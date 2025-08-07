Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

"Chiết Ánh Trăng" khởi quay, Lâm Nhất - Lư Dục Hiểu gây xuýt xoa vì quá đẹp đôi

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Trái ngược với những nghi ngại ban đầu, Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu đang chứng minh hai người rất hợp vai trong phim ngôn tình Chiết Ánh Trăng.

Vụng Trộm Không Thể Giấu, Khó Dỗ Dành cùng với Chiết Ánh Trăng được xếp vào nhóm “Nam Vu tam bộ khúc” của tác giả Trúc Dĩ. Cả ba đều là truyện ngôn tình lãng mạn với bối cảnh là thành phố Nam Vu. Khi Vụng Trộm Không Thể Giấu, Khó Dỗ Dành đều đã chuyển thể thành phim và thành công, thì tất nhiên bộ truyện còn lại cũng nhanh chóng được khởi quay.

chiet-anh-trang-14.jpg
Chiết Ánh Trăng có liên quan đến Vụng Trộm Không Thể Giấu, Khó Dỗ Dành.

Chiết Ánh Trăng (Trăng Sáng Trên Cao) kể về cô sinh viên đại học Vân Ly được mời đến Nam Vu để tham quan và quảng bá cho trung tâm công nghệ thực tế ảo. Người ra sân bay đón Vân Ly là Phó Thức Tắc và duyên phận của hai người bắt đầu từ đây. Phó Thức Tắc là đàn em hồi cấp 3 của Tang Diên (nhân vật chính ở Khó Dỗ Dành), là chú của bạn thân Tang Trĩ (nữ chính trong Vụng Trộm Không Thể Giấu).

chiet-anh-trang-15.jpg
chiet-anh-trang-20.jpg
Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu được chọn vào vai chính.

Hiện giờ, Chiết Ánh Trăng đang quay phim với Lâm Nhất, Lư Dục Hiểu vào hai vai chính. Ban đầu, netizen phản đối hai cái tên này, cho rằng họ chưa đủ sức hút cả về ngoại hình lẫn diễn xuất. Nhất là Lư Dục Hiểu trong phim gần đây Bảng Thượng Giai Tế đã bị phàn nàn nhiều về diện mạo không đủ xinh đẹp để làm nữ chính, thậm chí còn bị vai quần chúng lấn át trong khi kỹ năng diễn xuất cũng chưa có tiến bộ.

chiet-anh-trang-17.jpg
chiet-anh-trang-18.jpg
chiet-anh-trang-8.jpg
chiet-anh-trang-13.jpg
Tạo hình hai nhân vật chính được khen ngợi.

Nhưng chẳng ngờ khi xem ảnh hậu trường Chiết Ánh Trăng, netizen lại “quay xe” tấm tắc khen hai người hóa ra rất hợp vai, đặc biệt là Lâm Nhất chẳng khác gì Phó Thức Tắc “xé truyện bước ra”. “Size gap” (chênh lệch chiều cao) giữa hai người vô cùng lý tưởng, đúng chuẩn cặp đôi ngôn tình khi Lư Dục Hiểu chỉ đứng đến vai Lâm Nhất. Tạo hình của Lư Dục Hiểu cũng rất ổn, nhìn đầy trẻ trung thời thượng và bây giờ mọi người lại hào hứng chờ ngày phim lên sóng.

chiet-anh-trang-11.jpg
Chưa kể còn nhìn rất đẹp đôi
qc.jpg
Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Chiết Ánh Trăng #Lâm Nhất #Lư Dục Hiểu #phim ngôn tình #Khó Dỗ Dành #Vụng trộm không thể giấu

Xem thêm

Cùng chuyên mục