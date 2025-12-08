Lưu ý 3 trường hợp sẽ bị một số ngân hàng dừng giao dịch online kể từ ngày 1/1/2026

HHTO - Chỉ còn khoảng 3 tuần nữa là đến thời hạn chót để chuẩn hóa dữ liệu ngân hàng. Theo thông báo mới nhất từ Vietcombank, VietinBank, Agribank và BIDV, quy định siết chặt xác thực tài khoản sẽ chính thức có hiệu lực ngay từ 1/1/2026.

Bắt đầu từ ngày 1/1/2026, các ngân hàng sẽ tạm ngừng toàn bộ giao dịch trên kênh số (Mobile Banking/Internet Banking) đối với những khách hàng chưa hoàn tất việc cập nhật giấy tờ tùy thân và dữ liệu sinh trắc học khớp đúng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Động thái quyết liệt này nhằm thực hiện quy định của Ngân hàng Nhà nước về việc loại bỏ tài khoản rác, ngăn chặn tội phạm lừa đảo công nghệ cao đang bùng phát dịp cận Tết.

Nếu khách hàng thuộc một trong các trường hợp sau, tài khoản sẽ không thể chuyển tiền hay thanh toán online từ 1/1/2026:

- Khách hàng vẫn đang dùng Chứng minh nhân dân (CMND) 9 số cũ, chưa cập nhật sang Căn cước công dân (CCCD) gắn chip trên hệ thống ngân hàng.

- Khách hàng có giấy tờ tùy thân đăng ký với ngân hàng đã hết hạn sử dụng.

- Khách hàng chưa thực hiện thu thập sinh trắc học (khuôn mặt) hoặc dữ liệu này không trùng khớp với thông tin trong chip của thẻ CCCD.

Khi bị tạm ngừng giao dịch online, chủ tài khoản buộc phải mang giấy tờ ra quầy giao dịch trực tiếp để mở lại. Điều này sẽ gây ra sự bất tiện rất lớn trong những ngày cao điểm giáp Tết Nguyên đán.

Để đảm bảo dòng tiền thông suốt, các khách hàng cần chủ động kiểm tra và cập nhật thông tin ngay trong tháng 12/2025.

Quy trình thực hiện khá đơn giản thông qua tính năng NFC trên điện thoại thông minh. Người dùng chỉ cần đăng nhập ứng dụng ngân hàng, chọn mục cập nhật thông tin và quét chip trên CCCD vào mặt sau điện thoại để đồng bộ dữ liệu.

Với những trường hợp điện thoại không hỗ trợ NFC hoặc gặp lỗi kỹ thuật khi quét, khách hàng nên tranh thủ ra phòng giao dịch sớm trước ngày 31/12/2025 để được nhân viên hỗ trợ, tránh tình trạng quá tải vào những ngày cuối năm.