Chiến Sĩ Quả Cảm tập 3: Phan Mạnh Quỳnh ngất xỉu, Lê Dương Bảo Lâm được khen ngợi

Mở đầu tập 3 Chiến Sĩ Quả Cảm, 12 chiến sĩ nhập vai được chia thành hai tiểu đội dưới sự chỉ huy trực tiếp của hai tiểu đội trưởng Tiến Luật và Kiều Minh Tuấn. Tất cả bước vào thử thách thực hành đội hình cứu nạn cứu hộ dưới giếng sâu - một trong những tình huống khẩn cấp điển hình trong thực tế công tác của lực lượng PCCC - CNCH.

Đảm nhận vai trò tiểu đội trưởng đội 1, Tiến Luật đã phải đối diện với nỗi ám ảnh độ cao. “Ban đầu tôi không dám nhìn xuống cái giếng đó. Thế nhưng, không nhìn xuống thì sẽ không biết đồng đội mình lên xuống làm sao nên bắt buộc tôi phải nhìn. Lúc đó chân tôi run lắm”, anh chia sẻ.

Trong thử thách, MONO ôm chặt nạn nhân từ dưới giếng sâu giả định lên đến mặt đất, trong tình trạng cả đội gần như rã rời vì kiệt sức. Cả Song Luân và Quốc Thiên đều phải thừa nhận sức nặng về thể chất và tinh thần mà lực lượng cứu nạn cứu hộ phải đối mặt trong mỗi nhiệm vụ.

Hiện trường lần này là một vụ cháy nhà ống, cửa bị khóa từ bên trong, đám cháy bùng phát tại khu vực bếp và đặc biệt có bốn nạn nhân bị mắc kẹt ở bên trong. Dưới sự chỉ huy sát sao của Trung tá Châu, các chiến sĩ nhập vai nhanh chóng được điều phối bài bản, đảm bảo vừa khẩn trương vừa an toàn. Trong khi Thành Trung và tổ 1 khẩn trương giải cứu nạn nhân ở lầu 1, các thành viên tổ 4 gồm Kiều Minh Tuấn, Quốc Thiên, Liên Bỉnh Phát và MONO liên tục căng mình với nhiệm vụ làm mát, khống chế ngọn lửa.

Giữa làn khói mù mịt, MONO bắt đầu loạng choạng, tay gần buông khỏi lăng phun và quay sang báo cáo với người đồng đội Liên Bỉnh Phát: “Em không thở được”. Ngã quỵ ngay sau khi vừa bước khỏi cửa nhà, MONO được đồng đội nhanh chóng tháo bỏ trang phục, làm thoáng cơ thể.

Tình huống trở nên ngày càng khẩn cấp khi hai chiến sĩ nhập vai Phan Mạnh Quỳnh và Song Luân được lệnh xông vào bên trong căn nhà. Giữa tiếng hô lệnh dồn dập, Trung tá Lê Tấn Châu liên tục nhắc: “Ai mệt rồi thì ra ngoài”. Lúc này, Phan Mạnh Quỳnh loạng choạng với bước chân nặng trĩu, xin rời khỏi hiện trường. Nhận thấy dấu hiệu bất ổn, Trung tá Châu lập tức dìu anh ra ngoài.

Phan Mạnh Quỳnh, MONO kiệt sức khi thực hiện nhiệm vụ ở tập 3 Chiến Sĩ Quả Cảm. Nguồn ảnh: BTC.

Theo dõi sát sao tổ 2, Trung tá Đạo dành lời khen cho Lê Dương Bảo Lâm khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giải cứu thành công hai nạn nhân sống sót rời khỏi đám cháy. Tổng kết nhiệm vụ, Trung tá Châu đánh giá các chiến sĩ hoàn thành tốt phần việc được giao, song nghiêm khắc nhắc nhở những sai sót cần khắc phục, yêu cầu lần sau triển khai nhanh hơn, quyết liệt hơn: “Nếu chúng ta chỉ cần chậm thêm một giây nữa thôi, có thể đã mất thêm một người”.