Locket của sinh viên Y đi khoa sản: Toàn ảnh "hội không răng" siêu dễ thương

Nếu có ai thắc mắc điều tuyệt vời và đáng nhớ của sinh viên Y khi đi thực tập, đặc biệt là ở khoa sản là gì thì đây chính là câu trả lời. Một bài đăng Threads của cư dân mạng thu về hàng chục nghìn lượt thả tim đã nói thay "nỗi lòng" của nhiều sinh viên đồng đạo khác, đó chính là nét đáng yêu, kháu khỉnh của các bé mới chào đời.
Bên dưới bài viết, nhiều cư dân mạng khác cũng đã chia sẻ ảnh trải nghiệm của một sinh viên Y thăm khoa sản. Trùng hợp thay, phần đông các bạn đều có chung một phong cách đăng Locket, đó là chụp các em bé dễ thương. Hình ảnh các bé mới được sinh ra đời còn nhắm mắt, được quấn kín khăn và nằm gọn trên giường khiến ai nấy phải "nhũn tim". Đặc biệt với các bạn sinh viên Y, quá trình chứng kiến và tiếp xúc với các bé càng trở thành ký ức khó phai, được lưu giữ qua ảnh chụp lâu dài.
Ngoài ra, một số cư dân mạng "ngoài ngành" còn đưa ra thắc mắc, như xếp các bé chung như ảnh không sợ bị nhầm sao. Sau đó, những ai có am hiểu đã vào giải thích, khẳng định các bé đều được bác sĩ đeo vòng có ghi tên vào chân để phân biệt, tránh nhầm lẫn về sau.