Tin vui cho những ai đang sử dụng iPhone 11 vào năm 2026

HHTO - Dự báo iPhone 11 vẫn được hỗ trợ iOS 27 vào năm 2026 để tập trung cải thiện hiệu suất và kéo dài tuổi thọ thiết bị.

Nếu bạn đang sử dụng iPhone 11 và cảm thấy chiếc điện thoại của mình bắt đầu chậm chạp hoặc gặp lỗi vặt khi lên iOS 26, thì phiên bản iOS 27 sắp tới chính là điều bạn đang mong chờ. Thay vì chạy đua với những công nghệ, Apple dự kiến sẽ thay đổi chiến lược để quay về chăm sóc trải nghiệm cơ bản của người dùng.

Điểm đặc biệt nhất của iOS 27 nằm ở chỗ nó không tập trung vào các tính năng mới lạ hay thay đổi giao diện hào nhoáng. Mục tiêu chính của phiên bản này là sửa lỗi, tối ưu hóa hệ thống để máy chạy mượt mà hơn và tiết kiệm pin hơn. Điều này xuất phát từ thực tế là bản cập nhật iOS 26 trước đó đã nhồi nhét quá nhiều tính năng nặng, khiến các dòng máy đời cũ như iPhone 11 gặp hiện tượng giật lag.

Do đó, iOS 27 được ví như một liều thuốc để "chữa lành" và giúp thiết bị hoạt động trơn tru trở lại.

Về câu hỏi liệu iPhone 11 có còn được hỗ trợ hay không, các dự đoán hiện tại đều nghiêng về câu trả lời là có. Mặc dù đến năm 2026, iPhone 11 đã trở thành một thiết bị khá cũ, nhưng vì iOS 27 tập trung vào sự ổn định nhẹ nhàng nên cấu hình của iPhone 11 vẫn đủ sức đáp ứng. Đây rất có thể sẽ là bản cập nhật lớn cuối cùng dành cho dòng máy này, giúp kéo dài tuổi thọ của nó thêm một năm nữa trước khi Apple chính thức ngừng hỗ trợ.

Nếu không có gì thay đổi, Apple sẽ tuân theo lộ trình WWDC quen thuộc:

Ra mắt & Beta 1: Thứ Hai, 8/6/2026 (tại WWDC).

Public Beta: Tháng 7/2026.

Chính thức: Tháng 9/2026.

Với sự tập trung vào độ ổn định thay vì tính năng nặng nề, iOS 27 là cơ hội hoàn hảo để kéo dài tuổi thọ cho iPhone 11. Tuy nhiên, nếu bạn muốn trải nghiệm các tính năng AI tiên tiến nhất, việc nâng cấp lên iPhone 17 với chip A19 sẽ là lựa chọn hợp lý hơn.