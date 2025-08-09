Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Ngọc Huyền, Đình Tú lên phim nghiêm túc, lúc hẹn hò lại lầy lội đến khó tin

Linh Nhi - Ảnh: FBNV

HHTO - Thật không ngờ trên phim toàn nhận vai nghiêm túc thậm chí bi thương nhưng ngoài đời, Ngọc Huyền cùng Đình Tú lại nhí nhố như thế này.

Sau khi công khai chuyện hẹn hò, Ngọc Huyền và Đình Tú không ngừng “xả ảnh” hạnh phúc bên nhau. Trước khi thừa nhận tình cảm, hai người có đi du lịch chung cũng sẽ khoe ảnh chụp riêng, thậm chí còn đăng tải khác thời điểm để khán giả không để ý.

dinh-tu-4.jpg
dinh-tu-5.jpg
Cặp đôi đã thoải mái khoe ảnh đi du lịch

Nhưng bây giờ, Ngọc Huyền cùng Đình Tú không ngại khoe ảnh chung, nhất là những khoảnh khắc nhí nhố. Hai người từng thực hiện bộ ảnh đôi theo phong cách độc lạ, hóa làm cụ ông cụ bà cùng ngồi buôn chuyện với ánh mắt và biểu cảm đầy phán xét. Mới đây, cặp đôi lại khoe ảnh đi chơi ở Mai Châu (tỉnh Phú Thọ). Điểm hài hước là khi đứng trước địa danh Bản Lác, hai diễn viên quen thuộc của phim giờ vàng VTV không ngại làm mắt lác tạo thành bức ảnh đầy ngộ nghĩnh.

dinh-tu-6.jpg
Khoảnh khắc hài hước của Đình Tú, Ngọc Huyền

Trên phim, Đình Tú thường vào vai có tính cách nghiêm túc, lạnh lùng còn Ngọc Huyền lại hợp kiểu nhân vật hiền lành, nhiều tâm sự. Chính vì thế khán giả không thể ngờ hai người lại cực nhí nhố, hài hước khi ở bên nhau. Từ khi công khai tình cảm, cả hai được mọi người nhiệt tình chúc phúc vì đẹp đôi từ ngoại hình đến tính cách.

dinh-tu-2.jpg
dinh-tu-3.jpg
Hai người nhí nhố khác hẳn nhân vật trên phim

Hiện giờ, Đình Tú cùng Ngọc Huyền đang tạm gác công việc đóng phim để tập trung cho lễ cưới tổ chức vào tháng 11. Cặp đôi đã chụp ảnh cưới, đi chọn váy cưới còn netizen thì ngóng chờ ngày “ăn cưới online”. Hôn lễ này chắc chắn sẽ có đủ các gương mặt quen thuộc của vũ trụ phim giờ vàng VTV. Nếu như Ngọc Huyền từng đóng chung với các mỹ nam Trần Nghĩa, Thái Vũ, Bình An… thì Đình Tú có bạn diễn là Phương Oanh, Huyền Lizzie, Thùy Anh… Tất cả hứa hẹn sẽ biến ngày vui của Đình Tú, Ngọc Huyền thành sự kiện được mong chờ.

qc.jpg
Linh Nhi - Ảnh: FBNV
#Ngọc Huyền #Đình Tú #cặp đôi phim VTV #Đình Tú Ngọc Huyền #Đình Tú Ngọc Huyền hẹn hò

Xem thêm

Cùng chuyên mục