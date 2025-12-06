Locket của sinh viên Y đi khoa sản: Toàn ảnh "hội không răng" siêu dễ thương

Nếu có ai thắc mắc điều tuyệt vời và đáng nhớ của sinh viên Y khi đi thực tập, đặc biệt là ở khoa sản là gì thì đây chính là câu trả lời. Một bài đăng Threads của cư dân mạng thu về hàng chục nghìn lượt thả tim đã nói thay "nỗi lòng" của nhiều sinh viên đồng đạo khác, đó chính là nét đáng yêu, kháu khỉnh của các bé mới chào đời.

Bài viết tổng hơp ảnh đăng Locket của sinh viên Y thăm khoa sản gây sốt. Nguồn: @_zg.higheng

Bên dưới bài viết, nhiều cư dân mạng khác cũng đã chia sẻ ảnh trải nghiệm của một sinh viên Y thăm khoa sản. Trùng hợp thay, phần đông các bạn đều có chung một phong cách đăng Locket, đó là chụp các em bé dễ thương. Hình ảnh các bé mới được sinh ra đời còn nhắm mắt, được quấn kín khăn và nằm gọn trên giường khiến ai nấy phải "nhũn tim". Đặc biệt với các bạn sinh viên Y, quá trình chứng kiến và tiếp xúc với các bé càng trở thành ký ức khó phai, được lưu giữ qua ảnh chụp lâu dài.

Các em bé nằm đều tăm tắp vô cùng đáng yêu. Nguồn: @_zg.higheng

Các bé khiến các sinh viên Y "lụy" vì dễ thương. Nguồn: @huoxg_

Các bé vừa chào đời "xinh yêu vô cùng". Nguồn: @_uht.gnah_

Xem các bé tự do sinh hoạt mà lòng vui lây. Nguồn: @_banhbao8trung

Nhìn các bé say giấc là niềm vui của sinh viên Y thăm khoa sản. Nguồn: @abor_chow

Nhỏ nhỏ, xinh xinh ai mà không "mủi lòng". Nguồn: @trthuhang2711

Năm bé nhỏ xinh đang say giấc nồng. Nguồn: @_y.nlinhh-1

Các em nằm ngủ yên bình, còn chung một màu chăn. Nguồn: @xoai_cutephomaique

Các em nằm ngay ngắn chuẩn bị đi tắm. Nguồn: Facebook Trương Khánh Linh

Ngoài ra, một số cư dân mạng "ngoài ngành" còn đưa ra thắc mắc, như xếp các bé chung như ảnh không sợ bị nhầm sao. Sau đó, những ai có am hiểu đã vào giải thích, khẳng định các bé đều được bác sĩ đeo vòng có ghi tên vào chân để phân biệt, tránh nhầm lẫn về sau.