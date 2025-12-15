Nam sinh lớp 11 giành huy chương Vàng SEA Games 33, đi vào lịch sử thể thao Việt Nam

HHTO - Ở tuổi 16, khi nhiều bạn bè cùng trang lứa vẫn đang miệt mài trên ghế nhà trường, nam sinh lớp 11 Trần Hoàng Khôi đã làm nên điều chưa từng có cho thể thao Việt Nam. Tấm huy chương Vàng SEA Games 33 của cậu bạn không chỉ gây bất ngờ lớn, mà còn được xem là cột mốc lịch sử của bộ môn bowling Việt Nam tại đấu trường khu vực.

Xuất hiện tại SEA Games 33 với tư cách là một trong những vận động viên trẻ nhất của đoàn thể thao Việt Nam, Trần Hoàng Khôi nhanh chóng trở thành cái tên gây chú ý đặc biệt. Ít ai ngờ rằng nam sinh sinh năm 2009, hiện đang theo học lớp 11, lại có thể vượt qua hàng loạt đối thủ dày dạn kinh nghiệm để bước lên bục cao nhất ở nội dung bowling đơn nam.

Hoàng Khôi thi đấu với tâm lý vững vàng hiếm thấy so với độ tuổi. Trong suốt các lượt ném quyết định, cậu bạn duy trì phong độ ổn định, xử lý chính xác từng tình huống, qua đó tạo nên màn bứt phá ngoạn mục trước những đối thủ được đánh giá cao hơn. Chiến thắng này mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên trong lịch sử bowling Việt Nam tại SEA Games, mở ra một dấu mốc đáng nhớ cho bộ môn còn khá mới mẻ này.

Trần Hoàng Khôi là VĐV trẻ nhất giành HCV cho thể thao Việt Nam tính tới thời điểm này ở SEA Games 33. (Ảnh: Liên đoàn Bowling Thái Lan)

Không chỉ gây ấn tượng bởi thành tích, hành trình của Hoàng Khôi còn khiến nhiều người nể phục khi nam sinh phải song song cân bằng giữa việc học văn hóa và tập luyện thể thao đỉnh cao. Ở độ tuổi học sinh phổ thông, việc tham dự một kỳ đại hội thể thao lớn như SEA Games đã là áp lực không nhỏ, song nam sinh lớp 11 vẫn thể hiện được bản lĩnh, sự tập trung và tinh thần thi đấu tự tin.

Hoàng Khôi (áo đỏ) lên bục nhận huy chương. (Ảnh: Liên Đoàn Bowling Thái Lan)

Tấm HCV của Trần Hoàng Khôi không đơn thuần là chiến thắng cá nhân, mà còn cho thấy tiềm năng phát triển của bowling Việt Nam trong tương lai. Thành tích này góp phần khẳng định hướng đi đúng đắn trong công tác đào tạo trẻ, đồng thời truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các vận động viên trẻ dám mơ ước và chinh phục những đỉnh cao mới.

Ở tuổi 16, Trần Hoàng Khôi vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước. Nhưng ngay từ bây giờ, nam sinh lớp 11 ấy đã kịp ghi tên mình vào lịch sử thể thao Việt Nam bằng một chiến tích đặc biệt - chiến tích của tuổi trẻ, bản lĩnh và khát vọng vươn lên trên đấu trường khu vực.