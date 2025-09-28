Chiến Sĩ Quả Cảm: Quốc Thiên dù tập gym nhiều năm vẫn áp lực với bài huấn luyện

HHTO - Trailer tập 10 “Chiến Sĩ Quả Cảm” hé lộ những khoảnh khắc nghẹt thở khi dàn nghệ sĩ nhập vai phải vượt qua thử thách đu dây leo tường từ độ cao khủng khiếp của “Lò luyện thép” và bước vào nhiệm vụ truy quét nhóm đối tượng khủng bố có vũ khí căng thẳng tột cùng.

Ngay từ những giây đầu tiên, trailer đã mở ra khung cảnh đầy kịch tính khi các chiến sĩ nhập vai phải đối diện bài huấn luyện dây chiến thuật từ độ cao không tưởng. Tại đây, không chỉ có kỹ thuật xuống xuôi, mà mức độ khó khăn còn tăng gấp bội với kỹ thuật xuống ngược.

Không khí căng như dây đàn khi MONO hét lớn: “Tôi sợ độ cao quá”, còn Quốc Thiên tự nhận: “Nhìn mình rất là hèn”. Đỉnh điểm là khoảnh khắc Neko Lê trượt chân, đập mạnh vào tường khi vừa bước ra khỏi khoảng không, khiến đồng đội như Lê Dương Bảo Lâm chỉ biết hoảng hốt chắp tay niệm Phật vì mức độ nguy hiểm quá lớn.

Không chỉ có độ cao, trailer tiếp tục đẩy cảm xúc lên cao trào với bài huấn luyện đứng tấn chịu lực. Giữa lớp chông nhọn, Kiều Minh Tuấn bàng hoàng hỏi: “Màu đỏ trên chông này là màu máu hay sơn ạ?” và lập tức nhận được câu trả lời “lạnh người” từ chỉ huy: “Có cả máu, nước mắt và sơn”.

Sau lưng là lớp bánh xe nặng trĩu, trên tay là khúc gỗ khoảng chừng 20 cân, các nghệ sĩ dần kiệt sức với những bài tập huấn liên hoàn tại “Lò luyện thép”. Thậm chí, Phan Mạnh Quỳnh còn thét lên: “Tôi thấy hết chịu nổi rồi đồng chí ơi”, trong khi Quốc Thiên thú nhận: “Mười mấy năm tập gym cũng chưa chắc giữ lâu được”.

Đoạn trailer còn hé lộ phần thực chiến đặc biệt ở tập 10 là nhiệm vụ hành quân truy quét nhóm đối tượng khủng bố có vũ khí. Xuất hiện trên xe Ram bọc thép của lực lượng Phòng, chống khủng bố, MONO lộ rõ sự căng thẳng khi nhận ra mức độ nghiêm trọng của thử thách.

Long Hạt Nhài thẳng thắn chia sẻ: “Nếu không thực hiện chính xác thì vô tình mình có thể gây nguy hiểm cho đồng đội”. Dưới cơn mưa bất chợt, các chiến sĩ nhập vai không ngần ngại lăn xả, phối hợp cùng lá chắn chống đạn, xe bọc thép và cảnh khuyển để nhanh chóng tiếp cận mục tiêu.

Những khoảnh khắc run rẩy vì độ cao, kiệt sức trước thử thách đứng tấn hay căng thẳng tột cùng trong cuộc truy quét khủng bố đã tạo nên một trailer căng thẳng đến từng nhịp thở. Tập 10 hứa hẹn sẽ tiếp tục là dấu ấn khó quên của Chiến Sĩ Quả Cảm, đưa khán giả đi qua đủ mọi cung bậc cảm xúc.

Liệu các nghệ sĩ nhập vai có vượt qua được chuỗi thử thách khắc nghiệt và hoàn thành nhiệm vụ thực chiến?