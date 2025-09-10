Chấn thương của Liên Bỉnh Phát nặng đến mức nào mà phải rời "Chiến Sĩ Quả Cảm"?

Tập 7 Chiến Sĩ Quả Cảm lên sóng, chiến sĩ nhập vai Liên Bỉnh Phát vắng mặt trong ngày dàn nghệ sĩ hội ngộ, chỉ xuất hiện thông qua một đoạn clip, trong trạng thái ngồi xe lăn vì bị chấn thương. Nam nghệ sĩ nói lời xin lỗi vì không thể đi cùng mọi người trong chặng mới và chúc anh em giữ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ.

Liên Bỉnh Phát trải lòng: "Ngay sau khi bị chấn thương và biết được tình trạng của mình không thể tiếp tục ghi hình cho chặng tiếp theo của Chiến Sĩ Quả Cảm thì cảm xúc đầu tiên của mình là sự tiếc nuối và tự trách bản thân". Nam nghệ sĩ tự trách vì sự cố của bản thân vô tình ảnh hưởng đến cả chương trình, khiến nhà sản xuất và đạo diễn phải tính toán lại đội hình cũng như phương án thay thế.

Theo Liên Bỉnh Phát chia sẻ, anh bị chấn thương đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước ở gối và buộc phải phẫu thuật để tái tạo dây chằng. Tuy nhiên, nam diễn viên từng nghĩ: "Lúc đó tôi liều tới nỗi tôi nói là tôi sẽ không phẫu thuật để tham gia chương trình, mặc dù không thể vận động được 100% như lúc trước. Có nghĩa là mình tìm đủ cách". Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, chương trình đã đặt sức khỏe của người tham gia lên hàng đầu, để Liên Bỉnh Phát tạm dừng ghi hình, tập trung thực hiện ca phẫu thuật - và đã hoàn thành cách đây 1 tháng.

Đến hiện tại, anh đang trong giai đoạn phục hồi, tình hình khả quan. Trong hai ngày 6 - 7/8, nam ca sĩ xuất hiện trước khán giả tại sân khấu Encore Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. "Phát đang trên đường đến Liên hoan phim quốc tế Toronto (TIFF) vì phim Quán Kỳ Nam được trình chiếu tại đây. Sẽ cập nhật và nói về sự kiện này ở post sau heng" - Liên Bỉnh Phát chia sẻ trên trang cá nhân vào trưa 8/9.

Nhìn lại khoảng thời gian tham gia Chiến Sĩ Quả Cảm, Liên Bỉnh Phát tâm sự: "Sau khi trải qua hành trình của lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH, điều cốt lõi tôi học được bên cạnh sự kiên cường và tinh thần quả cảm của người chiến sĩ đó chính là tinh thần luôn giữ bình tĩnh trong mọi tình huống để có thể hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ".

Tại đây, Liên Bỉnh Phát đã kịp để lại ấn tượng với khán giả và đồng đội về hình ảnh một chiến sĩ: Luôn chăm chú lắng nghe từng lời dặn dò của chỉ huy, hăng hái giơ tay xin phép "Cho tôi hỏi…" để đảm bảo hiểu rõ, nén cơn đau chấn thương để hoàn thành nhiệm vụ. Chị Thắm - đạo diễn chương trình nhắn gửi: "Chị vẫn nhớ ngày em gọi chị và mở đầu với câu "Chị ơi, báo tới". Cảm ơn em vì đã đến và cháy hết mình. Quá tiếc vì em không thể tiếp tục hành trình cùng các anh em khác".

Liên Bỉnh Phát nói rằng nếu chương trình cần và có cơ hội anh sẽ trở lại một lần nữa nhằm lan tỏa hình ảnh của những chiến sĩ - người anh hùng cống hiến cho xã hội một cách thầm lặng.