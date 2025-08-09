Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Em Xinh “Say Hi” concert: Sơ đồ chỗ ngồi “mát lòng” fan, nhiều tiết mục được "nhá hàng"

Lan Anh - Ảnh, clip: Tổng hợp

HHTO - Ngay khi sơ đồ chỗ ngồi và quyền lợi từng hạng vé được hé lộ, fan Em Xinh "Say Hi" sẵn sàng tinh thần “săn” vị trí đẹp trước giờ mở bán.

Sau thời gian chờ đợi, Em Xinh “Say Hi” chính thức công bố những thông tin đầu tiên về concert sắp tới, bao gồm sơ đồ chỗ ngồi, bảng giá vé cùng quyền lợi cho từng hạng vé. Theo đó, giá vé không có nhiều thay đổi so với concert Anh Trai "Say Hi", nhưng điểm khiến fan phấn khích chính là thiết kế sân khấu và cách bố trí ghế ngồi được đánh giá “xịn hơn hẳn” các đợt trước.

530231978-1076095368070376-4824889925350445107-n.jpg
Vị trí chỗ ngồi và giá vé của concert Em Xinh làm "mát lòng" người hâm mộ.

Nhiều khán giả đánh giá, sân khấu năm nay được đầu tư “đã hơn rất nhiều”, đặc biệt là khu vực Fanzone rộng rãi, sát sân khấu, hứa hẹn mang đến trải nghiệm vừa “đã mắt” vừa “đã tai”. Đây nhanh chóng trở thành hạng vé được giới đam mê concert săn đón. Bên cạnh đó, các hạng vé GA cũng được nhận xét là “vừa túi tiền”, phù hợp cho nhiều nhóm khán giả.

528642520-1364280359032838-308588931180105561-n.jpg
Fanzone hiện là một trong những lựa chọn được các "Xinhiu" ưng ý.

Bên cạnh đó, tuy quyền lợi tặng kèm vé bị một số khán giả cho là chưa phong phú, nhưng nhiều fan cũng nhắc lại rằng concert D-1 năm trước của Anh Trai "Say Hi" thậm chí chỉ có photocard cho Fanzone và khuyên nhau nên cảm thông, bởi đây mới chỉ là concert mở màn, mọi thứ vẫn trong giai đoạn nâng cấp dần.

528311485-1760420168207547-2713330114513696207-n.jpg
Lần này, quyền lợi cho các hạng vé được cải thiện hơn, đặc biệt với những fan muốn sưu tầm kỉ niệm.
477727119-570300132676887-5660269719574148577-n.jpg
Trước đó, Anh Trai "Say Hi" D-1 thậm chí chỉ có một hạng vé được sở hữu photocard.

Đáng chú ý, concert Em Xinh "Say Hi" cũng chính thức xác nhận dàn khách mời góp mặt tại concert cùng hứa hẹn vẫn còn nhiều "sít-rịt" đang chờ đón. Hiện tại, đã có dàn khách mời từng đốt cháy Live stage 2 như "thuyền trưởng" Quang Hùng MasterD, "cờ đỏ" JSOL, "chú hề" WEAN LE,... điểm danh, hứa hẹn cùng các Em Xinh mang đến loạt tiết mục bùng nổ.

9c695e7b5629de778738.jpg
bbc7d5c7dd9555cb0c84.jpg
Ban Tổ chức tiết lộ sẽ còn rất nhiều “sít rịt” bất ngờ được chuẩn bị.

Ngoài ra, sự xuất hiện của dàn Anh trai cũng làm dấy lên dự đoán về một setlist đa dạng, bao gồm những ca khúc có sự góp mặt của các nam nghệ sĩ sẽ có khả năng cao vang lên trong concert như Gã Săn Cá, Em Không Đau Nữa Rồi, Em Chỉ Là, Hề…

Nếu đúng như vậy, concert hứa hẹn sẽ trở thành một đêm nhạc “xập xình sập sàn” đáng nhớ nhất của người hâm mộ với quy mô nghệ sĩ lớn.

Em Xinh “Say Hi” đang bước vào chặng cuối, khi chỉ còn vài tuần nữa là đến vòng chung kết. Song song đó, concert cũng được ấn định ngày diễn ra là vào 13/9. Cổng bán vé Early Bird sẽ mở vào ngày 10/8 và mở bán chính thức vào ngày 11/8, hứa hẹn tạo nên một “cuộc chiến săn vé” đầy kịch tính và máu lửa trong cộng đồng fan.

506351717-1314234340704107-750407303984346571-n.png
Người hâm mộ sẵn sàng cho "cuộc đua" săn chỗ đẹp cho đêm concert.
chan-trang-t8.jpg
Lan Anh - Ảnh, clip: Tổng hợp
#concert Em Xinh #Say Hi #vé concert #khách mời nổi bật #sơ đồ chỗ ngồi #giá vé concert #Fanzone

Xem thêm

Cùng chuyên mục