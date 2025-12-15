Làm mới nhiều nét văn hóa thú vị như xin xăm, lô tô… Awesome Immersive Tour thu hút người trẻ

Không chỉ là hoạt động trải nghiệm công nghệ thông thường, Awesome Immersive Tour đưa người trẻ tại nhiều tỉnh thành vào hành trình khám phá nét đẹp văn hóa, tận hưởng không khí lễ hội sôi động, nhận nhiều phần quà hấp dẫn… với sự đồng hành của Galaxy A56 5G.

Vui như Tết với lô tô và xin xăm trong thời đại AI

Diễn ra tại nhiều cửa hàng di động lớn trên toàn quốc như Thế Giới Di Động, FPT Shop, Viettel, CellphoneS… Awesome Immersive Tour gây ấn tượng lớn nhờ chuỗi hoạt động thú vị, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại nhằm mang đến trải nghiệm công nghệ thú vị cho người trẻ. Trong đó phải kể đến các hoạt động như gieo quẻ xin xăm, thử tài ca dao tục ngữ, gọi lô tô, chụp ảnh, bốc thăm may mắn, nhận deal hời và quà tặng... Tất cả đều được làm mới theo cách gần gũi với người trẻ, ứng dụng AI cũng như thiết bị công nghệ hiện đại như Galaxy A56 5G để dẫn dắt hành trình trải nghiệm.

Hoạt động Lô tô khuấy động không khí tại các điểm tổ chức Awesome Immersive Tour

Nếu có dịp đi ngang một cửa hàng đang diễn ra chương trình, bạn sẽ bị thu hút ngay bởi tiếng gọi số lô tô ngọt như mía lùi của các nghệ sĩ, tiếng cười nói giòn tan của những bạn trẻ may mắn trúng thưởng, hay đơn giản là nụ cười tủm tỉm của một Gen Z may mắn rút được quẻ Đại Cát khi xin xăm. Hoạt động Lô tô sẽ được tổ chức tại một số cửa hàng nhất định nhằm khuấy động không khí và tạo thêm cơ hội rinh quà cho người chơi. Bạn có thể nhận phiếu dò số, nghe nghệ sĩ gọi số và kiểm tra xem mình có phải là người đầu tiên hoàn thành được dãy số của chương trình. Giữa các phần hô số, nghệ sĩ lô tô sẽ đặt các câu hỏi bất ngờ và người trả lời chính xác cũng có cơ hội rinh quà.

Galaxy A56 5G, “nhân tố” dẫn dắt trải nghiệm đỉnh cao

Galaxy A56 5G là nhân tố quan trọng, góp mặt trong mọi trải nghiệm tại Awesome Immersive Tour. Có lúc chiếc điện thoại này đóng vai trò phó nháy, đôi khi lại là “chìa khoá” giải mã câu đố ca dao, dẫn dắt người chơi trong hành trình thu thập tem trải nghiệm để quay số may mắn. Đặc biệt, tại hoạt động xin xăm, Galaxy A56 5G còn hoá thân thành “thầy bói” xem quẻ cực mượt cho người trẻ. Sau khi đã rút được lá xăm may mắn, người tham gia chỉ việc triệu hồi Gemini Live, chia sẻ camera để trợ lý này có thể nhìn thấy nội dung in trên đó. Khả năng giải đáp thông tin nhanh nhạy, chính xác bằng tiếng Việt của Gemini Live sẽ giúp Gen Z hiểu ngay ý nghĩa đằng sau quẻ bói, ảnh hưởng của nó và lời khuyên cho người rút để có năm mới tốt lành. Việc lồng ghép trợ lý AI toàn tri như Gemini Live với vai trò “thầy bói” mang đến sự thích thú lớn cho người trẻ khi tham gia hoạt động.

Xin xăm và giải xăm bằng Gemini Live, một trải nghiệm vừa quen vừa lạ mà Gen Z không nên bỏ qua

Tại khu vực đoán tên món ăn, địa danh cũng như hoàn tất các câu ca dao bị khuyết từ, tính năng Khoanh tròn để tìm kiếm (Circle To Search) trên Galaxy A56 5G được tận dụng triệt để. Người tham gia chỉ việc hướng camera điện thoại vào hình ảnh, nhấn giữ phím Home và khoanh tròn đối tượng trên màn hình là mọi thông tin liên quan đã hiện ra. Một cách quá dễ dàng để rinh ngay các phần bánh và nước trái cây từ chương trình.

Có Circle To Search, không câu đố nào làm khó được người trẻ

Sang đến khu vực chụp “Lên Galaxy A, Ảnh Đẹp Bao La”, camera Nightography HDR của chiếc điện thoại này một lần nữa đóng vai trò phó nháy, tạo nên những bức ảnh sắc nét bất kể điều kiện ánh sáng. Tính năng Best Face (Chân Dung Đẹp Nhất) cho phép người trẻ chủ động chọn biểu cảm và góc mặt ưng ý sau khi đã chụp xong, trong khi Create Filter (Tạo Bộ Lọc) giúp trích xuất filter từ ảnh mẫu có sẵn và áp nhanh lên ảnh vừa chụp mà không cần chỉnh thông số phức tạp. Ở khu trải nghiệm này, ngoài một tem tích lũy, người tham gia còn được in ngay tấm ảnh ưng ý nhất của mình để làm kỷ niệm.

Vừa chụp ảnh đẹp, vừa có ảnh xinh mang về, đặc quyền chỉ có tại Awesome Immersive Tour

“Cẩm nang” trải nghiệm Awesome Immersive Tour

Cho những ai đang nhăm nhe tham dự Awesome Immersive Tour thì đây là tất cả những gì bạn cần biết. Đầu tiên, hãy tìm cửa hàng gần nhất đang tổ chức chương trình theo danh sách tại đây. Hành trình của bạn sẽ bắt đầu tại khu vực Check-in, nơi nhân viên hướng dẫn người chơi quét QR đăng ký và cung cấp thông tin cá nhân. Bước sang khu vực “Lên Galaxy A, AI Xịn Lắm Nha”, người tham gia sẽ được trải nghiệm xin xăm và giải xăm bằng Gemini Live, đồng thời hoàn thành thử thách tìm tên món ăn với Circle To Search. Khu vực kế tiếp là “Lên Galaxy A, Ảnh Đẹp Bao La” nơi bạn thoả sức khoe dáng trước background đậm chất lễ hội. Chờ đón người chơi ở khu vực thứ ba là “Lên Galaxy A, Deal Hời Cực Đã”, nơi trên tay siêu phẩm Galaxy A56 5G khám phá loạt deal hời đang được Samsung áp dụng khi thăng hạng mẫu điện thoại này trong tháng 12/2025.

Hàng loạt phần quà hấp dẫn mà nhiều bạn trẻ phải FOMO săn đón

Hoàn thành trải nghiệm ở từng khu vực, người trẻ sẽ nhận ngay một tem xác nhận. Thu thập đủ tem là bạn đã có thể tham gia vòng quay may mắn để nhận về nhiều phần quà hấp dẫn như túi tote, nón, móc điện thoại, tai nghe, voucher 500.000 đồng…

Hiện Awesome Immersive Tour vẫn tiếp tục được tổ chức tại các tỉnh thành trong tháng 12 này. Nhanh tay tham gia để lên đời Galaxy A56 5G, nhận deal hời và nhiều phần quà vô cùng hấp dẫn.