Nam sinh 2K4 yêu cầu gia đình chuyển hơn nửa tỷ đồng để "chứng minh trong sạch"

HHTO - Một đối tượng gọi video qua Zalo, mặc trang phục Công an tự xưng là cán bộ Công an TP.HCM nói bắt được shipper buôn bán chất cấm, trong đó có gói hàng đựng chất cấm được giao đến cho nam sinh viên C.

Khoảng 22h30’ ngày 3/12/2025, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội tiếp nhận trình báo của gia đình nam thanh niên N.T.C. (sinh năm 2004; trú tại tỉnh Ninh Bình; hiện là sinh viên Đại học) về việc bị “bắt cóc online” yêu cầu chuyển 550 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, xác định anh C. đang ở tại một khách sạn trên địa bàn phường Bồ Đề.

Đến 23h50’ cùng ngày, cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã đến anh sạn anh C. đang thuê phòng và giải thích cho anh việc bị các đối tượng lừa đảo thao túng tâm lý.

Anh C làm việc với cơ quan Công an.

Qua làm việc, anh C. cho biết ngày 3/12/2025, anh nhận được điện thoại của một đối tượng giả danh là shipper gọi điện thông báo có đơn hàng. Sau đó, một đối tượng gọi video qua Zalo, mặc trang phục Công an tự xưng là cán bộ Công an TP.HCM nói bắt được shiper buôn bán ma túy, trong đó có gói hàng đựng ma túy được giao đến cho anh C. Các đối tượng đe doạ, yêu nạn nhân chuyển tiền để chứng minh mình trong sạch, cắt liên lạc với gia đình đồng thời di chuyển đến một khách sạn.

Khi nạn nhân chuyển hết số tiền đang có, các đối tượng yêu cầu anh C. vay tiền qua App đồng thời gọi về gia đình để yêu cầu chuyển 550 triệu đồng, lấy lý do là học thạc sỹ. Các đối tượng còn nhắn tin cho gia đình đe doạ sẽ “chặt tay” nạn nhân nếu gia đình không chuyển tiền.

Phòng chat Zoom các đối tượng lập để thao túng tâm lý nạn nhân.​​​​​​​

Qua đây, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân:

- Nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho gia đình, người thân và bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này.

- Nhà trường cần thường xuyên đẩy mạnh, tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức phòng chống lừa đảo.

- Các bạn học sinh, sinh viên, thanh niên cần tự trang bị cho mình kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo để không mắc bẫy các đối tượng xấu. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản, mã số sinh viên cho người lạ. Không làm theo hướng dẫn qua điện thoại, mạng xã hội từ những người tự xưng Công an, Viện kiểm sát, Tòa án…

- Cha mẹ khi được yêu cầu chuyển tiền cho con có dấu hiệu bất thường phải trực tiếp liên hệ, kiểm tra xác minh kỹ thông tin.

- Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo người dân cần báo ngay cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn, không để hậu quả đáng tiếc xảy ra.