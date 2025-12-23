Loạt khung hình "ồn ào" của Tinh Quang Đại Thưởng: F5 "tổng tài", não bật kịch bản

HHTO - Thảm đỏ bị chê là thật, nhưng độ viral và đủ chuyện vui từ những khung hình không lường trước được của "Tinh Quang Đại Thưởng - Tencent Video All Star Night 2025" cũng là thật.

Theo fancam tại Tinh Quang Đại Thưởng 2025, ban đầu, Lưu Vũ Ninh - Trương Lăng Hách được xếp ngồi xa nhau. Tuy nhiên, nhân viên đã trao đổi lại để chuyển Lưu Vũ Ninh ngồi gần "người em". Và không lâu sau, bức hình dưới đây ra đời. 5 ngôi sao đang lên của màn ảnh Hoa ngữ cùng cười nhẹ với 3 gương mặt hàng đầu ngồi cùng tư thế vắt chân, dân mạng liền bật ngay suy nghĩ về "F5 tổng tài" cưng chiều các "cô vợ" trong đại tiệc.

Bức ảnh này còn có 2 sự trùng hợp nhẹ. Hàng dọc bên trái là 2 nam thần thế hệ mới của màn ảnh Hoa ngữ Trương Lăng Hách và Trần Phi Vũ. Cả hai đều có biệt danh là "thái tử".

Trần Phi Vũ là "thái tử Cbiz" vì có bố là đạo diễn quyền lực trong giới Trần Khải Ca, mẹ là "quốc bảo nhan sắc" Trần Hồng. Trương Lăng Hách được mệnh danh là "thái tử Đào" (hay iQIYI). Anh nổi lên với vai phụ trong Thương Lan Quyết và từ đó liên tục nhận được những dự án lớn được phát sóng hoặc được đầu tư bởi nền tảng này.

Tam giác cân góc phải là Lưu Vũ Ninh - Đinh Vũ Hề - Tân Vân Lai. Cả ba đều từng bị miệt thị ngoại hình và sở hữu vai chính lật ngược tình thế nhờ diễn xuất, khí chất hợp nhân vật, càng xem càng thuận mắt, hấp dẫn. Lưu Vũ Ninh có Ngụy Thiệu (Khom Lưng), Đinh Vũ Hề là Mộ Thanh (Vĩnh Dạ Tinh Hà) "thoát vòng", Tân Vân Lai cùng Phó Vân Tịch (Quý Nữ) lội ngược dòng.

Trần Tinh Húc bất lực trước 2 "máy nói" Châu Dã - Vương Ngọc Văn là chiếc meme viral nhất nhì Tinh Quang Đại Thưởng năm nay. Vì Trần Tinh Húc và Vương Ngọc Văn đã có dự án chung nên Cnet đang "viết kịch bản", kêu gọi nhà sản xuất đầu tư gấp một bộ ngôn tình mời anh và Châu Dã đóng chính sau khi thấy ánh mắt "tình bể bình" nam diễn viên dành cho cô.

Xem clip, cũng có dân mạng đùa rằng trông Trần Tinh Húc như "ông bố trẻ cười trừ vì 2 cô con gái bà tám".

Bộ ba "5G" này đã biết tin về chiếc Hot Search "tám chuyện" của mình nên ngay sau Tinh Quang Đại Thưởng, bức ảnh cosplay đã được Vương Ngọc Văn cập nhật.

Đối lập với không khí "tim bay", hài hước của bộ ba "ồn ào", khung hình chung của Trương Lăng Hách và Trần Đô Linh viral bởi không khí lạnh tanh. Cả hai từng nên đôi trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Nguyệt Hồng Thiên, tuy nhiên, khán giả lại ấn tượng hơn với mối quan hệ mẹ - con của họ trong Vân Chi Vũ: "Kiếp này trùng sinh gặp lại mẹ, tôi không biết phản ứng ra sao", "Gặp mẹ ở kiếp này vẫn lạnh lùng như trước"...

Trên Xiaohongshu, nhiều cư dân mạng đã bắt tay làm một bộ fanfic cho hai ngôi sao với mô-típ hào môn thế gia, ép gả, cưới trước yêu sau. Một số netizen đề xuất kịch bản bối cảnh đại học, nam - nữ chính là những học sinh xuất sắc oan gia ngõ hẹp vì ngoài đời, Trương Lăng Hách và Trần Đô Linh đều nổi tiếng học giỏi.

Mạnh Tử Nghĩa có cú ngã (hơi quê) nhưng đẹp xuất thần thì bạn biết rồi. Nhưng bức ảnh chụp lại cảnh Thừa Lỗi hết hồn chạy đến đỡ bạn biết chưa? Tấm hình này cũng trở thành nguồn cảm hứng cho dân mạng "delulu" về "tứ giác tình yêu" "cẩu huyết".

"Vương An Vũ ánh mắt không đổi" cũng là từ khóa hot sau Tinh Quang Đại Thưởng. Người hâm mộ phát hiện chỗ ngồi đến góc chụp, ánh mắt của Vương An Vũ dành cho Triệu Lộ ở Tinh Quang Đại Thưởng năm 2023 và 2025 giống hệt nhau, "xỉu đùng" vì khoảnh khắc đáng yêu của bộ đôi Thần Ẩn.

Thư Kích Hồ Điệp tạo tiếng vang nhỏ. Trần Nghiên Hy từng bị chê "quá sượng" vì chênh lệch tuổi tác quá lớn với Châu Kha Vũ, nay bất ngờ lật ngược ván cờ, tạo nên mối tình chị - em ngọt như mật trên màn ảnh. Những content cũ của cô được "xào lại", trong đó có tương tác đáng yêu khi lập đội với Trần Tĩnh Khả trong chương trình Trở Lại Thực Tại Sau 10 Ngày lên sóng năm ngoái.

Cả hai cùng tham gia và lên nhận giải tại Tinh Quang Đại Thưởng 2025 đã "thổi bùng" cõi mạng bởi vài giây nổ bùng "phản ứng hóa học" không ngờ. Cnet đang đề xuất Trần Nghiên Hy có thể tiếp tục thử sức với mô-típ tình chị em hiện đại cùng Trần Tĩnh Khả.