Trào lưu Noel "trộn" Tết hài hước: Từ cây thông mọc hoa mai đến âm nhạc "2 trong 1"

Thời điểm cuối năm đến gần, sắp chuyển giao sang khiến cho cảm xúc con người trở nên đong đầy, hoài niệm. Đến mức gần đây, một loạt những bài viết trên mạng xã hội khiến ai nấy dở khóc dở cười khi kết hợp Giáng sinh và Tết Nguyên đán, chẳng qua vì quá nôn nao.

Giáng sinh chưa qua nhưng đã nôn nao đến Tết. Nguồn: @25062003nnnn

Chẳng hạn, một số hình ảnh "gây sốt" trên mạng xã hội cho thấy màn kết hợp độc đáo giữa cây thông Noel và hoa mai của dịp Giáng sinh, từ đó biến thành một "tổ hợp" trang trí mới cho cả hai mùa. Thậm chí, có những địa điểm còn kết hợp sẵn cả hai dịp lễ để tiện cho khách đến chụp ảnh check-in.

Giáng sinh nhưng lại rất "thì thầm mùa xuân".

Cây thông cùng hoa mai, hoa đào cho nhân đôi tinh thần dịp lễ. Nguồn: @mychafjais

Hoặc, màn kết hợp độc lạ giữa Giáng sinh và Tết Nguyên đán còn xuất hiện trong âm nhạc. Trên mạng xã hội TikTok, nhiều video lồng ghép các bài hát nhạc "trộn" lẫn hai dịp lễ, hay nhảy múa kết hợp "lộn xộn" khiến cư dân mạng cười ngất. Những video này nhận về lượng tương tác khủng, tạo nên trào lưu bất ngờ dịp cuối năm 2025.

Nôn nao đến mức hát "mash-up" nhạc Noel và nhạc Tết ngay trên phố. Nguồn: @vie.1410

Video nhảy trên nền nhạc "trộn" Noel và Tết. Nguồn: @quynhdiep_6799

"Giáng Xuân" trở thành trào lưu mới hài hước.

Dù cho là Tết Nguyên đán, Giáng sinh hay màn kết hợp "Giáng Xuân" ngộ lạ, trào lưu nho nhỏ này thể hiện sự háo hức, phấn khích của giới trẻ trước thời điểm giao mùa. Đặc biệt, sau Giáng sinh chính là thời điểm năm hết - Tết đến, được người Việt mong đợi nhất suốt cả năm để trở về bên mái nhà, cùng chia sẻ niềm vui và may mắn với gia đình thân yêu của mình.