Giới trẻ đua nhau bắt trend làm tóc cây thông Giáng sinh "rần rần" mạng xã hội

HHTO - Không quá nhiều bước cầu kỳ, chỉ cần một chai nước và một mái tóc đủ dài đã tạo nên một xu hướng mới. Gen Z khắp nơi đồng loạt biến mái tóc mình thành một cây thông Noel độc lạ trước thềm Giáng sinh.

Lễ Giáng sinh cận kề, cộng đồng mạng đang xôn xao một trào lưu mới chính là buộc tóc thành hình cây thông Noel.

Trào lưu làm tóc hình cây thông Noel gây sốt giới trẻ toàn cầu.

Cách làm vô cùng đơn giản, chỉ cần một chai nước và mái tóc đủ dài, đặt chai nước lên đỉnh đầu rồi vuốt toàn bộ tóc dựng đứng, buộc cố định quanh chai để tạo thành hình chóp. Sau đó trang trí dây kim tuyến, bóng nhỏ, đèn nháy mini, thậm chí cả ngôi sao gắn trên đỉnh. Thành phẩm cho ra là một mái tóc hình cây thông Noel cực kỳ ngộ nghĩnh khiến dân mạng bật cười thích thú.

Trào lưu này cũng lan tỏa đến cả các em nhỏ.

Điểm đặc biệt khiến trào lưu này dành được sự yêu thích từ các bạn trẻ đến từ sự tiện lợi và độc đáo. Không cần phải tìm địa điểm check-in Giáng sinh hay background phức tạp, các bạn trẻ vẫn có được hình “xinh xẻo” tại nhà mang đậm dấu ấn cá nhân.

Thực tế trào lưu này đã xuất hiện trên mạng xã hội nước ngoài từ khoảng 3 năm về trước và đến năm nay được lan rộng đến giới trẻ Việt Nam. Các clip đu trend được đăng tải từ teen toàn cầu đã thu hút hàng chục triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn. Dưới phần bình luận, netizen đã dành vô số lời khen cho độ “lầy lội” và tự tin của các bạn trẻ, chứng minh độ phủ sóng mạnh mẽ của xu hướng này.