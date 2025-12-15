Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Nam sinh lớp 11 giành huy chương Vàng SEA Games 33, đi vào lịch sử thể thao Việt Nam

Linh Lê

HHTO - Ở tuổi 16, khi nhiều bạn bè cùng trang lứa vẫn đang miệt mài trên ghế nhà trường, nam sinh lớp 11 Trần Hoàng Khôi đã làm nên điều chưa từng có cho thể thao Việt Nam. Tấm huy chương Vàng SEA Games 33 của cậu bạn không chỉ gây bất ngờ lớn, mà còn được xem là cột mốc lịch sử của bộ môn bowling Việt Nam tại đấu trường khu vực.

Xuất hiện tại SEA Games 33 với tư cách là một trong những vận động viên trẻ nhất của đoàn thể thao Việt Nam, Trần Hoàng Khôi nhanh chóng trở thành cái tên gây chú ý đặc biệt. Ít ai ngờ rằng nam sinh sinh năm 2009, hiện đang theo học lớp 11, lại có thể vượt qua hàng loạt đối thủ dày dạn kinh nghiệm để bước lên bục cao nhất ở nội dung bowling đơn nam.

Hoàng Khôi thi đấu với tâm lý vững vàng hiếm thấy so với độ tuổi. Trong suốt các lượt ném quyết định, cậu bạn duy trì phong độ ổn định, xử lý chính xác từng tình huống, qua đó tạo nên màn bứt phá ngoạn mục trước những đối thủ được đánh giá cao hơn. Chiến thắng này mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên trong lịch sử bowling Việt Nam tại SEA Games, mở ra một dấu mốc đáng nhớ cho bộ môn còn khá mới mẻ này.

nguyen-hoang-khoi-la-vdv-tre-nhat-gianh-hcv-cho-the-thao-viet-nam-tinh-toi-thoi-diem-nay-o-sea-games-33-1765709967646431810100.jpg
Trần Hoàng Khôi là VĐV trẻ nhất giành HCV cho thể thao Việt Nam tính tới thời điểm này ở SEA Games 33. (Ảnh: Liên đoàn Bowling Thái Lan)

Không chỉ gây ấn tượng bởi thành tích, hành trình của Hoàng Khôi còn khiến nhiều người nể phục khi nam sinh phải song song cân bằng giữa việc học văn hóa và tập luyện thể thao đỉnh cao. Ở độ tuổi học sinh phổ thông, việc tham dự một kỳ đại hội thể thao lớn như SEA Games đã là áp lực không nhỏ, song nam sinh lớp 11 vẫn thể hiện được bản lĩnh, sự tập trung và tinh thần thi đấu tự tin.

hoang-khoi-tren-buc-nhan-huy-chuong-17657099675991138783685.jpg
Hoàng Khôi (áo đỏ) lên bục nhận huy chương. (Ảnh: Liên Đoàn Bowling Thái Lan)

Tấm HCV của Trần Hoàng Khôi không đơn thuần là chiến thắng cá nhân, mà còn cho thấy tiềm năng phát triển của bowling Việt Nam trong tương lai. Thành tích này góp phần khẳng định hướng đi đúng đắn trong công tác đào tạo trẻ, đồng thời truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các vận động viên trẻ dám mơ ước và chinh phục những đỉnh cao mới.

Ở tuổi 16, Trần Hoàng Khôi vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước. Nhưng ngay từ bây giờ, nam sinh lớp 11 ấy đã kịp ghi tên mình vào lịch sử thể thao Việt Nam bằng một chiến tích đặc biệt - chiến tích của tuổi trẻ, bản lĩnh và khát vọng vươn lên trên đấu trường khu vực.

coverfb.jpg
Linh Lê
#SEA Games 33 #Trần Hoàng Khôi #thể thao Việt Nam #Huy chương Vàng #bowling #nam sinh 16 tuổi

Cùng chuyên mục