Vũ điệu "Gà tây Say Hi" phủ sóng MXH, dân tình "khều" loạt thương hiệu gà rán

Thiện Dư

HHTO - Bài hát Ngất Ngây Con Gà Tây của Anh Trai "Say Hi" trở thành cơn sốt mới trên mạng xã hội, khiến khán giả vừa nghe vừa... thèm gà rán.

Dù đã khép lại nhưng Anh Trai "Say Hi" mùa 2 vẫn là đề tài được bàn tán sâu rộng trên mạng xã hội. Đặc biệt, các ca khúc Chung kết của chương trình đang dần chiếm được thiện cảm của khán giả. Hiện tại trên mạng xã hội TikTok, bài hát Ngất Ngây Con Gà Tây của nhóm BigDaddy, Mason Nguyễn, CONGB và Sơn.K đang trở thành cơn sốt.

599621750-1453386439791144-8578958900439574510-n.jpg

Cụ thể, vũ điệu Ngất Ngây Con Gà Tây đang dần trở thành xu hướng trên TikTok, được nhiều cư dân mạng hưởng ứng nhờ động tác đơn giản, dễ thương trên nền điệp khúc bắt tai. Vũ điệu của nhóm do BigDaddy dẫn dắt vốn đã được khen ngợi khi trình diễn trên sân khấu Chung kết, giờ đây mới bắt đầu được lan tỏa rộng rãi hơn.

photo-6208381549019860171-y.jpg
Đã có gần 3000 video hưởng ứng bài hát Ngất Ngây Con Gà Tây trên TikTok.

Ngoài ra, BigDaddy, Mason Nguyễn, CONGB và Sơn.K còn nỗ lực quảng bá Ngất Ngây Con Gà Tây khắp nơi, còn quay video nhảy trước... các thương hiệu gà rán nổi tiếng. Đoạn video thu hút hàng triệu lượt xem và nhiều bình luận hài hước của khán giả.

abc.jpg
Nhóm Ngất Ngây Con Gà Tây đưa điệu nhảy đi muôn nơi. Nguồn: CONGB

Không ít cộng đồng mạng cho rằng Ngất Ngây Con Gà Tây là ca khúc "PR" cho các tiệm gà rán, chứ không chỉ dừng lại là tiết mục Anh Trai "Say Hi" mùa 2. Có người còn dở khóc dở cười phát hiện Sơn.K "thoắt ẩn thoắt hiện", khi thì xuất hiện cùng các Anh trai nhưng lúc lại biết mất, cho rằng do nam ca sĩ đang hợp tác với một thương hiệu gà rán nên không thể chung khung hình với hãng khác.

photo-6208381549019860166-y.jpg
photo-6208381549019860172-y.jpg
photo-6208381549019860173-y.jpg
Cư dân mạng "khều" các thương hiệu gà rán chú ý đến ca khúc.

Tính đến ngày 17/12, Ngất Ngây Con Gà Tây đã vươn lên hạng 4 trên bảng xếp hạng âm nhạc YouTube, và tiến vào Top 3 không lâu sau đó. Đây là ca khúc thành công nhất trong số các màn trình diễn nhóm Chung kết, thậm chí đang có tiềm năng đạt vị trí "Quận 1" trong thời gian tới.

601350654-1454241743038947-9061114681715124767-n.jpg
Ngất Ngây Con Gà Tây đạt thành tích tốt.
ft1471.jpg
Thiện Dư
#Ngất Ngây Con Gà Tây #Anh Trai "Say Hi" mùa 2 #Anh Trai "Say Hi" #BigDaddy #Mason Nguyễn #CONGB #Sơn.K #trào lưu TikTok

