Nhập Ngũ Unitour 2025 đã chính thức khởi động. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội (USSH - VNU) là điểm đến đầu tiên, với sự góp mặt của hai nghệ sĩ Tăng Phúc và Hải Đăng Doo.

Ngày 28/9, chuỗi sự kiện Sao Nhập Ngũ Unitour 2025 chính thức khởi động, mở đầu cho hành trình kết nối và lan tỏa tinh thần yêu nước, truyền cảm hứng tuổi trẻ Việt Nam tại 6 trường đại học khu vực phía Bắc.

Điểm đến đầu tiên của chuỗi Unitour là USSH. Tại đây, hai "chiến sĩ" - nghệ sĩ Tăng Phúc và Hải Đăng Doo đã mang đến bầu không khí sôi động cùng nhiều khoảnh khắc khó quên cho các thành viên "nhà Ú" (biệt danh sinh viên gọi trường USSH).

Sự kiện còn gây ấn tượng với nhiều hoạt động trải nghiệm mang đậm màu sắc quân ngũ như "Ke chân điều lệnh", "Tiếng hát át tiếng bom"... Những trò chơi này không chỉ đem lại tiếng cười mà còn thử thách sức bền, sự khéo léo, tinh thần đoàn kết - những phẩm chất đặc trưng của môi trường quân đội.

img-1117.jpg
Các bạn trẻ hào hứng với trò chơi mang màu sắc Sao Nhập Ngũ.

Điểm nhấn đặc biệt là phần giao lưu - biểu diễn cùng Tăng Phúc và Hải Đăng Doo. Không chỉ mang đến loạt ca khúc giàu cảm xúc được khán giả trẻ yêu thích, hai nghệ sĩ còn chia sẻ về những trải nghiệm đáng nhớ trong Sao Nhập Ngũ.

Tăng Phúc mang đến ca khúc Đừng Chờ Anh Nữa và có "sít-rịt" dành tặng các fan.
Anh cũng chia sẻ về kỷ niệm "đổi đầu" trong Sao Nhập Ngũ 2025.
Hải Đăng Doo hòa giọng Chuyện Chúng Ta Sau Này cùng các bạn sinh viên.

Song song với đó, ngày hội Club's Day cũng diễn ra sôi nổi với sự góp mặt của hàng chục câu lạc bộ học thuật, nghệ thuật, thể thao và thiện nguyện. Các hoạt động văn nghệ, check-in nhận quà, chia sẻ kinh nghiệm... đã mang đến không gian trải nghiệm sôi động, tạo cơ hội cho tân sinh viên khám phá môi trường mới, kết nối bạn bè và tìm thấy "ngôi nhà nhỏ" của riêng mình trong ngôi nhà lớn USSH.

Bên cạnh đó, Photobooth Sao Nhập Ngũ và các booth trải nghiệm của các nhà tài trợ cũng mang đến những không gian check-in độc đáo, hoạt động tương tác sôi nổi cùng nhiều phần quà hấp dẫn.

0001.jpg

Sao Nhập Ngũ Unitour 2025 không chỉ là chuỗi sự kiện giao lưu, biểu diễn mà còn truyền tải thông điệp xuyên suốt: "Mỗi người là một ngôi sao - Chúng ta là một ngôi sao". Với tinh thần đó, chuỗi Unitour sẽ tiếp tục được tổ chức tại các trường đại học khu vực phía Bắc, mang tinh thần Sao Nhập Ngũ đến gần hơn với đông đảo các bạn sinh viên.

550847391-718131441245810-1743877133419418654-n.jpg
Vân Anh - Ảnh: BTC, Clip: Vân Anh
#sao nhập ngũ #sao nhập ngũ 2025 #sao nhập ngũ unitour #sao nhập ngũ unitour 2025 #USSH #Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội #Tăng Phúc #Hải Đăng Doo

