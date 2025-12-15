Từ 15/12, hát karaoke gây ồn ào bất kỳ lúc nào cũng có thể bị phạt tới cả trăm triệu đồng

HHTO - Từ 15/12/2025 hành vi hát karaoke sẽ bị xử phạt hành chính về vi phạm tiếng ồn. Theo đó, bất kể thời gian nào hát karaoke đều có thể bị xử phạt nếu tiếng ồn vượt quá mức quy định.

Khoản 1 Điều 8 Nghị định 144/2021/NĐ-CP có quy định mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định về bảo đảm sự yên tĩnh chung.

Theo đó, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

- Gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22h ngày hôm trước đến 6h sáng ngày hôm sau, có thể hiểu các hành vi này bao gồm cả hát karaoke…

Như vậy, quy định hiện hành tại Nghị định 144/2021/NĐ-CP, nếu người nào vi phạm hát karaoke gây ồn ào hàng xóm có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Điều 9 Nghị định 282/2025/NĐ-CP về vi phạm quy định về bảo đảm sự yên tĩnh chung, sẽ phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi:

- Không thực hiện các quy định về giữ yên tĩnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nhà điều dưỡng, trường học hoặc ở những nơi khác có quy định phải giữ yên tĩnh chung.

- Bán hàng ăn uống, giải khát quá giờ quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương…

Nghị định 282 đã không còn đề cập đến hành vi gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22h ngày hôm trước đến 6h sáng ngày hôm sau.

Tuy nhiên Nghị định 282/2025/NĐ-CP đã bổ sung nội dung tại khoản 3 tại Điều 9. Cụ thể, các hành vi vi phạm hành chính về tiếng ồn chưa được quy định tại Nghị định này được xử lý, xử phạt theo quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Như vậy, từ 15/12/2025 hành vi hát karaoke quá mức độ tiếng ồn cho phép sẽ bị xử phạt hành chính về vi phạm tiếng ồn. Theo đó, bất kể thời gian nào hát karaoke đều có thể bị xử phạt nếu tiếng ồn vượt quá mức quy định.

Theo Quy chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT, tại các khu chung cư, các nhà ở riêng lẻ nằm cách biệt hoặc liền kề… tiếng ồn do hoạt động sản xuất, xây dựng, thương mại, dịch vụ và sinh hoạt không được vượt quá mức sau:

- Từ 6h - 21h: 70 dBA;

- Từ 21h - 6h sáng: 55 dBA.

Nếu hát karaoke vượt quá giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn theo tiêu chuẩn trên thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 22 Nghị định 45 năm 2022 với các mức phạt như sau:

Trên thực tế, mặc dù đã có chế tài cụ thể nhưng việc xử phạt các hành vi nêu trên còn gặp nhiều khó khăn bởi để xử phạt được trong trường hợp này cần phải có các dụng cụ đo đạc tiếng ồn cũng như giám định, phân tích mức độ gây tiềng ồn.