iPhone bản gập sẽ ra mắt vào 2026, là chiếc iPhone đắt nhất từ trước tới nay?

HHTO - Sau thời gian dài phát triển nguyên mẫu, iPhone phiên bản gập của Apple hiện đã bước vào giai đoạn sản xuất khoảng 100 máy thử nghiệm. Đây là bước quan trọng để Apple và các đối tác đánh giá độ ổn định của phần cứng, thiết kế, bản lề cũng như khả năng sản xuất hàng loạt.

Màn hình gập phẳng không nếp gấp: Điểm tạo khác biệt của Apple

Một trong những điểm gây chú ý mạnh nhất trên iPhone phiên bản gập nằm ở chính màn hình bên trong. Theo báo cáo, Apple đã phát triển được công nghệ giúp xóa bỏ hoàn toàn “nếp gấp” - vấn đề khiến người dùng dè dặt với điện thoại gập trong nhiều năm qua.

Màn hình iPhone phiên bản gập sẽ do Samsung Display sản xuất, nhưng cấu trúc tấm nền, vật liệu hỗ trợ, kỹ thuật ép lớp và thiết kế gia cường lại được Apple chủ động phát triển. Nhờ đó, khi mở hoàn toàn, màn hình hứa hẹn phẳng lì thay vì để lại một “đường gãy” ở giữa như hầu hết smartphone gập hiện nay.

Nếu tính năng này được hiện thực hóa trên sản phẩm thương mại, iPhone phiên bản gập có thể trở thành thiết bị đầu tiên đưa trải nghiệm màn hình gập đến mức “liền mạch như máy không gập”. Điều này không chỉ nâng tầm chất lượng phần cứng mà còn tạo lợi thế cạnh tranh mạnh so với các đối thủ đang dẫn đầu thị trường máy gập như Samsung, Honor hay Huawei.

Ngoài màn hình, Apple cũng được cho là đang nghiên cứu hệ thống bản lề mới giúp tăng độ bền, hạn chế bụi lọt vào và giảm tiếng ồn khi gập mở - vốn là các vấn đề lớn ở dòng máy gập truyền thống.

Giá dự đoán 2.399 USD - có thể là chiếc iPhone đắt nhất từ trước tới nay

Bên cạnh những cải tiến về công nghệ, mức giá được dự đoán của iPhone phiên bản gập cũng đang khiến cộng đồng công nghệ xôn xao. Theo phân tích chuỗi cung ứng, giá bán có thể rơi vào khoảng 2.399 USD (tương đương 63,2 triệu đồng), cao hơn cả iPhone Pro Max ở cấu hình đắt nhất.

Mức giá này được cho là phản ánh đúng chi phí phát triển của Apple: màn hình gập không nếp vốn cực kỳ khó sản xuất, bản lề đắt đỏ, linh kiện được tùy chỉnh riêng và quy trình lắp ráp phức tạp hơn đáng kể so với iPhone thông thường.

Dù vậy, mức giá cao chưa chắc là rào cản lớn. Dòng máy gập đang dần bùng nổ, đặc biệt ở phân khúc cao cấp, nơi người dùng sẵn sàng chi nhiều hơn để sở hữu công nghệ mới. Nếu Apple thực sự mang đến trải nghiệm không nếp gấp và độ hoàn thiện vượt trội, iPhone phiên bản gập có thể nhanh chóng trở thành tâm điểm của thị trường trong năm 2026.