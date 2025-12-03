Tạo ảnh Giáng sinh trên đường phố chỉ với câu lệnh của Gemini AI

Chỉ cần một tấm ảnh chân dung và chọn phong cách Noel yêu thích, Gemini sẽ tạo ngay bộ ảnh “chuẩn phố đêm Giáng sinh” với trang phục nổi bật và phong cách mùa lễ hội đầy sức hút, hoàn toàn phù hợp để làm avatar Facebook hoặc đăng Story bắt trend Giáng sinh mà không cần bước chân ra ngoài.

Bước 1: Truy cập công cụ và tải ảnh lên

Bước 2: Nhập câu lệnh

Sao chép và dán (copy - paste) câu lệnh dưới đây vào Gemini.

Câu lệnh 1:

Tạo ảnh chân dung, một tòa nhà được trang trí công phu cho Lễ Giáng sinh, có lẽ là một quán cà phê, cô ấy mặc áo da bomber đen, bên trong là áo len cổ lọ màu trắng, chân váy đen ngắn mang boots đen, đội mũ len và tay cầm ly cà phê đang bước đi, nét mặt tự nhiên nhìn về phía máy ảnh Tòa nhà: Một tòa nhà nhiều tầng, màu trắng với các chi tiết kiến trúc phức tạp và nhiều cửa sổ. được hiển thị rõ ràng trên mặt tiền.

Trang trí Giáng sinh: Quà tặng và Gấu Teddy: Mặt tiền tòa nhà được bao phủ bởi rất nhiều hộp quà có kích thước và màu sắc khác nhau (đỏ, vàng, hồng, xanh nhạt, trắng), cùng với nhiều chú gấu Teddy nhồi bông to nhỏ khác nhau được gắn vào.

Cây thông Noel: Một cây thông Noel màu xanh khổng lồ, được trang trí bằng đèn và đồ trang trí màu vàng, đứng bên trái tòa nhà.

Ông già Noel: Một bức tượng Ông già Noel nhỏ hơn với túi quà nằm dưới cây thông Noel. Bầu trời: Bầu trời vào buổi tối.

Cảnh quan thành phố: Con đường và vỉa hè được nhìn thấy ở tiền cảnh, với vạch kẻ đường dành cho người đi bộ ở bên phải. Các tòa nhà và cây cối khác có thể được nhìn thấy ở hậu cảnh, mặc dù chúng không rõ ràng. Ở phía trên bên phải, và một số chi tiết trang trí bằng kim loại màu đen khác. Ảnh chụp từ góc chính diện, cho thấy tòa nhà và một phần của cảnh quan xung quanh. Ánh sáng tự nhiên. Ảnh sắc nét.

Câu lệnh 2

Giữ nguyên biểu cảm khuôn mặt tôi cung cấp 100% giống hệt và giúp tôi tạo một bức ảnh chân dung cận cảnh của cô gái. Chất lượng ảnh 8K. Cô ấy là một cô gái trẻ. Thân hình mảnh mai. Trang phục: Cô ấy mặc một chiếc áo ôm trễ vai cùng chân váy đen jeans, mang boots cao cổ, đeo chụp tai giữ ấm. Một tay đang cầm ô che. Cô ấy trang điểm kỹ lưỡng, tông màu hồng phấn đáng yêu. Tóc cô ấy dài màu nâu sẫm, dày, tết ​​một bên thả bồng bềnh, bím tóc dài qua eo, rối nhẹ tự nhiên. Khuôn mặt: Cô ấy đang tạo dáng chụp ảnh, biểu cảm nhẹ nhàng, tươi tắn. Bức ảnh chụp không gian trang trí theo chủ đề Giáng sinh (Christmas) rất sớm, đặt ngoài trời, có thể là mặt tiền của một quán cà phê hoặc cửa hàng. Các yếu tố nổi bật: Cây thông Noel: Một cây thông lớn ở phía bên phải lối vào được trang trí với nhiều chú gấu bông trắng đội khăn quàng đỏ, nơ đỏ, ngọc trai đỏ và đồ trang trí hình que kẹo/kẹo mút xoắn ốc màu đỏ trắng. Dưới gốc cây thông Noel là những chú gấu bông trắng được đặt trong những chiếc giỏ mây tre đan. Gấu bông: Có rất nhiều gấu bông với nhiều kích cỡ khác nhau. Nổi bật nhất là một chú gấu bông rất lớn nằm trên hộp quà màu đỏ bên trái lối vào. (phông nền): Phía sau là lối vào quán cà phê được trang trí theo phong cách Giáng sinh với tường sơn trắng. Hộp quà: Nhiều hộp quà màu đỏ với nơ trắng và bạc được sắp xếp bên dưới. Hiệu ứng "tuyết": Những hạt xốp trắng rải rác trên mặt đất và được phủ lên các vật trang trí để tạo hiệu ứng tuyết rơi giả, không làm thay đổi khuôn mặt tôi.

Bước 3: Hoàn thiện và tải về

Sau khi nhập prompt, Gemini AI sẽ cần vài giây để xử lý. Nếu kết quả chưa ưng ý, bạn hãy thử điều chỉnh một vài từ khóa trong câu lệnh (Ví dụ: thay straw hat bằng wide-brim sun hat) và nhấn "Regenerate" để xem các biến thể khác.

Khi đã có bức ảnh nàng thơ hoàn hảo, bạn chỉ cần tải về và sẵn sàng đăng trên mạng xã hội.