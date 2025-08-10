Quỳnh Anh Shyn "được nhiều hơn mất" tại Em Xinh Say Hi, Juky San xúc động gửi gắm

HHTO - Sau Live stage 4, Quỳnh Anh Shyn là một trong bốn "Em xinh" ra về, khép lại hành trình "say hi" với nhiều kỷ niệm, thành tích đáng nhớ.

Từ khi được giới thiệu trong đội hình Em Xinh "Say Hi", Quỳnh Anh Shyn là cái tên được khán giả dành nhiều sự quan tâm về khả năng "cầm mic" bởi trước nay cô hoạt động ở lĩnh vực thời trang. Dẫu vậy, trải qua hơn 3 tháng "dấn thân", nữ fashionista đình đám không chỉ bung hết sở trường về concept trình diễn mà còn gây bất ngờ về giọng hát, kỹ năng trình diễn sân khấu không kém cạnh dàn nghệ sĩ V-Pop.

Chào sân ở Live stage 1, Quỳnh Anh Shyn ghi dấu ấn khi đảm nhận vai trò nhóm trưởng trong tiết mục Đồng Dao Xinh Gái. Tuy là một "tay mơ" trong lĩnh vực âm nhạc, song, Quỳnh Anh Shyn đã có màn "ú òa" dậy sóng mạng xã hội khi mang đến concept trình diễn độc đáo, được đánh giá cao về mặt thị giác.

Đến Live stage 2, "bà chủ sốp thời trang" Quỳnh Anh Shyn tiếp tục mở rộng "biên độ sáng tạo", nhận về "cơn mưa lời khen" khi đảm nhận vai trò sáng tạo concept cho tiết mục Gã Săn Cá. Lấy cảm hứng từ những nàng "thuỷ quái", Quỳnh Anh Shyn cùng các "Em xinh" mang đến một tổng thể với trang phục "nịnh mắt", bối cảnh hoành tráng. Cũng ở tiết mục này, Quỳnh Anh Shyn khiến người hâm mộ bất ngờ bởi chất giọng ngọt ngào và thần thái trình diễn ấn tượng. Ở Live stage 3, người đẹp sinh năm 1996 được đội trưởng Miu Lê và Tiên Tiên ra sức "săn đón". Trình diễn tiết mục Lời Thật Lòng Khi Say, Quỳnh Anh Shyn có nhiều "đất diễn", tỏa sáng khi khoe giọng ở đoạn cao trào.

Mới đây, Quỳnh Anh Shyn góp mặt trong sân khấu Bắc Thang Lên Hỏi Ông Trời. Thành viên đội Bích Phương tiếp tục chứng minh danh xưng "bà hoàng concept", cùng các "Em xinh" hóa thân thành Hằng Nga trong thiết kế áo yếm, voan lụa, corset. Quỳnh Anh Shyn cũng gây bất ngờ trong lần đầu thử sức với màu sắc âm nhạc mang âm hưởng dân gian đương đại.

Cũng trong Live stage 4, đội Bích Phương tiếp tục mang đến sự đối lập với concept retro-futurism trong Cách (Yêu Đúng) Điệu. Hai sân khấu liên tiếp - một đậm chất Á Đông, một đậm chất viễn tưởng - cho thấy độ biến hóa và đầu tư về mặt hình ảnh, giọng hát, khả năng làm chủ sân khấu của nữ fashionista.

Qua 4 vòng thi, Quỳnh Anh Shyn ngày càng khẳng định mục tiêu ban đầu khi đến với chương trình - không phải để trở thành một ca sĩ, mà để kể một câu chuyện khác về bản thân, thông qua âm nhạc, thời trang và mỗi lần xuất hiện trên sân khấu. Quỳnh Anh Shyn bộc bạch: "Khi tham gia Em Xinh "Say Hi", Quỳnh Anh Shyn và ê-kíp cũng xác định sẽ không tạo áp lực quá lớn, mà thay vào đó là tập trung và cố gắng hết sức có thể để học hát, nhảy hay trình diễn trên sân khấu".

Với khoảng thời gian 3 tháng tại nhà chung, Quỳnh Anh Shyn gọi đây là một quyết định đúng đắn: "Một hành trình đẹp, nhiều trải nghiệm đáng nhớ, vừa mạo hiểm lại vừa xứng đáng. Nếu là ngày này năm trước hay là nhiều năm trước nữa, mình chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày bản thân đứng trên sân khấu, vừa hát vừa nhảy, trình diễn trước mọi người".

"Em Xinh "Say Hi" đối với mình là một chặng đường quá đẹp trong năm 2025 này. Từ một cô gái chưa bao giờ nhảy không nhìn gương, nhún hay chệch nhịp và hát karaoke thì hơi phô, đối với mình đi được đến đây đã là quá tuyệt vời so với kỳ vọng rồi. Không có gì sướng hơn khi được là chính mình, được làm những điều mình thích và được mọi người yêu thương" - Quỳnh Anh Shyn bộc bạch.

Bên cạnh gây ấn tượng về chuyên môn, Quỳnh Anh Shyn còn khiến fan nhớ đến với loạt câu thoại "thô nhưng thật", hài hước nhưng cực thấm. Hay người đẹp được khen ngợi về cách phản ứng tinh tế, "nhảy số" trước những tình huống dễ gây hiểu lầm.

Là một trong bốn "Em xinh" dừng chân tiếc nuối trước thềm Chung kết, Juky San dành sự trân trọng cho hành trình của Quỳnh Anh Shyn: "Em không biết nói gì với chị nữa, mọi người khen chị quá nhiều rồi, chính em cũng ngày càng ngưỡng mộ chị từ lúc còn chưa chung team đến khi được chị lo lắng cho từng chút về đồ đạc, concept,... Em tin chị đã có một lộ trình lớn hơn cho mình rồi, em càng tin Quỳnh Anh Shyn sẽ có thêm những danh xưng lớn hơn nữa với tài năng của chị".