Giải mã trend "Sống một kiếp người bình an là được", danh tính tác giả gây bất ngờ

HHTO - Giai điệu "Sống một kiếp người bình an là được" đang gây bão trên mạng xã hội Tóp Tóp, có hơn 200 nghìn lượt sử dụng.

Thời gian gần đây, giai điệu "Sống một kiếp người bình an là được" dần xâm chiếm mạng xã hội, đặc biệt là TikTok. Ca khúc bắt tai và lôi cuốn này được nhiều cư dân mạng sử dụng, thậm chí "chế" lại hài hước.

Trào lưu được cư dân mạng lẫn nghệ sĩ hưởng ứng. Nguồn: LyLy

Phiên bản "kiếp mèo" hài hước. Nguồn: @petty.daily

Bài hát có tên Được này sở hữu phần lời được lấy cảm hứng từ thơ Phật giáo, ngụ ý về việc để tâm hồn bình an, xua tan áp lực dù gặp phải bất kỳ khó khăn nào trong cuộc sống. Đừng để áp lực bủa vây, bớt suy nghĩ nhiều lại, biết đủ và dừng đúng lúc thì cuộc sống sẽ "dễ thở" hơn. Bài hát cũng có giai điệu dễ thương, nhẹ nhàng, nhờ đó được cộng đồng mang yêu thích.

Cư dân mạng "chế" lời hài hước.

Hiện tại âm thanh gốc của ca khúc đã có hơn 200 nghìn lượt sử dụng trên TikTok. Thậm chí nhiều người dùng còn sáng tạo với các bản cover của riêng mình, được sử dụng trong đa dạng các kiểu video như thú cưng, du lịch, châm ngôn đáng suy ngẫm...

Bài hát được hơn 200 nghìn video sử dụng.

Thế nhưng điều bất ngờ hơn cả về ca khúc "Sống một kiếp người bình an là được" này là ở danh tính tác giả. Đây thực chất là một... sản phẩm AI do tài khoản tên Ken Quách tạo nên Tài khoản TikTok này gây chú ý bởi nhiều bản nhạc được hòa âm bởi AI, còn phần lời nhạc được lấy cảm hứng đâu đó (thường là từ thơ Phật giáo sưu tầm).

Ca khúc Được do AI tạo nên. Nguồn: @kenq_music

Ca khúc được tạo nên từ AI thay vì sáng tạo đơn thuần.

Chủ nhân kênh là Ken Quách, sở hữu nhiều kênh mạng xã hội mà tiêu biểu là YouTube và TikTok. Dù có cộng việc chính thuộc lĩnh vực marketing, anh vẫn duy trì các kênh làm nhạc AI của mình, và chỉ gây chú ý kể từ ca khúc "Bình an là được" này. Ngoài nhạc thì các hình ảnh minh hoạ cũng được anh làm nên từ trí tuệ nhân tạo.