Vụ "tài liệu 88 trang": Nghi phạm Đoàn Văn Sáng đối diện với khung hình phạt nào?

HHTO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố và tạm giam Đoàn Văn Sáng (sinh năm 1968, cựu Đội phó Quản lý thị trường số 4) để điều tra về tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự. Với các tình tiết được xác định ban đầu, nghi phạm có thể phải đối mặt mức án cao nhất của khung hình phạt.

Theo kết quả điều tra, đối tượng Đoàn Văn Sáng bị cáo buộc sát hại anh Nguyễn Xuân Đạt, 36 tuổi, quê Hưng Yên vào ngày 25/1 tại trụ sở cũ của Đội Quản lý thị trường số 4 ở huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Sau khi gây án, đối tượng được cho là đã thực hiện nhiều hành vi xóa dấu vết và phi tang thi thể nhằm che giấu tội phạm. Đến ngày 29/11, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố, đồng thời tiến hành khám xét nơi ở và trụ sở cũ để thu thập chứng cứ.

Theo Điều 123 Bộ luật Hình sự, tội Giết người có khung hình phạt cơ bản từ 7 đến 15 năm tù. Tuy nhiên, với các tình tiết tăng nặng như giết người một cách dã man, thực hiện hành vi nhằm che giấu tội phạm hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, mức án có thể nâng lên từ 12 đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. Hành vi phi tang thi thể, xóa dấu vết sau khi gây án thường được xem là tình tiết tăng nặng, làm tăng mức độ nguy hiểm của hành vi và có thể đẩy mức hình phạt lên mức cao nhất.

Đối tượng Đoàn Văn Sáng. (Ảnh: Bộ Công an)

Khi quyết định mức án, cơ quan tố tụng sẽ xem xét thêm các yếu tố như động cơ phạm tội, mức độ chuẩn bị, tính chất hành vi, mức độ gây bức xúc cho xã hội và thái độ khai báo của nghi phạm. Nếu các tình tiết tăng nặng được làm rõ, đối tượng Sáng nhiều khả năng phải đối mặt mức án cao nhất theo quy định pháp luật.

Hiện vụ án vẫn đang được điều tra mở rộng. Công an tỉnh Lạng Sơn đồng thời khuyến cáo người dân không chia sẻ, bình luận hoặc lan truyền các hình ảnh, video có nội dung tiêu cực, kích động bạo lực liên quan vụ việc để tránh vi phạm pháp luật.