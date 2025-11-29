Công an xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên phát đi cảnh báo khẩn về "tài liệu 88 trang"

HHTO - Công an xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên cho biết, hiện nay, một số tài liệu (như "Tài liệu 88 trang"...) có nội dung kích động, hướng dẫn bạo lực, giết người đang lén lút phát tán trên mạng xã hội.

Cơ quan Công an xã Tiên Hưng (tỉnh Hưng Yên) vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp đến người dân sau khi phát hiện một số tài liệu có nội dung kích động bạo lực, hướng dẫn hành vi giết người đang bị phát tán lén lút trên mạng xã hội. Những tài liệu này - trong đó có loại được gọi là “tài liệu 88 trang”, được đánh giá là cực kỳ độc hại, gây hoang mang dư luận và vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Theo Công an xã Tiên Hưng, người dân tuyệt đối không được chia sẻ hay lan truyền các nội dung nói trên. Nếu vô tình nhận được, cần xóa ngay lập tức và tuyệt đối không chuyển tiếp cho bất kỳ ai. Bên cạnh đó, khi phát hiện tài khoản hoặc cá nhân đăng tải, tán phát tài liệu độc hại, người dân cần báo cáo ngay cho cơ quan công an để kịp thời xử lý.

Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo các gia đình tăng cường quản lý, giám sát việc sử dụng mạng xã hội của con em mình, hướng dẫn trẻ tránh xa những nội dung tiêu cực, gây ảnh hưởng xấu đến nhận thức.

Công an xã cho biết mọi hành vi lưu trữ, chia sẻ hoặc phát tán nội dung bạo lực, kích động phạm tội đều có thể bị xử phạt hành chính từ 5 triệu đồng trở lên, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

Cùng với cảnh báo về tài liệu độc hại, cơ quan chức năng nhấn mạnh tình trạng các tin đồn dạng “nửa thật nửa bịa” đang trở thành cái bẫy quen thuộc mà kẻ gian sử dụng để lừa đảo người dân. Những câu chuyện giật gân, thông tin về “tài liệu mật”, “sự thật bị che giấu” thường đánh đúng tâm lý tò mò, khiến nhiều người dễ dàng bấm vào các đường link lạ, tham gia các nhóm kín hoặc tải về những tệp tin chứa mã độc.

Chỉ vài thao tác nhấp chuột, người dùng có thể trở thành nạn nhân của tấn công chiếm đoạt tài khoản Facebook, Gmail hoặc thậm chí toàn bộ dữ liệu trong điện thoại. Nghiêm trọng hơn, nhiều người - đặc biệt là người lớn tuổi đã bị khai thác thông tin dẫn đến mất tài khoản ngân hàng, bị lừa chuyển tiền với số tiền lên tới hàng chục, hàng trăm triệu đồng.

Công an khuyến cáo người dân cần bình tĩnh trước mọi thông tin lan truyền trên mạng, tuyệt đối không truy cập link lạ, nhóm kín hoặc file chưa được kiểm chứng. “Hãy dừng lại trước khi bấm. Một giây tò mò có thể trả giá bằng cả tài khoản lẫn tài sản của bạn”, cơ quan chức năng nhấn mạnh.

Người dân được khuyến nghị chủ động bảo vệ mình và người thân, nâng cao ý thức an toàn thông tin và báo ngay cho cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu bất thường.