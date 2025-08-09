Ngọc Huyền, Đình Tú lên phim nghiêm túc, lúc hẹn hò lại lầy lội đến khó tin

HHTO - Thật không ngờ trên phim toàn nhận vai nghiêm túc thậm chí bi thương nhưng ngoài đời, Ngọc Huyền cùng Đình Tú lại nhí nhố như thế này.

Sau khi công khai chuyện hẹn hò, Ngọc Huyền và Đình Tú không ngừng “xả ảnh” hạnh phúc bên nhau. Trước khi thừa nhận tình cảm, hai người có đi du lịch chung cũng sẽ khoe ảnh chụp riêng, thậm chí còn đăng tải khác thời điểm để khán giả không để ý.

Cặp đôi đã thoải mái khoe ảnh đi du lịch

Nhưng bây giờ, Ngọc Huyền cùng Đình Tú không ngại khoe ảnh chung, nhất là những khoảnh khắc nhí nhố. Hai người từng thực hiện bộ ảnh đôi theo phong cách độc lạ, hóa làm cụ ông cụ bà cùng ngồi buôn chuyện với ánh mắt và biểu cảm đầy phán xét. Mới đây, cặp đôi lại khoe ảnh đi chơi ở Mai Châu (tỉnh Phú Thọ). Điểm hài hước là khi đứng trước địa danh Bản Lác, hai diễn viên quen thuộc của phim giờ vàng VTV không ngại làm mắt lác tạo thành bức ảnh đầy ngộ nghĩnh.

Khoảnh khắc hài hước của Đình Tú, Ngọc Huyền

Trên phim, Đình Tú thường vào vai có tính cách nghiêm túc, lạnh lùng còn Ngọc Huyền lại hợp kiểu nhân vật hiền lành, nhiều tâm sự. Chính vì thế khán giả không thể ngờ hai người lại cực nhí nhố, hài hước khi ở bên nhau. Từ khi công khai tình cảm, cả hai được mọi người nhiệt tình chúc phúc vì đẹp đôi từ ngoại hình đến tính cách.

Hai người nhí nhố khác hẳn nhân vật trên phim

Hiện giờ, Đình Tú cùng Ngọc Huyền đang tạm gác công việc đóng phim để tập trung cho lễ cưới tổ chức vào tháng 11. Cặp đôi đã chụp ảnh cưới, đi chọn váy cưới còn netizen thì ngóng chờ ngày “ăn cưới online”. Hôn lễ này chắc chắn sẽ có đủ các gương mặt quen thuộc của vũ trụ phim giờ vàng VTV. Nếu như Ngọc Huyền từng đóng chung với các mỹ nam Trần Nghĩa, Thái Vũ, Bình An… thì Đình Tú có bạn diễn là Phương Oanh, Huyền Lizzie, Thùy Anh… Tất cả hứa hẹn sẽ biến ngày vui của Đình Tú, Ngọc Huyền thành sự kiện được mong chờ.