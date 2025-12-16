Video gió giật mạnh cấp 10 khiến tượng Nữ thần Tự Do bản sao ở Brazil đổ gục

HHTO - Một cơn gió giật mạnh đã khiến bức tượng Nữ thần Tự Do bản sao ở Brazil đổ xuống. Hình ảnh bức tượng cao 24 mét không thể đứng vững trước dông gió một lần nữa cho thấy sức mạnh của thiên nhiên, và cho thấy việc ra ngoài trời khi mưa dông có thể nguy hiểm đến thế nào.

Đoạn video ghi lại hình ảnh bức tượng Nữ thần Tự Do bản sao gục dần từ trên cao xuống đất đang được chia sẻ rất nhanh chóng trên mạng xã hội, có lẽ vì nó là hình ảnh thật sự ấn tượng cho thấy rằng một khi thiên nhiên đã phô diễn sức mạnh thì vô cùng khó chống đỡ.

Đây là video:

Nguồn: BNO News Live.

Bức tượng này được dựng vào năm 2020, bên ngoài đại siêu thị Havan ở thành phố Guaiba (bang Rio Grande do Sul, Brazil). Hôm qua, 15/12, ở đây đã xảy ra một cơn dông mạnh, sức gió lên tới 90 km/h (cấp 10), theo trang Hindustan Times.



Và một đợt gió giật mạnh đã “hạ gục” bức tượng. Trong video, có thể thấy bức tượng dần ngả về phía trước, rồi đổ gục xuống bãi đậu xe. Chỉ còn cái đế cao 11 mét bên dưới bức tượng là còn nguyên.

Khi sự cố xảy ra, nhiều người dân vội vàng di chuyển xe cộ để tránh bị thương hoặc hư hại tài sản.

Thị trưởng Marcelo Maranata của thành phố Guaiba đã xác nhận trên mạng xã hội về sự việc gió quật đổ bức tượng, và nói cũng may là không ai bị thương. Phía đại siêu thị Havan thì khẳng định bức tượng này đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật, không phải do chất lượng kém đến mức “gió thổi cũng ngã”.



Bức tượng cao 24 mét ngã gục. Ảnh: BNO News.

Ngày hôm qua, lực lượng phòng vệ dân sự địa phương ở Guaiba đã đưa ra cảnh báo về gió mạnh, đề nghị người dân ở trong nhà, rút các thiết bị điện, đóng chặt các cửa chính và cửa sổ.

Các nhà chức trách của thành phố cũng nhấn mạnh, sự việc này một lần nữa cho thấy tại sao cần tìm chỗ trú ngay hoặc ở yên trong nhà khi ngoài trời đang có mưa dông. Vì trong cơn dông, không thể biết gió mạnh sẽ nổi lên lúc nào, và dù người đi đường không bị ngã vì gió thì cũng có nguy cơ bị các mảnh vỡ văng trúng, hoặc bị cây cối, cột, biển báo, tượng… chẳng may đổ vào, rất nguy hiểm.

