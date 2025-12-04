"Lộ diện" 3 từ khóa nổi bật nhất 2025 theo công bố từ nhà xuất bản ĐH Oxford

HHTO - Gần đây, nhà xuất bản Đại học Oxford vừa công bố 3 từ khóa nổi bật nhất năm 3035, bao gồm: “Aura farming”, “Biohack” và “Rage bait”. Mỗi từ khóa mang mỗi ý nghĩa khác nhau nhưng nhìn chung, cả ba đều xoay quanh về hình ảnh cá nhân trong thời buổi mạng xã hội phổ biến hiện nay.

“Aura farming”

Là thuật ngữ dùng để miêu tả việc xây dựng một hình tượng tự tin và cuốn hút nhằm thu hút ánh nhìn của người khác một cách tinh tế. “Aura” thông thường được hiểu là khí chất, thần thái, còn “Farming” là một từ phổ biến trong game, chỉ việc “cày cuốc” để tích lũy những thành tựu mong muốn.

Ảnh: Oxford University Press.

Khi ghép lại, “Aura farming” phản ánh xu hướng của giới trẻ hiện nay: Chú trọng xây dựng hình ảnh cá nhân một cách chỉn chu và hoàn thiện nhất trong mắt người khác.

“Biohack”

Còn gọi là “bẻ khoá sinh học”, là xu hướng tối ưu hoá bản thể sinh học của con người. Điều này có thể bao gồm cải thiện sức khỏe thể chất, tinh thần và tuổi thọ thông qua chế độ ăn uống phù hợp, thói quen lành mạnh, hoặc nhờ vào sự hỗ trợ và can thiệp của công nghệ.

Ảnh: Oxford University Press.

Dù đã xuất hiện từ lâu, nhưng chỉ trong thời gian gần đây, khi “biohack” trở thành mối quan tâm của giới nhà giàu - những cá nhân sẵn sàng chi tiêu khoản lớn để “trẻ hoá”, từ khoá này mới thực sự bùng nổ trở lại.

“Rage bait”

Đây là từ dùng để chỉ những nội dung trực tuyến được tạo ra với chủ đích kích thích cảm xúc mạnh ở người xem, đặc biệt là sự phẫn nộ, khó chịu hoặc tranh cãi, nhằm thu hút tương tác. Ví dụ điển hình cho dạng nội dung này là các video pha trà sữa với hành, hay những content cố ý “ship” OTP gây tranh cãi trong cộng đồng fan idol.

Ảnh: Oxford University Press.

Với “Rage bait”, cảm xúc giận dữ đã trở thành một dạng sức hút khó lý giải khiến người xem bị cuốn vào nội dung được đăng tải. Nó không chỉ cho thấy sự ám ảnh của một bộ phận giới trẻ với mạng xã hội mà còn nhắc nhở người dùng về sự lan rộng của những nội dung kích động mang tính "câu view" trên các nền tảng trực tuyến.

Bạn Nguyễn Đoàn Hải Tuấn (sinh năm 2007) bày tỏ: "Thật ra mình đã nghe nhiều về hai từ khóa ‘Aura framing’ và ‘Rage bait’ trong vài năm gần đây, trong khi ‘Biohack’ thì vẫn khá xa lạ. Cá nhân mình không thích ‘Rage bait’ vì nó thể hiện cách thu hút sự chú ý theo hướng tiêu cực và thái quá của nhiều bạn trẻ hiện nay. Còn với ‘Aura framing’, mình cảm giác nó giống như ánh đèn sân khấu, mọi người luôn cố gắng hoàn thiện bản thân trước mắt người khác, nhưng đó chỉ là hình tượng được xây dựng chứ không phản ánh hoàn toàn sự thật".

Bạn Nguyễn Đoàn Hải Tuấn chia sẻ. Ảnh: NVCC

Nếu theo dõi thường xuyên, có thể thấy ba từ khoá trên đã xuất hiện từ trước. Tuy nhiên, trong bối cảnh những xu hướng đề cao hình ảnh cá nhân ngày càng phổ biến, chúng lại càng được quan tâm và ưa chuộng hơn bao giờ hết.