Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Công dân số

Google News

iPhone bản gập sẽ ra mắt vào 2026, là chiếc iPhone đắt nhất từ trước tới nay?

Sơn Trần

HHTO - Sau thời gian dài phát triển nguyên mẫu, iPhone phiên bản gập của Apple hiện đã bước vào giai đoạn sản xuất khoảng 100 máy thử nghiệm. Đây là bước quan trọng để Apple và các đối tác đánh giá độ ổn định của phần cứng, thiết kế, bản lề cũng như khả năng sản xuất hàng loạt.

Màn hình gập phẳng không nếp gấp: Điểm tạo khác biệt của Apple

Một trong những điểm gây chú ý mạnh nhất trên iPhone phiên bản gập nằm ở chính màn hình bên trong. Theo báo cáo, Apple đã phát triển được công nghệ giúp xóa bỏ hoàn toàn “nếp gấp” - vấn đề khiến người dùng dè dặt với điện thoại gập trong nhiều năm qua.

Màn hình iPhone phiên bản gập sẽ do Samsung Display sản xuất, nhưng cấu trúc tấm nền, vật liệu hỗ trợ, kỹ thuật ép lớp và thiết kế gia cường lại được Apple chủ động phát triển. Nhờ đó, khi mở hoàn toàn, màn hình hứa hẹn phẳng lì thay vì để lại một “đường gãy” ở giữa như hầu hết smartphone gập hiện nay.

Nếu tính năng này được hiện thực hóa trên sản phẩm thương mại, iPhone phiên bản gập có thể trở thành thiết bị đầu tiên đưa trải nghiệm màn hình gập đến mức “liền mạch như máy không gập”. Điều này không chỉ nâng tầm chất lượng phần cứng mà còn tạo lợi thế cạnh tranh mạnh so với các đối thủ đang dẫn đầu thị trường máy gập như Samsung, Honor hay Huawei.

Ngoài màn hình, Apple cũng được cho là đang nghiên cứu hệ thống bản lề mới giúp tăng độ bền, hạn chế bụi lọt vào và giảm tiếng ồn khi gập mở - vốn là các vấn đề lớn ở dòng máy gập truyền thống.

apple-iphone-fold-is-ready-to-move-to-next-stage-with-production-of-100-units-for-evt-testing.jpg

Giá dự đoán 2.399 USD - có thể là chiếc iPhone đắt nhất từ trước tới nay

Bên cạnh những cải tiến về công nghệ, mức giá được dự đoán của iPhone phiên bản gập cũng đang khiến cộng đồng công nghệ xôn xao. Theo phân tích chuỗi cung ứng, giá bán có thể rơi vào khoảng 2.399 USD (tương đương 63,2 triệu đồng), cao hơn cả iPhone Pro Max ở cấu hình đắt nhất.

Mức giá này được cho là phản ánh đúng chi phí phát triển của Apple: màn hình gập không nếp vốn cực kỳ khó sản xuất, bản lề đắt đỏ, linh kiện được tùy chỉnh riêng và quy trình lắp ráp phức tạp hơn đáng kể so với iPhone thông thường.

Dù vậy, mức giá cao chưa chắc là rào cản lớn. Dòng máy gập đang dần bùng nổ, đặc biệt ở phân khúc cao cấp, nơi người dùng sẵn sàng chi nhiều hơn để sở hữu công nghệ mới. Nếu Apple thực sự mang đến trải nghiệm không nếp gấp và độ hoàn thiện vượt trội, iPhone phiên bản gập có thể nhanh chóng trở thành tâm điểm của thị trường trong năm 2026.

hihi.jpg
Sơn Trần
PhoneArena
#iPhone gập #Apple #màn hình phẳng #ra mắt 2026 #thiết kế Apple #dịch vụ Apple #iPhone mới nhất #tín đồ Apple

Cùng chuyên mục