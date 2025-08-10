Phương Mỹ Chi trình diễn "át chủ bài" từng lỡ hẹn, RHYDER song ca cùng "phiên bản nhí"

HHTO - Phương Mỹ Chi giữ lời hứa đem "át chủ bài" từng lỡ hẹn tại Sing!Asia 2025 về trình diễn tại Việt Nam. RHYDER gây xúc động khi song ca cùng "phiên bản nhí" của chính mình năm 12 tuổi.

Tối 9/8, đại nhạc hội V Concert - Rạng Rỡ Việt Nam diễn ra với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ đình đám như Hà Anh Tuấn, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD, Phương Mỹ Chi, RHYDER,... thu hút hàng ngàn khán giả đến tham dự. Chương trình mở ra một không gian âm nhạc đặc sắc với sự giao thoa giữa những giai điệu mang đậm âm hưởng dân tộc và các ca khúc hiện đại, tạo nên những phần trình diễn vừa "đã tai" vừa mãn nhãn.

V Concert - Rạng rỡ Việt Nam là sự kiện hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Nguồn ảnh: VTV24.

Bên cạnh những bài hát gắn liền với tên tuổi như Bóng Phù Hoa, Vũ Trụ Có Anh, Đẩy Xe Bò,... "em xinh" Phương Mỹ Chi còn đem đến "sít rịt" Bài Ca Đất Phương Nam - ca khúc từng lỡ hẹn tại đêm Chung kết Sing!Asia 2025. Tiết mục được dàn dựng công phu với sự kết hợp của dàn nhạc cụ dân tộc gồm đàn tranh, đàn nguyệt, trống cơm, sáo... cùng với giọng ca đầy nội lực của "chị Bảy" đã tạo nên màn biểu diễn ấn tượng, khiến khán giả "nổi da gà".

Phương Mỹ Chi gây xúc động khi trình diễn ca khúc Bài Ca Đất Phương Nam tại V Concert.

Phương Mỹ Chi từng chia sẻ điều khiến cô tiếc nuối nhất khi dừng chân tại Top 3 Sing!Asia là chưa thể trình diễn ca khúc mang niềm tự hào dân tộc trước bạn bè quốc tế: "Không phải vì thứ hạng, mà vì một điều day dứt hơn, đó là cảm giác không thể cất lên ca khúc cuối cùng, bài hát mà Chi và ê-kíp đã dày công chuẩn bị. Chi đã rất tự hào và mong đợi được hòa giọng của mình cùng với âm thanh dân tộc nhưng cuối cùng vẫn không thể thực hiện được". Dẫu vậy, sau thời gian dài ấp ủ, giọng ca Bóng Phù Hoa đã giữ lời hứa đem tiết mục Bài Ca Đất Phương Nam trình diễn tại quê hương Việt Nam một cách đầy tự hào và cảm xúc.

Phương Mỹ Chi lọt top 3 cuộc thi Sing!Asia 2025, gây ấn tượng với khán giả bởi giọng hát cao vút và màu sắc âm nhạc đậm chất dân tộc. Nguồn ảnh: 28 News, Quốc Khánh.

Bước ra từ chương trình Giọng Hát Việt Nhí 2013, Nguyễn Quang Anh (tên của RHYDER lúc nhỏ) được khán giả biết đến là một cậu bé lanh lợi, có giọng hát nội lực và phong thái biểu diễn tự tin, cuốn hút. Tại sân khấu V Concert, RHYDER mang đến khoảnh khắc xúc động khi cùng “phiên bản nhí” của chính mình tái hiện Chiếc Khăn Piêu, ca khúc từng để lại dấu ấn sâu đậm trong vòng Live Stage 1. Sau 12 năm bền bỉ theo đuổi đam mê, cậu bé Quang Anh ngày nào nay đã gặt hái “trái ngọt”, biểu diễn trên một sân khấu lớn trước sự chứng kiến của người thân, thầy cô và những khán giả đã đồng hành, dõi theo anh từ lúc mới chập chững vào nghề.

RHYDER song ca Chiếc Khăn Piêu cùng Quang Anh năm 13 tuổi. Nguồn clip: Threads @_mewnicorn_.

Mẹ của RHYDER xúc động khi xem con trai trình diễn trên sân khấu.

Cùng bén duyên từ chương trình Giọng Hát Việt Nhí, cả RHYDER và Phương Mỹ Chi hiện tại đều đã đạt được những thành tựu nhất định: Phương Mỹ Chi được nhiều khán giả quốc tế biết đến sau khi thành công đem những giai điệu dân tộc "chinh chiến" tại Sing!Asia. Trong khi đó, RHYDER ghi dấu ấn với màu sắc âm nhạc riêng biệt, trở thành nguồn cảm hứng cho hành trình bền bỉ chinh phục đam mê. Người hâm mộ của chương trình năm xưa bày tỏ niềm tự hào, xúc động khi chứng kiến những đứa trẻ ngày nào giờ đây đã thành công và ngày càng được nhiều người yêu quý.

Hiện tại, Phương Mỹ Chi là một trong những "em xinh" được kỳ vọng sẽ trở thành Best 5 tại chương trình Em Xinh "Say Hi". Nguồn ảnh: 28 News, Quốc Khánh.