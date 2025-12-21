Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ngày chị gái lên xe hoa: Em trai tặng quà “tình thương mến thương” đáng yêu xỉu

Phi Long (tổng hợp)

HHTO - Mới đây trên Instagram, một đoạn video ghi lại khoảnh khắc người em trai dành tặng món quà độc đáo cùng những lời chúc đầy ý nghĩa cho chị gái trong ngày cưới đã thu hút hàng loạt lượt “thả tim” và bình luận tích cực từ cộng đồng mạng.

Cụ thể, trong đoạn video, người em trai đã gửi gắm cho chị gái mình những lời chúc đầy yêu thương trong ngày cưới như: “Con chúc chị ba có gia đình hạnh phúc”, “Anh chị ba có thể nắm tay nhau trên đường đời”. Tuy trong lúc bày tỏ tấm lòng, cậu em trai có chút run rẩy và xúc động, thế nhưng đó đều là những tâm tư và mong muốn đến từ tận đáy lòng, mong muốn chị mình thật hạnh phúc khi bắt đầu bước sang trang mới của cuộc đời.

Đặc biệt, cậu em cũng rất tâm lý khi cũng cố gắng “gói ghém” một món quà nhỏ tặng chị mình nhân ngày cưới. Câu nói hồn nhiên của cậu: “Con để dành tiền, con để dành được có hai chỉ thôi, là cả tấm lòng của con” đã khiến mọi người trong buổi lễ đều bật cười và xúc động. Có thể thấy, anh chàng đã chắt chiu từ rất lâu và đặt tâm huyết của mình rất nhiều vào món quà này. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất mà người chị ba trong video nhận được trong ngày cưới của mình.

screenshot-2025-12-20-132722.png
Khoảnh khắc hai chị em ôm nhau sau khi người em trao món quà ý nghĩa, chúc chị hạnh phúc về sau (Nguồn: hayday.media)

Đoạn clip đã nhận về được nhiều lượt tương tác và bình luận tích cực từ phía cộng đồng mạng. Trong vòng 48 giờ sau khi được đăng tải, tổng cộng đã có 56.850 lượt thích trên Instagram và 722 lượt bình luận trên bài đăng.

Netizen chia sẻ rằng hành động của cậu em trai thật đáng yêu, thật thà đến xúc động. Mọi người cũng mong cho người chị cùng gia đình sẽ “trăm năm hạnh phúc, hai anh chị nắm tay nhau trên đường đời” đúng như câu chúc hồn nhiên mà đầy ý nghĩa của cậu em.

noi-dung-doan-van-ban-cua-ban-3.png
Những bình luận đầy đáng yêu của cư dân mạng sau khi xem đoạn video clip (Ảnh: Chụp màn hình)
image-4.jpg
Phi Long (tổng hợp)
#em trai #đám cưới #ngày trọng đại #hạnh phúc #đáng yêu

