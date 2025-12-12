Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Có bắt buộc phải đổi Giấy phép lái xe mới màu hồng ngay trong năm 2025?

Linh Lê

HHTO - Hiện tại đã bắt đầu cấp Giấy phép lái xe mẫu mới, vậy có bắt buộc phải đổi GPLX mới màu hồng ngay trong năm 2025 không?

Cục Cảnh sát Giao thông vừa cấp Giấy phép lái xe (GPLX) mới màu hồng cho người dân.

Có thể thấy, hình thức của giấy phép lái xe mới có thay đổi về màu sắc so với mẫu cũ, bổ sung thêm trường thông tin trên giấy như: cơ quan cấp, ngày cấp, ngày hết hạn, các điều kiện hạn chế theo quy định về mẫu giấy phép lái xe nội địa của Công ước Viên 1968.

Về công nghệ chống làm giả, mẫu phôi và màng phủ bảo an đảm bảo hiệu quả bảo mật trên giấy phép lái xe để hạn chế tình trạng giấy phép lái xe giả.

Giấy phép lái xe là một tài liệu in bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Phôi giấy phép lái xe được làm bằng vật liệu PET hoặc vật liệu có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương, có hoa văn màu hồng và các ký hiệu bảo mật, có kích thước 85,6 x 53,98 x 0,76 mm.

Mặt trước của giấy phép lái xe có dòng chữ "GIẤY PHÉP LÁI XE/ DRIVER'S LICENSE", chữ "Số/No." có màu đỏ.

Dòng chữ "CÁC LOẠI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ ĐƯỢC ĐIỀU KHIỂN", "Ngày trúng tuyển" có màu đen, in đậm. Các chữ khác màu đen.

Ảnh của người lái xe chụp trên nền màu xanh da trời được in trực tiếp trên giấy phép lái xe. Có lớp màng phủ bảo an trên hai mặt của giấy phép lái xe.

Mặt trước của giấy phép lái xe được hiển thị những thông tin sau: Số giấy phép lái xe, họ tên của người lái xe, ngày sinh, quốc tịch, ngày cấp, ngày hết hạn, cơ quan cấp, nơi cư trú, hạng.

Mặt sau của giấy phép lái xe được hiển thị những thông tin sau: Các loại xe cơ giới được điều khiển (ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh), ngày trúng tuyển, có mã hai chiều (QR) để đọc, giải mã nhanh thông tin trên giấy phép lái xe và liên kết với hệ thống thông tin giấy phép lái xe tại Cục Cảnh sát giao thông.

Trên giấy phép lái xe cũng in từng hạng giấy phép lái xe mà người lái xe được phép điều khiển (hiển thị bằng tiếng Việt và tiếng Anh); điều kiện hạn chế và mã số điều kiện hạn chế của giấy phép lái xe.

Theo luật thì GPLX được cấp trước ngày 1/1/2025 được tiếp tục sử dụng theo thời hạn ghi trên GPLX.

Do đó, đối với GPLX đến hạn và có nhu cầu đổi, cấp lại sẽ được đổi theo mẫu mới theo quy định của Bộ Công an.

Như vậy, người dân đang sử dụng GPLX cũ mà còn thời hạn thì được tiếp tục sử dụng, không phải đổi GPLX mới màu hồng.

Hiện nay, thủ tục cấp đổi GPLX đã thuận tiện hơn cho người dân. Thay vì phải đến các điểm cấp đổi thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, người dân có thể đến 813 điểm cấp đổi do công an cấp xã phụ trách để làm thủ tục.

Thuận tiện nhất khi tham gia giao thông hiện nay là người dân có thể xuất trình GPLX trên VNeID hoặc đọc số GPLX (trường hợp mới thi sát hạch chưa được cấp bằng) để Cảnh sát giao thông kiểm tra.

Linh Lê
Theo Thư viện Pháp luật
