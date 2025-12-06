Trào lưu "thuê trạm tỷ" là gì mà thu hút giới trẻ "đu trend" nhiều đến thế?

HHTO - Gần đây, trào lưu thuê "trạm tỷ" chụp ảnh trở thành "cơn sốt" trên nền tảng TikTok. "Người thường" qua máy ảnh của các “trạm tỷ” có loạt ảnh thần thái như ngôi sao mà không cần thời gian nghĩ dáng pose khiến dân mạng thích mê.

"Trạm tỷ" là cách gọi được người hâm mộ Việt phiên âm nhanh từ tiếng Trung, dùng để chỉ những bạn fan (người hâm mộ) thường theo sát các lịch trình để quay chụp lại thần tượng. Hội "đu showbiz" Hàn thường quen thuộc với tên gọi là master-nim (master fan). Tại Việt Nam, hình thức hoạt động này được đẩy mạnh trong khoảng hơn 1 năm trở lại đây, thường do chủ fansite/ fanbase vận hành, không nhất thiết chỉ có 1 người quay/ chụp mà có thể là một nhóm cùng thực hiện, phân công nhau tùy theo sự kiện.

Video: @nghihihehehaha_.

Xu hướng thuê “trạm tỷ” chụp ảnh bắt nguồn từ Douyin (Trung Quốc) khi nhiều bạn trẻ tìm đến các "cựu trạm tỷ" hoặc tay săn ảnh ngôi sao để thuê họ chụp hình theo phong cách ngôi sao chạy lịch trình. Chính sự cuốn hút và chân thật của những bức ảnh ấy đã khiến nhiều bạn trẻ mong muốn trải nghiệm.

Nhiều "trạm tỷ" sở hữu "bộ đồ nghề" xịn xò chẳng kém dân chuyên, quen với việc tác nghiệp nhanh ở hiện trường nên có thể chụp từ bất cứ vị trí nào. Chủ video "đu trend" chia sẻ họ chỉ cần đưa cho "trạm tỷ" địa điểm hoặc bản đồ nơi sẽ chụp ảnh trước, sau đó chỉ cần ăn mặc thật xinh đẹp, đi lại, hoạt động tự nhiên là đã có ảnh xịn.

Không phải ai cũng có khả năng tạo dáng ngút ngàn như ngôi sao nên khi yêu cầu posing chụp ảnh sẽ bị sượng. Người xem và trực tiếp trải nghiệm trào lưu này đều thích thú khi không biết "phó nháy" aka "trạm tỷ" đứng ở đâu, nhấn chụp lúc nào nhưng ảnh trả về vừa nhanh vừa tự nhiên, đầy thần thái.

Video: @hthuu_chuahecaolanh.

Nhiều người dùng bắt đầu tìm kiếm những “trạm tỷ” từng có kinh nghiệm chụp sao lớn để “bắt trọn” mọi khoảnh khắc đẹp nhất của bản thân. Không ít bạn trẻ đến Trung Quốc thời gian này cũng nhân cơ hội "đu trend". Tại một số quốc gia khác, giới trẻ cũng tìm kiếm các master-nim tại quê nhà nhưng không phải ai cũng được phản hồi hoặc đồng ý "nhận job" vì họ cũng bận công việc riêng hoặc "đu idol".

Video: @tieuvu___.

Không cần concept cầu kỳ hay studio chuyên nghiệp, giờ đây, chỉ với vài khoảnh khắc dạo phố gần gũi cùng trang phục đời thường, Gen Z đã có thể sở hữu những bức ảnh “hút mắt” để tự tin đăng tải lên mạng xã hội.