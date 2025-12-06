Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Locket của sinh viên Y đi khoa sản: Toàn ảnh "hội không răng" siêu dễ thương

Dương Kiều (Tổng hợp)

HHTO - Sinh viên Y đi khoa sản dường như có chung một phong cách đăng ảnh Locket - đều là những em bé dễ thương!

Nếu có ai thắc mắc điều tuyệt vời và đáng nhớ của sinh viên Y khi đi thực tập, đặc biệt là ở khoa sản là gì thì đây chính là câu trả lời. Một bài đăng Threads của cư dân mạng thu về hàng chục nghìn lượt thả tim đã nói thay "nỗi lòng" của nhiều sinh viên đồng đạo khác, đó chính là nét đáng yêu, kháu khỉnh của các bé mới chào đời.

111-1534.jpg
Bài viết tổng hơp ảnh đăng Locket của sinh viên Y thăm khoa sản gây sốt. Nguồn: @_zg.higheng

Bên dưới bài viết, nhiều cư dân mạng khác cũng đã chia sẻ ảnh trải nghiệm của một sinh viên Y thăm khoa sản. Trùng hợp thay, phần đông các bạn đều có chung một phong cách đăng Locket, đó là chụp các em bé dễ thương. Hình ảnh các bé mới được sinh ra đời còn nhắm mắt, được quấn kín khăn và nằm gọn trên giường khiến ai nấy phải "nhũn tim". Đặc biệt với các bạn sinh viên Y, quá trình chứng kiến và tiếp xúc với các bé càng trở thành ký ức khó phai, được lưu giữ qua ảnh chụp lâu dài.

zghigheng-2.jpg
zghigheng-1.jpg
Các em bé nằm đều tăm tắp vô cùng đáng yêu. Nguồn: @_zg.higheng
huoxg-5880.jpg
Các bé khiến các sinh viên Y "lụy" vì dễ thương. Nguồn: @huoxg_
uhtgnah-7443.jpg
Các bé vừa chào đời "xinh yêu vô cùng". Nguồn: @_uht.gnah_
banhbao8trung-2.jpg
banhbao8trung-1.jpg
Xem các bé tự do sinh hoạt mà lòng vui lây. Nguồn: @_banhbao8trung
abor-chow-750.jpg
Nhìn các bé say giấc là niềm vui của sinh viên Y thăm khoa sản. Nguồn: @abor_chow
trthuhang2711-6310.jpg
Nhỏ nhỏ, xinh xinh ai mà không "mủi lòng". Nguồn: @trthuhang2711
ynlinhh-1.jpg
Năm bé nhỏ xinh đang say giấc nồng. Nguồn: @_y.nlinhh-1
xoai-cutephomaique.jpg
Các em nằm ngủ yên bình, còn chung một màu chăn. Nguồn: @xoai_cutephomaique
truong-khanh-linh-xep-hang-di-tam-1.jpg
Các em nằm ngay ngắn chuẩn bị đi tắm. Nguồn: Facebook Trương Khánh Linh

Ngoài ra, một số cư dân mạng "ngoài ngành" còn đưa ra thắc mắc, như xếp các bé chung như ảnh không sợ bị nhầm sao. Sau đó, những ai có am hiểu đã vào giải thích, khẳng định các bé đều được bác sĩ đeo vòng có ghi tên vào chân để phân biệt, tránh nhầm lẫn về sau.

cm.jpg
589226276-889615730296790-8916272800713803427-n.jpg
Dương Kiều (Tổng hợp)
#em bé #sinh viên Y #sinh viên khoa sản #sinh viên Y thăm khoa sản #Locket

Xem thêm

Cùng chuyên mục