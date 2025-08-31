Chiến Sĩ Quả Cảm tập 6: Quang Hùng MasterD xuất hiện, Lê Dương Bảo Lâm múa lửa

Trước giờ lên sóng tập 6, nhà sản xuất chương trình Chiến Sĩ Quả Cảm khiến fan rần rần khi bất ngờ tung dàn khách mời đặc biệt, đồng hành cùng dàn chiến sĩ nghệ sĩ. Trên trang cá nhân, NSX thông tin: "Tập 6 - Chiến Sĩ Quả Cảm chào đón 3 khách mời đặc biệt trong "Đêm văn nghệ tổng kết chặng Lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH" gồm Quang Hùng MasterD, Hòa Minzy, nhạc sĩ An Hiếu.

Ê-kíp còn gây tò mò khi "úp mở" sẽ có những ca khúc sẽ vang lên để thay lời tri ân gửi đến những người đồng đội quả cảm, những người hùng giữa đời thực trong ngày chia tay chặng hành trình nhập vai đầy ý nghĩa.

Những hình ảnh đầu tiên khi Quang Hùng MasterD đến địa điểm ghi hình. Nguồn clip: @chiensiquacam.mzchannel

Bên cạnh đó, khán giả thích thú với phần mở đầu trailer bằng những tiếng hát của 12 nghệ sĩ trong màu áo của người chiến sĩ Công an nhân dân. Tất cả cùng hòa giọng trong ca khúc "đặc biệt" do Lê Dương Bảo Lâm sáng tác dành riêng cho những người hùng thầm lặng. Câu hát "Phòng cháy chữa cháy mang niềm vui đến cho mọi nhà"… đang "gây bão" mạng xã hội những ngày qua - khi đồng hành cùng khối nam sĩ quan Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thực hiện nhiệm vụ A80.

Nguồn clip: @dinhvakyuchanoi

Bên cạnh đó, các chiến sĩ sẽ cùng thực chiến một vụ cháy kho hàng gỗ có chứa hóa chất công nghiệp, nguy cơ nổ lan cực cao. NSX cho biết toàn bộ kho hàng gỗ được dựng mới 100% và đốt hoàn toàn để đổi lấy 15 phút trên sóng truyền hình. Công trình được thiết kế đúng tiêu chuẩn của một kho chứa hàng thật sự, với những chất liệu dễ bén lửa để tạo hiệu ứng bùng nổ dữ dội. Trong khoảnh khắc bấm máy, cả nhà kho chìm trong biển lửa, khói cuồn cuộn bủa vây, tái hiện tình huống mà lực lượng PCCC&CNCH phải đối diện ngoài đời thực.

Đối diện với ngọn lửa cháy dữ dội, Lê Dương Bảo Lâm vừa thở hổn hển, vừa không giấu nổi sự lo lắng quay sang hỏi Kiều Minh Tuấn rằng liệu sẽ xuất hiện tình huống phát nổ từ đám cháy lớn đó. Ở một góc khác, Phan Mạnh Quỳnh và MONO đứng lặng ngơ ngác khi chứng kiến kho hàng đang bị lửa "nuốt chửng".