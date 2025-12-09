Màn hoá trang Naruto nhận gần 4 triệu lượt xem, khác xa một điểm vẫn quá đỉnh

Gần đây, màn hóa trang thành nhân vật phim Naruto của một anh chàng có tài khoản tên King Chris đã thu hút sự chú ý đông đảo từ cộng đồng mạng. Chỉ trong 20 giây ngắn ngủi, King Chris đã cosplay đến 7 nhân vật của Naruto, nhận về nhiều bình luận yêu thích vì vừa tương đồng với bản gốc, vừa có sự sáng tạo riêng.

Video hóa trang nhân vật Naruto gây chú ý. Nguồn: King Chris

Anh chàng King Chris đã hóa trang thành các nhân vật như Kakashi Hatake, Minato Namikaze, Tsunade... qua đó gây ấn tượng khi giống từ quần áo, đầu tóc đến phụ kiện lẫn khí chất. Dù là nam hay nữ, King Chris đều đầu tư công phu, biến hóa liên tục và mượt mà trên máy đi bộ.

King Chris hóa trang dàn nhân vật trong Naruto.

Đặc biệt, anh chàng không thể không hóa trang thành nhân vật chính Naruto. Tuy nhiên khác với những cái tên "sát nguyên tác" như trên, Naruto của King Chris có một điểm khác biệt là màu tóc. Nếu bản gốc có màu vàng và đôi mắt xanh lam trứ danh thì bản cosplay giữ nguyên màu tóc và mắt của chính chủ, chỉ giống ở trang phục. Tuy vậy, King Chris vẫn được yêu thích bởi lẽ đây là phong cách hóa trang Naruto của anh từ rất lâu trước đây, thậm chí đã trở thành thương hiệu.

King Chris hóa trang Naruto nhưng giữ màu tóc gốc của mình.

Làm video trên YouTube từ năm 2012, King Chris đã trở thành một trong những cái tên nổi tiếng về mảng nội dung hài hước, tập trung vào anime và trò chơi. Năm 2020, anh chàng 9X ra mắt dự án The Shool of Hope xoay quanh những tình huống thường nhật kết hợp với hiệu ứng đơn giản, trở thành chủ đề gây sốt trên mạng xã hội một thời. Trong vài năm trở lại đây, King Chris tập trung làm nội dung về anime, tiết lộ bản thân là fan cứng của Naruto nhưng cũng sáng tạo không ít về các phim và nhân vật khác.

Cho đến nay, King Chris đã có 8,78 triệu người đăng ký trên YouTube, gần 4 triệu lượt theo dõi trên Instagram và hơn 20 triệu người theo dõi trên TikTok.

King Chris là nhà sáng tạo nội dung anime nổi tiếng, yêu thích Naruto.