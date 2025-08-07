"Chiết Ánh Trăng" khởi quay, Lâm Nhất - Lư Dục Hiểu gây xuýt xoa vì quá đẹp đôi

Vụng Trộm Không Thể Giấu, Khó Dỗ Dành cùng với Chiết Ánh Trăng được xếp vào nhóm “Nam Vu tam bộ khúc” của tác giả Trúc Dĩ. Cả ba đều là truyện ngôn tình lãng mạn với bối cảnh là thành phố Nam Vu. Khi Vụng Trộm Không Thể Giấu, Khó Dỗ Dành đều đã chuyển thể thành phim và thành công, thì tất nhiên bộ truyện còn lại cũng nhanh chóng được khởi quay.

Chiết Ánh Trăng có liên quan đến Vụng Trộm Không Thể Giấu, Khó Dỗ Dành.

Chiết Ánh Trăng (Trăng Sáng Trên Cao) kể về cô sinh viên đại học Vân Ly được mời đến Nam Vu để tham quan và quảng bá cho trung tâm công nghệ thực tế ảo. Người ra sân bay đón Vân Ly là Phó Thức Tắc và duyên phận của hai người bắt đầu từ đây. Phó Thức Tắc là đàn em hồi cấp 3 của Tang Diên (nhân vật chính ở Khó Dỗ Dành), là chú của bạn thân Tang Trĩ (nữ chính trong Vụng Trộm Không Thể Giấu).

Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu được chọn vào vai chính.

Hiện giờ, Chiết Ánh Trăng đang quay phim với Lâm Nhất, Lư Dục Hiểu vào hai vai chính. Ban đầu, netizen phản đối hai cái tên này, cho rằng họ chưa đủ sức hút cả về ngoại hình lẫn diễn xuất. Nhất là Lư Dục Hiểu trong phim gần đây Bảng Thượng Giai Tế đã bị phàn nàn nhiều về diện mạo không đủ xinh đẹp để làm nữ chính, thậm chí còn bị vai quần chúng lấn át trong khi kỹ năng diễn xuất cũng chưa có tiến bộ.

Tạo hình hai nhân vật chính được khen ngợi.

Nhưng chẳng ngờ khi xem ảnh hậu trường Chiết Ánh Trăng, netizen lại “quay xe” tấm tắc khen hai người hóa ra rất hợp vai, đặc biệt là Lâm Nhất chẳng khác gì Phó Thức Tắc “xé truyện bước ra”. “Size gap” (chênh lệch chiều cao) giữa hai người vô cùng lý tưởng, đúng chuẩn cặp đôi ngôn tình khi Lư Dục Hiểu chỉ đứng đến vai Lâm Nhất. Tạo hình của Lư Dục Hiểu cũng rất ổn, nhìn đầy trẻ trung thời thượng và bây giờ mọi người lại hào hứng chờ ngày phim lên sóng.