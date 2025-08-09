Em Xinh “Say Hi” concert: Sơ đồ chỗ ngồi “mát lòng” fan, nhiều tiết mục được "nhá hàng"

Sau thời gian chờ đợi, Em Xinh “Say Hi” chính thức công bố những thông tin đầu tiên về concert sắp tới, bao gồm sơ đồ chỗ ngồi, bảng giá vé cùng quyền lợi cho từng hạng vé. Theo đó, giá vé không có nhiều thay đổi so với concert Anh Trai "Say Hi", nhưng điểm khiến fan phấn khích chính là thiết kế sân khấu và cách bố trí ghế ngồi được đánh giá “xịn hơn hẳn” các đợt trước.

Vị trí chỗ ngồi và giá vé của concert Em Xinh làm "mát lòng" người hâm mộ.

Nhiều khán giả đánh giá, sân khấu năm nay được đầu tư “đã hơn rất nhiều”, đặc biệt là khu vực Fanzone rộng rãi, sát sân khấu, hứa hẹn mang đến trải nghiệm vừa “đã mắt” vừa “đã tai”. Đây nhanh chóng trở thành hạng vé được giới đam mê concert săn đón. Bên cạnh đó, các hạng vé GA cũng được nhận xét là “vừa túi tiền”, phù hợp cho nhiều nhóm khán giả.

Fanzone hiện là một trong những lựa chọn được các "Xinhiu" ưng ý.

Bên cạnh đó, tuy quyền lợi tặng kèm vé bị một số khán giả cho là chưa phong phú, nhưng nhiều fan cũng nhắc lại rằng concert D-1 năm trước của Anh Trai "Say Hi" thậm chí chỉ có photocard cho Fanzone và khuyên nhau nên cảm thông, bởi đây mới chỉ là concert mở màn, mọi thứ vẫn trong giai đoạn nâng cấp dần.

Lần này, quyền lợi cho các hạng vé được cải thiện hơn, đặc biệt với những fan muốn sưu tầm kỉ niệm.

Trước đó, Anh Trai "Say Hi" D-1 thậm chí chỉ có một hạng vé được sở hữu photocard.

Đáng chú ý, concert Em Xinh "Say Hi" cũng chính thức xác nhận dàn khách mời góp mặt tại concert cùng hứa hẹn vẫn còn nhiều "sít-rịt" đang chờ đón. Hiện tại, đã có dàn khách mời từng đốt cháy Live stage 2 như "thuyền trưởng" Quang Hùng MasterD, "cờ đỏ" JSOL, "chú hề" WEAN LE,... điểm danh, hứa hẹn cùng các Em Xinh mang đến loạt tiết mục bùng nổ.

Ban Tổ chức tiết lộ sẽ còn rất nhiều “sít rịt” bất ngờ được chuẩn bị.

Ngoài ra, sự xuất hiện của dàn Anh trai cũng làm dấy lên dự đoán về một setlist đa dạng, bao gồm những ca khúc có sự góp mặt của các nam nghệ sĩ sẽ có khả năng cao vang lên trong concert như Gã Săn Cá, Em Không Đau Nữa Rồi, Em Chỉ Là, Hề…

Nếu đúng như vậy, concert hứa hẹn sẽ trở thành một đêm nhạc “xập xình sập sàn” đáng nhớ nhất của người hâm mộ với quy mô nghệ sĩ lớn.

Em Xinh “Say Hi” đang bước vào chặng cuối, khi chỉ còn vài tuần nữa là đến vòng chung kết. Song song đó, concert cũng được ấn định ngày diễn ra là vào 13/9. Cổng bán vé Early Bird sẽ mở vào ngày 10/8 và mở bán chính thức vào ngày 11/8, hứa hẹn tạo nên một “cuộc chiến săn vé” đầy kịch tính và máu lửa trong cộng đồng fan.