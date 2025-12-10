Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Ảnh-Clip hay

Google News

Trào lưu Noel "trộn" Tết hài hước: Từ cây thông mọc hoa mai đến âm nhạc "2 trong 1"

Dương Kiều

HHTO - Mạng xã hội Việt Nam ngập tràn các bài đăng về việc "pha trộn" Noel và Tết, khiến ai nấy dở khóc dở cười.

Thời điểm cuối năm đến gần, sắp chuyển giao sang khiến cho cảm xúc con người trở nên đong đầy, hoài niệm. Đến mức gần đây, một loạt những bài viết trên mạng xã hội khiến ai nấy dở khóc dở cười khi kết hợp Giáng sinh và Tết Nguyên đán, chẳng qua vì quá nôn nao.

img-2523.jpg
Giáng sinh chưa qua nhưng đã nôn nao đến Tết. Nguồn: @25062003nnnn

Chẳng hạn, một số hình ảnh "gây sốt" trên mạng xã hội cho thấy màn kết hợp độc đáo giữa cây thông Noel và hoa mai của dịp Giáng sinh, từ đó biến thành một "tổ hợp" trang trí mới cho cả hai mùa. Thậm chí, có những địa điểm còn kết hợp sẵn cả hai dịp lễ để tiện cho khách đến chụp ảnh check-in.

img-2530.jpg
Giáng sinh nhưng lại rất "thì thầm mùa xuân".
img-2525.jpg
Cây thông cùng hoa mai, hoa đào cho nhân đôi tinh thần dịp lễ. Nguồn: @mychafjais

Hoặc, màn kết hợp độc lạ giữa Giáng sinh và Tết Nguyên đán còn xuất hiện trong âm nhạc. Trên mạng xã hội TikTok, nhiều video lồng ghép các bài hát nhạc "trộn" lẫn hai dịp lễ, hay nhảy múa kết hợp "lộn xộn" khiến cư dân mạng cười ngất. Những video này nhận về lượng tương tác khủng, tạo nên trào lưu bất ngờ dịp cuối năm 2025.

Nôn nao đến mức hát "mash-up" nhạc Noel và nhạc Tết ngay trên phố. Nguồn: @vie.1410
Video nhảy trên nền nhạc "trộn" Noel và Tết. Nguồn: @quynhdiep_6799
photo-6179096713944042286-y.jpg
"Giáng Xuân" trở thành trào lưu mới hài hước.

Dù cho là Tết Nguyên đán, Giáng sinh hay màn kết hợp "Giáng Xuân" ngộ lạ, trào lưu nho nhỏ này thể hiện sự háo hức, phấn khích của giới trẻ trước thời điểm giao mùa. Đặc biệt, sau Giáng sinh chính là thời điểm năm hết - Tết đến, được người Việt mong đợi nhất suốt cả năm để trở về bên mái nhà, cùng chia sẻ niềm vui và may mắn với gia đình thân yêu của mình.

589226276-889615730296790-8916272800713803427-n.jpg
Dương Kiều
#Noel 2025 #Noel trộn Tết #Tết Nguyên đán 2026 #Tết Nguyên đán #Giáng sinh 2025 #Giáng sinh #Noel

Xem thêm

Cùng chuyên mục